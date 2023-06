Wer kein Hardcore Camper ist, der gerne auf dem blanken Boden schläft, sollte sich fürs Camping eine Luftmatratze zulegen. Allerdings gibt es eine immense Auswahl. Um die richtige für die persönlichen Bedürfnisse zu finden, gilt es vor dem Kauf einiges zu checken.

Welche Camping Luftmatratzen sind gut?

Damit aus dem umfangreichen Sortiment der eigene Testsieger gefunden wird, gibt es hier alle wichtigen Kaufkriterien.

Das sollte beim Kauf beachtet werden: Camping Luftmatratze – die Checkliste

Verwendungsort: Obwohl keine Camping Luftmatratze Steine liebt, gibt es Modelle, die einen harten Untergrund besser als andere verkraften.

Obwohl keine Camping Luftmatratze Steine liebt, gibt es Modelle, die einen harten Untergrund besser als andere verkraften. Material: Das Material kann bewusst weich oder wasserfest gewählt werden. Letztere Matratzen könnten notfalls auch im Wasser genutzt werden.

Das Material kann bewusst weich oder wasserfest gewählt werden. Letztere Matratzen könnten notfalls auch im Wasser genutzt werden. Einsatzbereitschaft: Natürlich müssen alle Camping Luftmatratzen aufgeblasen werden. Aber nicht jedes Modell verkraftet einen Kompressor. Besonders beliebt sind selbstaufblasende Camping Luftmatratzen.

Wer zudem folgende Kriterien für sich checkt, findet sicher seinen persönlichen Liebling unter den Schlafbegleitern, der für langanhaltende Zufriedenheit sorgt:

Verwendungsort

Größe

Aufbau

Tragkraft

Packmaß und Gewicht

Material

Verwendungsort: Bei welcher Unternehmung soll die Camping Luftmatratze hauptsächlich zum Einsatz kommen?

Camping



Allen Campern, die sich weich betten wollen, sei ein Luftbett empfohlen. Harter Boden beim Zelten kann dem zarten Rücken dadurch wenig anhaben. Zur Wahl bieten Hersteller einzelne Matratzen oder Doppelmatratzen an. Die obere Seite sollte mit einem rutschfesten Material überzogen sein, damit man im Schlafsack nicht ständig hin und her kullert. Der Kauf einer elektrischen Luftpumpe spart zudem jede Menge Puste und Zeit.

Trekkingtour



Wer nicht mit dem Wohnmobil, Camper oder Van unterwegs ist, sondern mit dem Zelt auf Trekkingtour, der sollte sich für ultraleichte Modelle entscheiden. Zudem sollten die Luftmatratzen selbstaufblasend sein, damit auch keine Luftpumpe mitgeschleppt werden muss. Wichtig ist zudem ein sehr kleines Packmaß der Luma.

Wandern



Auch bei ausgedehnten Wandertouren bietet sich eine ultraleichte und selbstaufblasbare Matratze an. Sie ist eine sinnvolle Alternative zu Isomatten.

Größe: Wie groß ist zu groß?

Bezüglich der Größe gilt, dass nicht nur zwischen verschiedenen Abmessungen, sondern auch zwischen unterschiedlichen Stärken gewählt werden kann. Auch hier sollte genau überlegt werden, was für den persönlichen Campingalltag, den vorhanden Platz und die Transportmöglichkeiten am besten zu einem passt.

Folgende Abmessungen rangieren in der Beliebtheitsskala ganz oben:

Für eine Person: 70 x 190, 90 x 200 oder 140 x 200 Zentimeter

Für 2 Personen: 140 x 200 oder 180 x 200 Zentimeter

Bei der Stärke gibt es folgende Optionen:

Acht Zentimeter

Zwölf Zentimeter

22 Zentimeter

47 Zentimeter

Gut zu wissen: Es gibt Camping Luftmatratzen, die sich zusammenklippsen lassen. Dadurch wird im Handumdrehen aus zwei Single Matratzen eine Doppelmatratze.

Aufbau: Selbstaufblasend oder mit Fußpumpe?

Eine Camping Luftmatratze lässt sich auf mehrere Arten aufpumpen. Bei Fuß- und Handpumpen sind oft Muskelkraft und Geduld gefragt. Daher eher für eine Single Luftmatratze zu empfehlen. Zudem muss auf das passende Ventil geachtet werden, damit sich die Pumpe einsetzen lässt.

Die meisten Luftmatratzen lassen sich am schnellsten mit einer elektrischen Pumpe aufpumpen. Die Luftmatratze ist so in wenigen Minuten einsatzbereit. Luftbetten besitzen oft eine integrierte Pumpe, die per Knopfdruck betätigt wird.

Dünne Matten für den Outdoor Einsatz werden häufig als selbstaufblasende Varianten produziert. Solche Modelle müssen nur auseinandergerollt werden, damit sie sich mit Luft füllen. Notfalls kann manuell nachgepumpt werden. In dieser Kategorie gibt es Isomatten und Camping Luftmatratzen.

Tragkraft: Wie viele Kilos dürfen sich auf eine Luftmatratze kuscheln?

Jeder Hersteller benennt eine Tragkraft. An diese sollte man sich halten, sonst könnte es während des Outdoor Ausflugs zu unangenehmen Überraschungen kommen.

Packmaß und Gewicht: Wie viel ist zu viel?

Wird eine Camping Luftmatratze als Schlafmatte verwendet, muss diese etwas aushalten können. Trotzdem ist auch das Gewicht und Packmaß wichtig. Teilweise wiegt eine Matratze nur ein Kilogramm und das Packmaß lässt sich bei sehr dünnen Schlafmatten zur Größe einer Wasserflasche zusammenlegen.

Material: Worauf achten?

Eine Camping Luftmatratze sollte wasserabweisend, robust, reißfest und rutschhemmend sein. Aus diesem Grund wählen die meisten Hersteller entweder Vinyl, Nylon oder Polyester, das auf einer Seite mit Stoff überzogen wird.

So entsteht eine weiche Liegefläche, die zudem oft rutschfest ist. Gleiches trifft auf die Unterseite zu, damit nicht die ganze Camping Luftmatratze im Zelt hin- und her rutscht.

Was sind bekannte Marken?

Folgende Hersteller und Marken bieten – laut Kundenzufriedenheit – gute und langlebige Camping Luftmatratzen an:

Sunbound

Overmont

Bestway

Sgodde

Lunvon

Intex

Levin

KingCamp

Keplug

Mit den hochwertigen Luftmatratzen dieser Anbieter lässt sich ein gemütliches Bett (fast) wie zu Hause zaubern. Für noch mehr Komfort sorgt ein aufblasbares Kissen.

Was ist besser beim Camping: Isomatte oder Luftmatratze?

Eine Luftmatratze fürs Camping ist meistens höher als eine Isomatte. Deshalb schützt eine Luftmatratze besser vor Steinen und einem harten Boden. Wird die Luftmatratze allerdings zu spitzen Steinen ausgesetzt, könnte sie Löcher bekommen. Eine Isomatte ist robuster. Der Rücken muss es dann aber auch sein.

Was kosten gute Camping Luftmatratzen?

Die Preise hängen von der Variante ab. Dünnere Schlafmatten werden ab 30 Euro angeboten. Hochwertige und hohe Luftmatratzen für das Camping kosten ab 50 Euro. Wer auf Angebote achtet, kann ein Schnäppchen machen.

Wo kann man gute Camping Luftmatratzen kaufen?

Camping Luftmatratzen werden teilweise von Discountern angeboten oder von einschlägigen Online Shops. Im Outdoor Fachhandel ist das Sortiment meist breit gefächert, die Beratung fachkundig und das Probeliegen manches Mal möglich. Online Rezensionen zu lesen, hilft zudem bei der Wahl einer Luma. Die Erfahrung und Empfehlung anderer Nutzer kann bei der Kaufentscheidung unterstützen.

Was macht eine gute Camping Luftmatratze aus?

Eine gute Camping Luftmatratze geht nicht bei jedem spitzen Stein kaputt. Sie ist leicht und lässt sich zu kleinen Packmaßen zusammenlegen. Wichtig ist, dass sie sich schnell aufblasen lässt. Selbstaufblasende Camping Luftmatratzen sind immer eine Option.

Gibt es einen Test von Stiftung Warentest oder Öko-Test?

Öko-Test hat bislang noch keinen Test über Camping Luftmatratzen erstellt. Stiftung Warentest hat das letzte Mal im Jahr 2003 einen Test über Luftmatratzen erstellt.

Fazit: Sich vor dem Kauf einer Luftmatratze fürs Camping genau zu überlegen, wofür man diese nutzen will und was sie alles können sollte, ist bereits die halbe Miete. Nach diesen eigenen Bedürfnissen sollten dann die Luftmatratzen abgeklopft werden. Wer kann, sollte in ein hochwertiges Exemplar investieren. Der Rücken wird es danken und die Langlebigkeit amortisiert die Kosten.

