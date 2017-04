VfB Stuttgart Liveticker: Teuchert erhöht auf 2:0 für den 1. FC Nürnberg

Von red 29. April 2017 - 13:25 Uhr

Der VfB Stuttgart gastiert beim 1. FC Nürnberg.Foto: dpa

Der VfB Stuttgart will seine Serie von drei Siegen in Folge in Franken ausbauen. Wir tickern die Partie gegen den 1. FC Nürnberg an diesem Samstag live aus dem Stadion.

Nürnberg - Das Hinspiel war durchaus knapp, 3:1 siegte der VfB am Ende durch zwei Tore von Simon Terodde (3., 34.) und Takuma Asano (90. +3). An diesem Samstag steht nun das Rückspiel in Franken an.

Der VfB hat drei Siege in Folge auf dem Konto und will mit einem weiteren den nächsten Schritt in Richtung Wiederaufstieg machen. Wir sind vor Ort und tickern ab 13 Uhr live aus dem Stadion.