300 Sonnentage im Jahr, mediterranes Flair in den Tälern und Laub- und Nadelwälder in den Bergen – das ist Südtirol. Neben Natur, historischen Städten und Wanderrouten warten schöne Campingplätze auf Gäste. Eine Auswahl.

Ob Rosengarten, die Drei Zinnen oder die steilen Bergwände des Seceda – die Dolomiten sind eines der majestätischsten Bergmassive Europas. Wer hier Urlaub macht, wird neben der einzigartigen Natur auch mit einer Fülle an Sportmöglichkeiten und malerischen Städtchen belohnt.

Architektonisch sind die Orte Südtirols vielseitig. In Meran, der zweitgrößten Stadt Südtirols, findet man mondäne Belle Époque Villen aus den Jahren 1884 bis 1914. In der nur wenig größeren Stadt Bozen begegnet man dagegen einer schönen Fusion aus mittelalterlicher Tradition und Moderne, während das Fugger-Städtchen Sterzing mit seinen prächtigen Giebeln und Erkern zu einer Zeitreise ins 15. Jahrhundert einlädt.

Im Sommer ist Südtirol die perfekte Mischung aus italienischem Flair und Alpenblick. Den Caravan oder das Reisemobil parkt man hier unter anderem entweder auf einem der vielen Campingplätze, beim Winzer direkt an der Rebe, im malerischen Bozen oder auf einem der Gutshöfe in Überetsch am Kalterer See.

Wo geht Glamping in Südtirol?

In Südtirol gibt es nicht nur fantastische Freizeitmöglichkeiten und kulturelle Angebote, eines kann man hier noch überaus gut: Sich mit Wellness und kulinarischen Leckereien rundum verwöhnen lassen. Auf den folgenden Campingplätzen in Südtirol sind das Luxus-Gefühl und der Service so hoch wie die Bergmassive, in denen sie liegen.

Sexten/Moos: Caravanpark Sexten

Die Aussicht auf die Dolomiten, mittendrin in der Natur und doch alle Annehmlichkeiten eines Glamping Urlaubs genießen, das verspricht der Caravanpark Sexten.

Die Highlights in Kürze:

Hunde erlaubt

Familienfreundlich

Shops

Internet

Restaurant

Am Wasser

Freizeitaktivitäten

Wintercamping

Strom

Sanitäranlagen

Lana bei Meran: Luxury Camping Südtirol

Ein Verwöhnprogramm und das bezaubernde Flair beim Campen inmitten von Obstgärten, das bietet die Hotel- und Campinganlage in Lana bei Meran. Mediterranes Ambiente inklusive.

Die Highlights in Kürze:

Hunde erlaubt

Familienfreundlich

Shops

Internet

Restaurant

Freizeitaktivitäten

Wintercamping

Strom

Sanitäranlagen

Sportlich in Südtirol

Bergkulissen wie die Dolomiten sind ein wahres Paradies für aktive Caravaning-Reisen. Bei der großzügigen Auswahl an Campingplätzen in Südtirol, die im Herzen wunderschöner Wanderwege, Bike-Trails oder in der Nähe von Badeseen liegen, fällt es schwer, sich zu entscheiden. Hier zwei Tipps:

Campingplätze als Ausgangspunkt für Wandern, Biken und Baden

Völs am Schlern/Bozen: Seiser Alm

Vier-Sterne-Camping in Fünf-Sterne-Umgebung so lässt sich der Campingplatz, der der Seiser Alm zu Füßen liegt, am treffendsten beschreiben. Übrigens: Die Seiser Alm ist die größte Hochalm Europas, inmitten des UNESCO-Weltnaturerbe der beeindruckenden Dolomiten.

Die Highlights in Kürze:

Hunde erlaubt

Familienfreundlich

Shops

Internet

Restaurant

Am Wasser

Freizeitaktivitäten

Wintercamping

Strom

Sanitäranlagen

Völlan/Lana: Alpinfitness Waldcamping

Völlan In traumhaft schöner Aussichtslage über dem Etschtal erstreckt sich das Camping Gebiet in einer von Hügeln durchzogenen Waldlandschaft. Naturbegeisterte kommen hier voll auf ihre Kosten.

Die Highlights in Kürze:

Hunde erlaubt

Familienfreundlich

Shops

Internet

Restaurant

Freizeitaktivitäten

Strom

Sanitäranlagen

Campingplätze in den Weinbergen in Südtirol

Weingüter satt wohin man blickt in Südtirol. Der Rebensaft ist so sorten- und geschmacksreich wie die Landschaft, in der er wächst, vielfältig ist. Weinliebhaber planen ihre Route daher am besten so, dass viele kleine Pausen zur Verkostung der edlen Stöffchen drin sind. Diese Campingplätze sind perfekte Kandidaten für den Genießer-Trip:

Camping Montiggl

Umgeben von Wald und Weinbergen, liegt dieser Campingplatz wie ein kleines Nest der Erholung in unmittelbarer Nähe der beiden Montiggler Seen.

Die Highlights in Kürze:

Hunde erlaubt

Familienfreundlich

Shops

Internet

Restaurant

Freizeitaktivitäten

Strom

Sanitäranlagen

Kurtatsch: Camping Obstgarten

Das historische Weindorf Kurtatsch wird von der Sonne geküsst, was Reben, Obst und auch den Gästen des naturnahen Campingplatzes, der sich in die hügelige Landschaft schmiegt, gut gefällt.

Die Highlights in Kürze:

Hunde erlaubt

Familienfreundlich

Shops

Internet

Freizeitaktivitäten

Strom

Sanitäranlagen

Camping in Südtirol – was gilt es zu beachten?

Ist Wildcampen und das Freie Stehen in Italien erlaubt?

Wildcampen oder campeggio libero, wie es in Italien heißt, ist grundsätzlich verboten. Wer im Zelt, Wohnmobil oder Camper in freier Natur nächtigt, der hat mit saftigen Geldstrafen zu rechnen. Gerade in touristischen Gebieten und am Meer wird streng kontrolliert. Darum kümmern sich in Italien gleich mehrere Behörden.

Einzig in den Bergen gibt es bei mehrtägigen Wandertouren mit einem Ein-Mann-Zelt oder Biwak kaum Probleme. An Stränden hingegen wird sehr streng nach dem Rechten gesehen – hier sollte man das Wildcampen definitiv unterlassen.

Welche Alternativen zum Wildcampen bieten sich in Südtirol an?

Stellplatz auf dem Bauernhof

Wer es beim Camping so ursprünglich wie möglich mag, kann auf einen der Stellplätze zurückgreifen, die von Bauern angeboten werden. Schließlich ist es eine äußerst romantische Vorstellung morgens vom Dachzelt aus auf endlose Weinfelder zu blicken. Am besten vorab auf der Webseite „Kleine Campingplätze“ schlau machen, auf welchen Bauernhöfen in Südtirol Übernachtungsgäste willkommen sind. Diese findest du auf der Seite Kleine Campingplätze. Neben Idylle pur wird dort oft auch ein Hofladen geboten, in dem sich die Camper mit frischen Lebensmitteln Marke Bio versorgen können.

Camping im Privatgarten

Neben Bauernhöfen bieten auch private Landbesitzer ihr Grundstück zum Campen an. Entweder man fragt vor Ort in Südtirol bei den Anwohnern nach oder erkundigt sich vorab auf der Seite „Gardensharing“. Neben einem einzigartigen Stellplatz gibt es hierbei den Kontakt zu Einheimischen obendrauf.

Kleiner Campingplatz am See

Eine gute Alternative zum Freien Stehen: Der Campingplatz Zum See in St. Valentin auf der Haide im Vinschgau. Der kleine Campingplatz liegt in unmittelbarer Nähe zum Haidersee und bietet freien Blick auf Südtirols höchsten Berg, den Ortler sowie die Königsspitze. Die Ferienregion Reschenpass sorgt im Sommer wie im Winter für Abwechslung im Urlaub. Wintersport, Wandern, Klettern, Biken, Schwimmen und anderer Wassersport ist quasi ab dem Campingplatztor möglich.

Campingplatz im Wald

Schattige Stellplätze inmitten von Laub- und Mischwald, großzügige Rasenflächen und ein beheiztes Hallenbad erwartet die Nutzer des Waldcampingplatz Naturns. Der ruhige Stellplatz im Grünen bietet einen Ausblick auf die umgebende Berglandschaft. Wer nicht auf dem Campingplatz Relaxen will, macht einen Ausflug zu den nahegelegenen Schlössern Dornsberg, Hochnaturns und Juval oder ins Ortszentrum von Naturns.

Fazit zu Camping in Südtirol

Egal, ob man die Dolomiten als Weltnaturerbe des Alto Adige im Fokus hat, das Wohnmobil direkt an einem See parken will oder sein Frühstück mit Blick auf die Königsspitze genießen möchte, in Südtirol lassen sich die Natur und insbesondere die Berge hautnah erleben und man kann mal wieder richtig durchatmen. Insbesondere Fans von Aktivurlaub kommen sowohl im Sommer als auch im Winter voll auf ihre Kosten. Aufgrund der Kurstadt Meran und dem großen Angebot an Campingplätzen mit Wellness-Angebot, werden aber auch Shopping-Fans glücklich und jene, die in Südtirol schlicht relaxen wollen.