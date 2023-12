Aktion Weihnachten 2023/2024: Was macht Ihnen Hoffnung?

Was macht Ihnen Hoffnung?

23 Freundliche Weihnachtsgrüße an die Aktion Weihnachten Foto: /jse

Diese Frage haben wir im Rahmen der Benefizaktion unserer Zeitung an Stuttgarter Persönlichkeiten gestellt. Angesichts der vielen Krisen scheint sie nicht so leicht zu beantworten. Und doch kamen viele Antworten zusammen.

Was macht Ihnen Hoffnung? Zu dieser Frage haben sich Stuttgarter Persönlichkeiten Gedanken gemacht und jeweils einen kleinen Text geschrieben. Wie in einem Adventskalender haben wir im Dezember täglich eine Antwort veröffentlicht - eingerahmt von Holzfiguren des BHZ-Kreativateliers für Menschen mit Behinderung in Stuttgart-Feuerbach. Hier nochmals alle Hoffnungs-Texte zum Nachlesen.