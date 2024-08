Wo lässt es sich in der Schweiz am besten campen? Die gefragtesten Regionen und die besten Campingplätze basierend auf ihren Bewertungen bei Google, gibt es hier im Überblick.

Camping am Vierwaldstättersee, Urlaub im malerischen Grindelwald, Camping am Genfersee oder Zelten vor beeindruckender Bergkulisse – ein Urlaub in der Schweiz ist ein unvergessliches Highlight. Wer mit dem eigenen Wohnwagen oder Zelt unterwegs ist, braucht gute Anlaufstellen für Übernachtungen.

Kann man in der Schweiz gut campen?

Ja. Es gibt um die 400 Campingplätze in der Schweiz, häufig inmitten der schönsten Landschaften. Ob direkt am See, vor beeindruckender Bergkulisse oder nahe bekannter Städte – hier wird jeder Campingfan fündig. Wer seinen Campingurlaub in der Schweiz plant, sollte im Hinterkopf behalten, dass es zur Hauptsaison auf den Campingplätzen sehr voll werden kann. Deshalb empfiehlt es sich, seinen Stellplatz im Voraus zu reservieren.

Kann man in der Schweiz wildcampen?

Wildcampen ist in der Schweiz an bestimmten Orten und unter besonderen Auflagen möglich. Das Jedermannsrecht erlaubt es jeder Person für ein oder zwei Nächte auf unkultiviertem Land zu übernachten.

Wo darf nicht gecampt werden?

Jagdbann- und Wildschutzgebiete

Naturschutzgebiete

Biotope

Militärische Sperrzonen

Schweizerischer Nationalpark

Zusätzlich zu diesen Beschränkungen verhängt jeder Kanton seine eigenen Regeln. Deshalb empfiehlt es sich, sich vor Ort schlau zu machen und in Erfahrung zu bringen, ob und unter welchen Bedingungen Wildcamping erlaubt ist. Häufig sind einzelne Übernachtungen weniger Personen in den Bergen oberhalb der Waldgrenze unproblematisch – hierfür sollte man aber einen Grund haben, der eine andere Planung unmöglich gemacht hat. Befinden sich in der Nähe Hütten, fragt man lieber die Besitzer um Erlaubnis.

Es gibt einzelne Kantone, die eine Nacht auf einem öffentlichen Parkplatz erlauben. Laut dem TCS ist das beispielsweise in den Kantonen Aargau und Obwalden der Fall. Detaillierte Einzelregelungen der Kantone können online beim TCS nachgelesen werden.

Verstößt man gegen die geltenden Gesetze, kann es gegebenenfalls ganz schön teuer werden. Je nach Kanton müssen Regelbrecher zwischen 200 und 2000 Schweizer Franken zahlen.

Was muss beim Wildcamping in der Schweiz beachtet werden?

Rücksicht nehmen auf die Natur, ist das oberste Gebot beim Camping. Das Motto des Schweizer Alpen Clubs lautet: Lass nichts zurück als deine Fußspuren, nimm nichts mit als deine Eindrücke. Schlägt man sein Nachtlager auf, ist man angehalten die Lebensräume und Rückzugsorte der Tiere zu respektieren und zu schonen. Das bedeutet, man ist aufgefordert, sich an die bestehende Infrastruktur zu halten; nur auf Wegen zu gehen, nur fest installierte Feuerstellen zu nutzen und auch anderweitige Störungen durch Lärm oder auch Licht zu vermeiden. Besonders in trockenen Jahreszeiten sollte man auf keinen Fall ein Feuer machen, da es sonst schnell zu Waldbränden kommen kann. Außerdem gilt in Wäldern ein allgemeines Fahrverbot gemäß Bundesgesetz über den Wald, Artikel 15 Abschnitt eins.

Ist Camping in der Schweiz teuer?

Studien zufolge campen Urlauber in der Schweiz im Durchschnitt teurer als in manch anderem Urlaubsland. Diverse Online-Portale bewerten Schweizer Campingplätze im Durchschnitt als höherpreisig, dicht gefolgt von Italien und auch Kroatien. Auf Camping.info ist von durchschnittlich 38 Euro pro Person und Nacht die Rede (Stand 2023).

Auf diesen Schweizer Campingplätzen lässt es sich schön urlauben

Grindelwald: Camping Eigernordwand

In ruhiger Lage, nur vier Autominuten vom Zentrum Grindelwalds entfernt liegt der Campingplatz am Fuße der Eigernordwand. Camper wohnen hier am idealen Ausgangspunkt für Wanderungen, Ausflüge und Bergtouren. Nur fünf Minuten entfernt befindet sich der Grindelwald Terminal, der modernste Terminal der Alpen mit direkter Bahnverbindung nach Interlaken und dem zugehörigen Shoppingcenter mit zahlreichen Marken, einem Sportgeschäft und typisch schweizerischen Produkten. Im Sommer können Camper im Kiosk an der Rezeption Artikel des täglichen Bedarfs kaufen. Der nahegelegene Bäcker versorgt die Gäste des Campingplatzes morgens mit frischen Backwaren. Vorbestellungen werden am Kiosk entgegengenommen.

Auf dem Gelände befindet sich ein moderner Sanitärbereich mit geschlechtergetrennten Duschkabinen und Familienbädern. Neben einer Waschküche finden Gäste auch eine Abwaschstation und eine Chemie-Toilette zur Entsorgung des Grauwassers. Im Aufenthaltsraum trifft man nicht nur auf andere Camper und kann soziale Kontakte knüpfen, sondern kann hier auch WLAN und die Stromanschlüsse zum Laden mobiler Geräte nutzen. Der Platz hat ganzjährig geöffnet, denn Wintercamper sind hier ideal angebunden für ihren Skiurlaub.

Camping Eigernordwand erreicht 4,3 Sterne bei knapp 400 Bewertungen auf Google.

Camping Gravatscha in Samedan

In Samedan, nur sieben Kilometer entfernt von St. Moritz fügt sich der Campingplatz Gravatscha in die Natur. Auf Zelt- und Stellplätzen können Camper ihre Bleibe aufschlagen, zusätzlich stehen neun Holzbungalows zur Miete zur Verfügung. Auf dem Platz befindet sich außerdem ein modernes Sanitärgebäude und gemeinschaftliche Grillplätze. Camper nutzen hier gratis W-LAN und genießen ihren Urlaub in der Natur am See. Auch Vierbeiner sind hier herzlich willkommen, für vier Schweizer Franken pro Nacht übernachtet die Fellnase mit auf dem Campingplatz. Für das leibliche Wohl sorgt das eigene Restaurant „Piste 21“ mit stilvoller Einrichtung und einem einladenden Außenbereich. Hier können sich Besucher mit köstlichen regionalen Speisen sowie Pizzen und Grillspezialitäten verwöhnen lassen. Nur zwei Kilometer vom Campingplatz entfernt finden Selbstversorger die nächstgelegene Einkaufsmöglichkeit.

Ganze 4,7 Sterne bei 176 Bewertungen erreicht dieser Campingplatz durch seine Google Bewertungen. Auch auf anderen Portalen erzielt der Platz eine sehr gute Bewertung. So bei Tripadvisor ganze fünf und bei Camping.info 4,5 von fünf möglichen Sternen.

Camping Waldesruh in Wil

In Will in der Schweiz erwartet Camper der Campingplatz Waldesruh inmitten der Natur. Von Mitte März bis Mitte November ist der Campingplatz für Besucher geöffnet. Gecampt wird entweder auf der Zeltwiese oder mit dem Camper oder Wohnwagen auf Gras oder Kies auf der „Touristenwiese“. Für Wohnmobile gibt es extra Wohnmobilstellplätze mit festem Untergrund, etwas mehr Komfort bieten die Komfortplätze mit Strom- und Wasseranschluss. Eingekauft wird im Selbstbedienungs-Bistro, kochen können Gäste im Aufenthaltsraum. Wer lieber Gegrilltes möchte, kann sein Essen auf dem Grillplatz übers Feuer legen. Wer bei der Auswahl auf dem Campingplatz etwas fehlt, findet im Dorf neben einer Metzgerei auch eine Bäckerei und einen Lebensmittelladen. Kinder toben im Kidsparadies und auf dem Kinderspielplatz mit Plantschbecken. Sportlich betätigen kann man sich auf dem Sportplatz. Auf dem Gelände stehen moderne Sanitäranlagen bereit. Zum Wäsche waschen stehen Waschmaschinen, Trockner und ein Trockenraum zur Verfügung.

4,8 Sterne bekommt der Campingplatz von seinen Besuchern. Ganze 253 Bewertungen haben die Gäste bisher hinterlassen. Besonders gelobt wird hier auch das freundliche Personal. Auch bei PinCamp und Camping.info schneidet der Campingplatz in Wil gut ab.

Seiler Camping Wildberg AG

Inmitten der Natur des Zürcher Oberlandes können Urlaubende auf dem Campingplatz Wildberg erholsame freie Tage verbringen. Die Töss ist zu Fuß zu erreichen, von hier aus sind Aktive auf wunderschönen Rad- oder Wanderwegen unterwegs. Wanderungen und Spaziergänge an Bächen oder Wasserfällen sind ein Highlight für die ganze Familie. Auf dem Campingplatz Wildberg bieten ganze 150 Stellplätze und eine Zeltwiese für bis zu 30 Zelte genug Raum für Camper. Auf dem Platz gibt es gut ausgestattete Sanitäranlagen. Auch Waschmaschinen, Trockner und ein Waschplatz stehen zur Verfügung. Auch Gäste mit Vierbeiner sind auf dem Campingplatz herzlich Willkommen, solange die Leinenpflicht eingehalten wird. Auch für das leibliche Wohl ist auf dem Campingplatz Wildberg gesorgt: kleinere Einkäufe können im Kiosk auf dem Gelände erledigt werden und ein Brötchenservice verwöhnt die Campinggäste mit frischen Backwaren.

In seinen Google-Rezensionen erreicht der Campingplatz Wildberg von Familie Seiler ganze 4,5 Sterne bei 117 Bewertungen.

Camping am See in der Schweiz

Die Schweiz ist bekannt für ihre wunderschöne Natur, beeindruckende Berge und imposante Seen. Besonders beliebt, vor allem im Hochsommer, sind Campingplätze direkt am See. Ob Genfersee, Vierwaldtstättersee oder Seeligbergsee – hier wird direkt am Wasser in wunderschöner Natur gecampt.

Camping Talacker AG in Ringgenberg

Von Ende März bis Oktober öffnet Camping Talacker in Ringgenberg seine Tore für Urlaubende. Eine Reservierung ist vor allem in den Monaten März und April nötig. Der Ort liegt direkt am Brienzersee und nur fünf Minuten Autofahrt von Interlaken entfernt. Direkt am Wald inmitten der Natur liegt der Campingplatz offen und nicht parzelliert. Versorgen können sich Camper dank des Selbstbedienungsladens. Im Sommer sind hier auch täglich frische Brote zu kaufen. Wochenends im Sommer öffnet die Snackbar, die Getränke und Mahlzeiten anbietet. Kinder können auf dem Spielplatz toben. Mit der Gästekarten erhalten Campinggäste nicht nur Ermäßigungen, sondern können auch mit dem Bus und Zug kostenlos nach Interlaken fahren.

4,8 Sterne bei 330 Bewertungen erhält Camping Talacker auf Google. Auch bei Camping.info wird der Campingplatz hervorragend bewertet mit ganzen 4,9 Punkten. Besonders herausragend bewertet werden die Ruhe, Sauberkeit und Freundlichkeit auf dem Platz.

Naturcampingplatz Seeli am Seelisbergsee

Unter dem Motto „campieren, baden, verpflegen“ wird in Seelisberg direkt am Seelisbergsee das Naturcampi und Badi Seelisberg geführt. Zu Füßen des Niederbauen wird von Mitte Mai bis Mitte September gecampt. Da es sich bei dem Campingplatz um eine klimaneutrale Einrichtung handelt, sind hier nur Zelte erlaubt und keine Wohnwagen. Wer mit dem Auto anreist, kann zum Be- und Entladen auf den Vorplatz fahren, muss sein Auto aber nach spätestens zehn Minuten auf dem Parkplatz an der Hauptstraße parken. Wer sich ein besonderes Erlebnis gönnen möchte, kann Übernachtungen in einer Jurte buchen. Hier erfreut sich das Glamping-Herz an Holzofen, Doppelbett und Terrasse mit Feuerstelle. Hier kann gewählt werden zwischen einer Zweierjurte und einer großen Variante, die mit bis zu acht Personen belegt werden kann.

Neben einer malerischen Lage direkt am Wasser und der damit verbundenen Möglichkeit zu baden, wartet der Campingplatz auch mit einer Schaukel und einem Sandkasten für die kleinen Gäste auf. Der Platz verfügt über moderne Sanitäranlagen und bietet Möglichkeiten gegen Gebühr Waschmaschine und Trockner zu benutzen. Benutztes Geschirr kann am Geschirrwaschbecken gespült werden. Auf dem Vorplatz befindet sich ein Kiosk, hier kann eingekauft und Brot am Vortag bestellt werden. Auf dem Campingplatz finden sich Feuer- und Grillstellen mit Rost. Am Kiosk kann das WLAN genutzt werden, Akkus können an Ladestationen aufgeladen werden oder im Gemeinschaftsraum.

4,4 Sterne erreicht der Campingplatz bei knapp 300 Bewertungen auf Google.

Camping Vorauen in Glarus

Am 20. April startet die Saison beim Camping Vorauen in Glarus. Auch bei diesem Campingplatz handelt es sich um ein Naturcamping ohne Parzellen, weshalb eine Vorabreservierung nicht möglich ist. Der Platz liegt am wunderschönen Klöntalersee, einem der schönsten Bergseen Europas. Ihr Lager aufschlagen dürfen hier Camper mit Zelten, Wohnwagen und Wohnmobilen. Stromanschlüsse gibt es nicht, lediglich zwei Stellplätze sind mit Strom ausgerüstet, für Gäste für die dies medizinisch notwendig ist. Der Sanitärbereich stellt Duschanlagen und Toiletten sowie Waschmaschine und Trockner. Die wichtigsten Artikel des täglichen Bedarfs können Gäste im Selbstbedienungsladen kaufen. Der Aufenthaltsraum des Campingplatzes dient als Treffpunkt für alle Gäste und kann für Partys genutzt werden. Kleine Gäste freuen sich über einen Kinderspielplatz.

4,2 Sterne bei 308 Bewertungen erhält Camping Vorauen am Klöntalersee auf Google.

Camping Murg

Direkt am Walensee wird auf dem Drei-Sterne-Campingplatz Murg gecampt. Umgeben von Gärten blicken Urlaubende hier auf die Churfirsten. Hier finden sich Plätze für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte. 20 Stellplätze befinden sich direkt am See. Nur knappe fünf Minuten entfernt liegt der Spielplatz Murg. Zusätzlich gibt es noch den Kastanienspielplatz. Sportlich Aktive können den Volleyballplatz nutzen, Tage am Strand verbringen, die Wassersportangebote in Anspruch nehmen und Surf- und Segelkurse belegen. Der Campingplatz verfügt über eine gute Infrastruktur und ist deshalb ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge und Wanderungen. Der Kiosk des Camping Murg bietet Lebensmittel für den täglichen Bedarf sowie leckere Gerichte. Im Aufenthaltsraum können Gäste kochen und den Kühlschrank verwenden. Auf dem Platz steht Gästen kostenloses WLAN zur Verfügung. Der Sanitärbereich ist mit geschlechtergetrennten Duschen und Toiletten ausgestattet, verfügt über ein Geschirrwaschbecken, ein Textilwaschbecken, Waschmaschine und Trockner.

Camping Murg erhält ganze 4,5 Sterne bei 649 Bewertungen auf Google.

Camping am Genfersee

Besonders beliebt bei Campern ist auch der Genfersee. Entlang des Sees tummeln sich jährlich Urlauber, Einheimische und Tagestouristen, die vom breiten Freizeitangebot rund um den See profitieren. Entlang des Süßwassersees finden sich außerdem zahlreiche Campingplätze.

Camping Rive-Bleue in Port-Valais

In Valais finden Urlaubende das Camping Rive-Bleue. In Bungalows, Mobilheimen und sogenannten Pods können Gäste hier übernachten. In diesen Unterkünften dürfen Haustiere leider keinen Urlaub machen. Zusätzlich gibt es einen Zeltplatz und Stellplätze für Autos und Caravans. Der Strandzugang ist für alle Gäste kostenlos. Der Eintritt in den Aquapark ist für Gäste ermäßigt. Kleine Gäste erfreuen sich an einem Spielplatz, der von Mitte Juli bis Mitte August von Animateuren betreut ist. Alle Gäste können ihre Freizeit im Fernsehraum verbringen, auf dem Gelände Tischtennis oder Pétanque spielen und nutzen das WLAN auf dem gesamten Platz kostenlos. Nur fünf Minuten Fußweg legen Besucher zu Bus, Schiff oder Zug zurück. Ebenfalls in der Nähe befinden sich eine Apotheke, ein Metzger, Bäcker sowie ein Postamt und einige Restaurants. Auf dem Platz gibt es auch ein kleines Lebensmittelgeschäft, bei dem unter anderem frisches Brot vorbestellt werden kann. Auch eine Erfrischungsbar ist vor Ort, an der Frühstück und Imbissgerichte erhältlich sind und im Restaurant können sich Gäste mit leckeren Gerichten verwöhnen lassen.

Ganze 4,1 Sterne bei über 400 Bewertungen erreicht der Campingplatz auf Google.

TCS Camping Genève-Vésenaz

Direkt am Genfersee die Seele am Strand in der Sonne baumeln lassen, das ist am platzeigenen Strand des TCS Camping Genève-Vésenaz möglich. Die Lage des Campingplatzes ist ein optimaler Ausgangspunkt für Ausflüge: in nur zehn Minuten erreicht man mit dem Bus das Stadtzentrum Genfs. Alle Gäste erhalten während ihres Aufenthalts die Free Geneva Public Transport E-Card für die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Campinggäste wählen zwischen Standard- und Premiumplätzen auf flachem Rasen. Wer nicht mit dem eigenen Camper anreist, kann eine der Unterkünfte vor Ort mieten. Glamping ist angesagt: optional im Biwak, Pod oder Family-Pod für bis zu vier Personen. Für das leibliche Wohl sorgt das Restaurant La Pointe à la Bise. Hier kann auf der idyllischen Gartenterrasse in schöner Umgebung gegessen werden. Wer sich lieber selbst verpflegen möchte, findet alle nötigen Lebensmittel im Shop auf dem Platz. Unter Einhaltung der Leinenpflicht können bis zu zwei Hunde auf dem Camping Genève-Vésenaz urlauben.

4,2 Sterne erhält der TCS Camping Genève-Vésenaz bei über 650 Bewertungen auf Google. Auch auf PinCamp erhält der Campingplatz sehr gute Bewertungen.

Campen am Vierwaldstättersee bei Luzern

Neben der Region um den Genfersee ist auch der Vierwaldstättersee ein besonders beliebtes Urlaubsziel bei Campern. Interessant wird die Region auch durch die Stadt Luzern, sowie die größeren Orte Küssnacht, Horw und Brunnen.

Campingplatz Gerbeweid in Weggis

Camping bei Familie Felber in Weggis heißt Camping auf dem Bauernhof. Wer auf der Suche nach einem erschwinglichen Urlaubsziel ist, wird hier fündig. Zwischen April und Oktober öffnet der Campingplatz nur wenige Gehminuten vom Vierwaldstättersee entfernt seine Türen für Besucher. In der Sommersaison stehen hier 20 Stellplätze zur Verfügung. Auch Hunde dürfen hier übernachten. Kleine Gäste erfreuen sich am Kinderspielplatz.

Die ersten Google-Rezensionen bringen dem Bauernhof Gerbeweid 4,3 Sterne ein.

Camping Ebnet Bio Bauernhof

Ein echter Camper-Liebling ist der Ebnet Bio Bauernhof in Ennetmoos. Mit Kühen und Katzen wohnen Camper hier auf dem gastfreundlichen Bauernhof. Die Wohnmobile und Wohnwagen stehen frei auf einer Wiese. Interessante Ausflugsziele wie Luzern oder auch der Vierwaldstättersee sind mit dem Auto wunderbar zu erreichen. Besonders gelobt wird die Sauberkeit der Sanitäranlagen sowie die wundervolle Aussicht in die Natur und die herzliche Art der Besitzer.

Hervorragende 4,8 Sterne wurden von 161 ehemaligen Gästen bereits vergeben.

Camping Lido Luzern

Hier schlagen Camper-Herzen höher. Das Camping Lido Luzern liegt inmitten beeindruckender Natur und vereint Berge und nahegelegene Stadt. Damit die Gäste Luzern erkunden können, erhalten sie vom Campingplatz freie Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Der familienfreundliche Campingplatz bietet allerlei Möglichkeiten für Familien mit Kindern, unter anderem einen Kinderspielplatz. Gecampt wird hier auf unterschiedlich großen Parzellen für Wohnwagen und Wohnmobile oder auf einer Freifläche für Zelte. Bleibt man mindestens fünf Nächte, kann man sich im Voraus einen Platz reservieren. Stellplätze für Spontangäste gibt es zusätzlich. Wer nicht mit dem eigenen Wohnwagen anreist, kann vor Ort in einem Mietwohnwagen wohnen. Auf dem Platz gibt es drei Sanitärgebäude. Wer Wäsche waschen möchte, kann dies in den vorhandenen Waschmaschinen und Trocknern tun. Geschirr wird in den Spülräumen gespült. Das Bistro und Grill „Seebrise“ bietet Speisen und Getränke zum Mitnehmen an. Auch Lebensmittel, Hygiene-Artikel und Campingbedarf können hier erworben werden. Wer Kühlmöglichkeiten benötigt, kann abschließbare Kühlfächer mieten.

4,7 Sterne erhält Camping Lido Luzern bei den ersten Bewertungen.

Camping Eienwäldli in Engelberg

Erholungsurlaub und Camping gehen hier Hand in Hand. Neben dem Drei-Sterne-Superior-Sporthotel befindet sich der Fünf-Sterne-Campingplatz. Hier können Camper wählen zwischen Standard- und Superiorstellplätzen mit Stromanschluss, Komfortplätzen und einem Platz auf der Zeltwiese. Im Aufenthaltsraum können Gäste selbst kochen, die Option zum Lagerfeuer bieten verschiedene Feuerstellen und zur Anlage gehören auch ein Café und ein Restaurant sowie der Lebensmittelladen „Hany’s Lädäli“. Gäste des Campingplatzes können optional das Medical Wellness und Spa nutzen, sich in der Sauna entspannen und Massagen gönnen und Kosmetikbehandlungen buchen. Für Spaß sorgt das Felsen-Erlebnisbad.

Im Sommer können sich Kinder auf dem Abenteuerspielplatz austoben. Zwischen Juli und August haben Eltern die Möglichkeit Kinderanimation in Anspruch zu nehmen. Das Tourist Center Engelberg organisiert Sommer- und Herbstprogramm für Feriengäste. Engelberg bietet einen idealen Ausgangspunkt für Wanderer, Radfahrer, Kletterer oder auch Golfer. Auch im Winter ist das Campen hier möglich und die Anlage bietet einen direkten Einstieg ins Langlaufloipennetz. Ein kostenloser Skibus bringt Gäste direkt zum Skigebiet mit über 82 Kilometern Skipisten.

4,5 Sterne erhält der Campingplatz in der ADAC-Klassifikation und somit ist die Anlage der Tipp 2024. Ganze 4.4 Punkte erhält der Campingplatz Eienwäldli bei 74 Bewertungen auf PinCamp.

Seefeld Park Sarnen

Direkt am Sarnersee vor schönster Bergkulisse finden Urlaubende den Campingplatz Seefeld Park. Camper reisen hier im entweder mit eigenem Zelt oder im eigenen Wohnwagen an oder haben die Möglichkeit sich eine Unterkunft vor Ort zu mieten. Übernachtet werden kann im Mobilehome, Familienzelt, in einer Mini-Lodge mit Blick auf den Sternenhimmel oder in festinstallierten Wohnwagen auf dem Campingplatz. Alle Gäste des Campingplatzes erfreuen sich am kostenlosen Eintritt ins Erlebnisbad direkt am See. Für das leibliche Wohl sorgt das platzeigene Restaurant. Besondere Leckereien sind im Gästeprogramm zu finden, so können sich Gäste in der Hauptsaison auf wiederkehrende Gemüse- und Käsestände freuen. Während der Hauptsaison im Juli und August müssende Urlaubende leider auf tierische Begleitung verzichten, in der Vor- und Nebensaison sind Hunde jederzeit auf dem Campingplatz willkommen.

Ganze 4,5 Sterne verdient sich der Campingplatz in Sarnen bei über 1000 Bewertungen seiner bisherigen Gäste auf Google. Auch auf PinCamp und Camping.info schneidet der Platz mit sehr guten 4,4 und 4,6 Sternen ab.

Info: Dieser Artikel erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es handelt sich um eine persönliche Auswahl.