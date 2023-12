Aktion Weihnachten 23/24: Psychisch Kranke hat das Inkassobüro im Nacken

1 Frau G. ist Raucherin. Inzwischen hat sie ihren Konsum deutlich reduziert. Foto: dpa/Sven Hoppe

Frau G. hat einen Fehler gemacht. Die psychisch kranke Frau hat mit ihrer Bankkarte immer mal wieder Zigaretten gekauft. Es funktionierte, obwohl das Konto leer war. Doch dann wurde ein Inkassobüro eingeschaltet. Aus rund 100 wurden 2384 Euro Schulden.

Frau G. muss schon lange mit wenig Geld auskommen. Die gelernte Küchenhilfe ist mit Anfang 30 erwerbsunfähig geworden. Da hatte sie einen psychischen Zusammenbruch. Sie habe den Stress nicht mehr ausgehalten. Drei Jahre lang war sie in Kliniken. Sie wurde wegen Burn-outs und Depressionen behandelt. Schließlich kam heraus, dass sie auch an einer Persönlichkeitsstörung leidet. Die muss sie in der Kindheit entwickelt haben. Da ging es zumindest los, dass sie keine Gefühle mehr gespürt habe – weder Wut noch Traurigkeit, noch Freude. „Da war einfach eine Leere in mir“, sagt die Mitte-40-Jährige, die nicht nur Tabletten nimmt, sondern auch in einer Psychotherapie ihre Probleme bearbeitet. In der geht es auch darum, wie es kam, dass sie sich als Kind den Gefühlen verschlossen hat.