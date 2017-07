1. FC Heidenheim gegen VfB Stuttgart Liveticker aus der Voith-Arena

Von red 22. Juli 2017 - 12:00 Uhr

Szene aus dem letzten Ligaspiel – nun kommt es zwischen dem VfB Stuttgart und Heidenheim zum Wiedersehen. Foto: dpa

In seinem zweiten Testspiel der Sommervorbereitung tritt der VfB Stuttgart auswärts beim 1. FC Heidenheim an. Wir tickern die Partie live.

Heidenheim - In der zurückliegenden Zweitligasaison brachte der 1. FC Heidenheim dem VfB Stuttgart in der Vorrunde eine empfindliche Niederlage bei, das Rückspiel entschied Josip Brekalos Traumtor – nun kommt es in der Vorbereitung zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Vereine.

Für den VfB ist es das zweite Vorbereitungsspiel nach der Niederlage gegen Dynamo Dresden. Neuzugang Ailton Silva könnte zu seinem Debüt im Trikot mit dem Brustring kommen. Wir tickern live ab 16 Uhr.