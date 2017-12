1. FC Köln Peter Stöger offenbar nicht mehr Trainer

Von red/sid 02. Dezember 2017 - 21:03 Uhr

Peter Stöger soll nicht mher Trainer des 1. FC Köln sein. Foto: Bongarts

Der 1. FC Köln und sein Trainer Peter Stöger gehen laut einem Medienbericht in Zukunft getrennte Wege.

Gelsenkirchen - Die Ära Peter Stöger beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist nach Informationen des Express beendet. Demnach verkündete der Österreicher wenige Minuten nach dem 2:2 bei Schalke 04 in der Kabine seinen Abschied nach viereinhalb Jahren. „Es wird permanent etwas reininterpretiert, wir warten mal, was passiert. Wir haben besprochen, dass eine klare Lösung her muss“, sagte Stöger unmittelbar nach Schlusspfiff bei Sky.

Köln ist mit drei Punkten nach 14 Spielen ohne Sieg Tabellenschlusslicht der Bundesliga. Der 51-jährige Stöger hatte den Klub aus der 2. Liga bis in die Europa League geführt.