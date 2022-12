1 Winterromantik pur: In Deutschland gibt es viele schön gelegene Campingplätze, die ganz besonders in der kalten Jahreszeit reizvoll sind. Foto: Shutterstock/designwithval

Wintercamping bringt bezüglich der Platzwahl andere Anforderungen mit sich. Deswegen haben wir Wintercampingplätze in Deutschland ausgesucht, die gerade in der kalten Jahreszeit ein breites Angebot für ihre Gäste bieten.

Wintercamping in Deutschland

Nicht nur im Sommer hat Deutschland für Camper einiges zu bieten. Es lohnt sich definitiv, auch Wintercamping auszuprobieren, denn Winterurlaub in Deutschland ist ein echtes Erlebnis: Winterschifffahrten, zauberhafte Weihnachtsmärkte, Wintersportangebote oder Schwitzen in der Sauna – und dazu eine verschneite Winterwunderlandschaft direkt vor dem Wohnwagenfenster genießen.

Camping im Winter: großes Wellnessangebot

Vor allem in den Alpen befinden sich viele Wintercampingplätze, doch für alle, die nicht Skifahren möchten, gibt es andere reizvolle Orte, die man im Winter erkunden kann. Wintercampingplätze haben oft ein riesiges Wellness-Angebot, das Schwimmen, Saunieren und Massagen inkludiert.

Doch auch gut ausgestattete Aufenthaltsräume und Indoor-Spielplätze für Kinder finden sich oft auf Wintercampingplätzen. Dadurch kann der ein oder andere Schlechtwettertag überbrückt werden.

Campingplätze im Winter: das sind die schönsten in Deutschland

Nordsee-Campingplatz Neuharlingersiel, Niedersachsen

Der Campingplatz Neuharlingersiel liegt direkt hinter dem Deich an der Nordsee. Er bietet komfortabel ausgestattete Sanitäranlagen und Stellplätze mit bis zu 130 Quadratmeter Größe. Der campingplatzeigene Shop führt ein umfangreiches Sortiment an Camping- und Freizeit-Zubehör, hier können auch Gasflaschen getauscht werden.

Das Highlight des Campingplatzes ist die angrenzende Thalasso-Einrichtung BadeWerk. Dort kann im Meerwasser-Hallenbad geplanscht, in der Sauna-Landschaft geschwitzt, bei den Wellness-Angeboten entspannt und an den Fitnessgeräten trainiert werden. Bei den Wellness-Behandlungen kommt der 400 Jahre alte Neuharlingersieler Naturschlick zum Einsatz.

Info: Nordsee-Campingplatz, Alt Addenhausen 4, in 26427, Thalasso-Nordseeheilbad Neuharlingersiel.

Campingplatz Das Kreuzeck, Niedersachsen

Auf der fünf Hektar großen Fläche des Campingplatzes befinden sich 200 Standplätze. Dank der terrassenförmigen Hanglage sind fast alle mit Seeblick. Nicht weit entfernt, lässt sich die einzigartige Kaskade aus sechs Teichen bestaunen, welche Teil des UNESCO-Welterbes Oberharzer-Wasser-Regal ist. Wanderwege für eine ausgedehnte Tour im Schnee starten direkt am Campingplatz.

Von Oktober bis Mai können sich Winterurlauber in der finnischen Sauna aufwärmen. Dabei kann aromatischer Bio-Tee in der Teebar geschlürft werden. Stille herrscht im Ruheraum mit vier gemütlichen Holzliegen bei gedämpftem Licht.

Am zwei Kilometer vom Campingplatz entfernten Bocksberg gibt es einen Skilift, Bag-Jumping und Rodelabfahrten. Zudem versprechen im Winter viele gut gespurte Loipen Langlauf-Spaß vom Feinsten.

Info: Der Campingplatz befindet sich im Kreuzeck 5 in 38644 Goslar.

Alpen-Caravanpark Tennsee, Bayern

Der Alpen-Caravanpark Tennsee liegt am Fuße des Naturparks Karwendel und bietet einen Campingplatz und einen Wohnmobilstellplatz. Wintercamping am Tennsee bedeutet vor allem Ruhe und Erholung in einer schnee- und sonnenreichen Umgebung. Der Campingplatz ist eingebettet in die Hochgebirgswelt des Karwendel- und Wettersteingebirges. Eine Lage, die jede Menge Freizeitvergnügen verspricht.

An den Versorgungssäulen gibt es Anschlüsse für Wasser, Strom und Gas. Zudem kann ein privates Badezimmer gemietet werden. Im Ski- und Trockenraum dürfen Wintersportausrüstung, Skischuhe und Kleidung getrocknet werden. Am Autowaschplatz, können die Wohnmobile und Wohnwagen kostenlos von Salz und Schmutz befreit werden.

Bei schlechtem Wetter toben sich Kinder entweder im Jugendraum oder im Kinderspielzimmer aus.

Info: Der Campingplatz liegt Am Tennsee 1, in 82494 Krün.

Camping Resort Zugspitze, Bayern

Am Fuße von Deutschlands höchstem Berg liegt das Camping Resort Zugspitze in Grainau bei Garmisch-Patenkirchen. Die Zugspitzregion ist als Eldorado für Wintersportler bekannt. Deswegen bietet der Campingplatz einen Abstellraum für Ski und Equipment, einen Trockenraum für Ausrüstung und Kleidung, Shuttle in die Skigebiete und einen Schlittenverleih. Im Shop können sich Gäste mit Campingzubehör aller Art eindecken.

Der Campingplatz bietet unter anderem 50 Premium-Stellplätze mit beheizbaren Privatbädern und eigenem Wasseranschluss. Auf Wunsch kann ein Stellplatz mit festem Gasanschluss bezogen werden – damit sind leere Gasflaschen passé.

Der Wellnessbereich punktet mit Saunalandschaft, Infrarotkabine und Erlebnisdusche sowie einem Fitnessraum. Schmankerl on top: vom Wellnessbereich aus lässt sich der atemberaubende Ausblick auf das Gebirgspanorama genießen.

Info: Das Camping Resort Zugspitze liegt in der Griesener Straße 9, in 82491 Grainau.

Camping Hopfensee, Bayern

In der kalten Jahreszeit entwickelt sich der Hopfensee in eine wunderbare Winterwelt. Hier kann durch verschneite Wälder gewandert oder Schlitten gefahren werden, bevor es abends zurück in den kuscheligen Wohnwagen geht.

Besonders das Angebot für Kinder ist groß: Eine Indoor-Spielhalle bietet allen Altersgruppen viel Spaß auf 1000 Quadratmeter, ein Fußball- und Basketballfeld, eine Ritterburg mit Bällebad, Kinderspielecke sowie Tischtennisplatte und Billardtisch, ein Bastelraum, ein Kino, Trampoline, Kletterwand, Riesenrutsche und Airhockeytisch.

Im Wellness Spa „1001 Nacht“ lässt es sich dank Hallenbad, Dampfbad, einer Infrarotkabine und mehreren Saunen prima entspannen. Zudem wird Verwöhnendes, wie Zirbenöl-Ganzkörpermassagen oder Kopf- und Gesichtsmassagen angeboten.

Info: Camping Hopfensee, Fischerbichl 17, 87629 Füssen im Allgäu.

Camping Elbsee, Bayern

Dieser ganzjährig geöffnete Winter-Campingplatz liegt direkt am Elbsee im Allgäu. Hier kann man mitten in der Natur zur Ruhe kommen. Die umfangreiche 5-Sterne-Ausstattung des Campingplatz Elbsee bietet neben Komfortstellplätzen mit Frischwasseranschluss einen großen Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad, Salzgrotte und Moorbad. Dort werden auch Massagen, Fußpflege und Kosmetikbehandlungen angeboten.

Info: Camping Elbsee, Am Elbsee 3, 87648 Aitrang.

Camping Wirthshof, Baden-Württemberg

Der familiengeführte Campingplatz liegt am Bodensee, am Fuße des Gehrenbergs. Die Einrichtungen des angrenzenden Wellness-Hotels können von den Campingplatzgästen mitgenutzt werden, was den Winterurlaub auf dem Campingplatz Wirthshof besonders erholsam macht. Gäste können sich wohltuende Saunaaufgüsse gönnen, eine Massage oder eine Beautybehandlung. Wie wäre es mit einem Dampfbad bevor es zum Abendessen im Gasthaus des Wirthshofs geht? Für Skifahrer, Snowboarder und Langläufer lohnt sich ein Ausflug in das benachbarte Österreich. In gut anderthalb Autostunden ist der Bregenzer Wald in Vorarlberg zu erreichen, wo in den schneesicheren Skigebieten dem Wintersport gefrönt werden kann.

Info: Camping Wirthshof, Steibensteg, in 88677 Markdorf.

Camping Bankenhof, Baden-Württemberg

Der Campingplatz Bankenhof liegt sehr idyllisch, nahe des Titisees, im Naturschutzgebiet „Unteres Seebachtal“. Der Familiencampingplatz ist mit vier Sternen ausgezeichnet und ganzjährig geöffnet. Neben barrierefreien Sanitäranlagen gibt es auch Privatbadezimmer zur Miete. Im angrenzenden Restaurant wird mit regionalen Zutaten gekocht. Nahe des landschaftlich schön gelegenen Campingplatzes kann man auch Wintersport betreiben: Skifahren, Langlauf, Snowboarden, Eislaufen, Rodeln und vieles mehr. Besonders: Direkt am Platz führt eine Langlaufloipe vorbei. In der Weihnachtszeit gibt es zahlreiche Veranstaltungen, wie Fackelwanderung oder Schneebar mit Glühwein.

Info: Camping Bankenhof, 79856 Hinterzarten am Titisee, Bruderhalde 31a.

Campingpark Gugel, Baden-Württemberg

Auf einer Fläche von knapp 13 Hektar finden sich auf dem Campingplatz Gugel vielseitige Freizeitangebote. Am angrenzenden See können schöne Winterspaziergänge unternommen werden. Da der Campingplatz im Dreiländereck Deutschland, Frankreich und Schweiz liegt, ist ein breites Spektrum an Ausflugszielen geboten.

Das ganzjährig geöffnete Schwimmbad sorgt für Spaß und Abwechslung im Campingurlaub: Unterwassermassage an Massagedüsen, Schwalldusche oder auch eine vitalisierende Sprudelbank, Unterwasserbeleuchtung, Lichtspiele, Musik und Wärmebänke versprechen wohltuende Wellness. Mit Sauna, Dampfbad und Massagebereich wird das Bad zum Spa.

Info: Campingpark Gugel, Oberer Wald 1, in 79395 Neuenburg.