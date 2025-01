1 Campingplätze entscheiden sich für die Teilnahme bei Campingcard-Programmen und bieten Urlaubenden so vergünstigten Aufenthalt an. Foto: Shutterstock/ER_09

Besitzer einer Campingcard können bei ihrem Urlaub auf dem Camping- oder Stellplatz Kosten sparen. Welche bekannten Campingcards gibt es und was sind die jeweiligen Vorteile?

Wer beim Campingurlaub Geld sparen möchte, kann zu gewissen Zeiten durch eine sogenannte Campingcard sparen. Eine solche Rabattkarte kann man von verschiedenen Anbietern beziehen. Welche Optionen Interessierte haben, welche Vorteile die jeweiligen Angebote mit sich bringen und wie viel diese Campingcards kosten.

ADAC Campingcard

Die ADAC Campcard bietet satte Rabatte für Camper. Legt man sich den ADAC Stellplatzführer oder einen ADAC Campingführer zu, bekommt man die Campcard kostenlos dazu. Die Karte wird bei der Online-Reservierung oder bei Ankunft am Campingplatz angegeben oder vorgezeigt. Zu welchen Zeiten im Jahr die Rabatte der Campcard greifen, legen die Campingplatzbetreiber selbst fest, so kann man bei manchen Plätzen auch in der Hochsaison ermäßigt campen. Der ADAC garantiert jedoch, dass sie an mindestens 50 Tagen im Jahr gewährt werden. Der Mindestrabatt liegt bei 15 Prozent. Gewährt wird dieser auf die Übernachtungskosten und Zusatzgebühren für weitere Personen. Manche Plätze bieten auch kostenfreie Übernachtungen für Kinder oder auch Hunde an.

Was kostet die ADAC Campingcard?

Der ADAC Campingführer ist für knapp 30 Euro zu haben. Der ADAC Stellplatzführer ist für 32 Euro zu erwerben. Die Campcard ist in beiden Fällen inklusive.

Besondere Merkmale:

Rabatte auch in der Hauptsaison möglich

Keine einheitlichen Rabatte

ACSI Card – Ermäßigt campen mit der Campingcard

Bereits seit 1965 bietet ACSI einen Campingplatzführer. Dieser listet rund 10.000 Campingplätze aus ganz Europa. Ab knapp 22 Euro ist der Führer zu ergattern, damit erhält man auch die ACSI Campingcard. Mit dieser Karte erhält man beim Camping in der Nebensaison Ermäßigungen bei 3000 teilnehmenden Campingplätzen in 21 europäischen Ländern. Gültig ist die Karte jeweils für ein Kalenderjahr. Dank der Rabatte durch die ACSI Card kann man bis zu 60 Prozent günstiger campen – in der Vor- und in der Nachsaison. Teilnehmende Campingplätze bieten einen der sechs möglichen reduzierten Festpreise an. Auf fast 400 teilnehmenden Campingplätzen übernachten maximal drei Kinder unter fünf Jahren sogar kostenlos, lediglich die Kurtaxe oder Zusatzkosten wie Duschmünzen müssen bezahlt werden.

Was kostet die ACSI Card?

Ab 22,95 Euro kann man die CampingCard ACSI erwerben.

Besondere Merkmale:

Einheitliche Rabatte

Rabatte nur in der Nebensaison

Kinder bis fünf Jahre übernachten auf einigen Campingplätzen kostenlos.

Clubkarte des Deutschen Camping-Clubs

Auf über 2000 Campingplätzen sparen Camper mit der Clubkarte des Deutschen Camping-Clubs (DCC). Wer die Karte in Händen halten möchte und von den begehrten Rabatten profitieren will, muss Mitglied des Camping-Clubs werden. Die Jahresgebühr liegt aktuell bei rund 54 Euro für ein Jahr für die ganze Familie. Junge Camper unter 21 Jahren sind für nur zehn Euro dabei.

Teilnehmende Campingplätze gewähren zehn Prozent Rabatt auf den gesamten Aufenthalt. Bestimmte Campingplätze bieten pauschale Rabatte, wie beispielsweise 16 Euro pro Nacht in der Nebensaison und 18 Euro pro Nacht in der Hauptsaison. Auch die Camping-Haftpflichtversicherung ist im Angebot der DCC-Clubkarte enthalten. In diesem Fall muss zwar eine Mitgliedschaft in einem Club abgeschlossen und ein Mitgliedsbeitrag gezahlt werden, jedoch bieten sich DCC-Clubmitgliedern noch weitere Vorteile.

Besondere Merkmale:

Rabatte auch in der Hauptsaison möglich

Haftpflichtversicherung für den Aufenthalt

Höherer Jahrespreis

Camping Key Europe

Eine der wichtigsten Campingkarten ist die Camping Key Europe, kurz CKE. Bis zum Jahr 2018 musste jedermann diese Karte fürs Campen auf schwedischen Campingplätzen vorzeigen. Sie gehört zu den beliebtesten Campingkarten in Europa und ist für einen Euro pro Monat zu haben. Ganze 2000 Camping- und Stellplätze sind Teil der Rabattaktionen der CKE, bei denen man bis zu 30 Prozent sparen kann. Hier können Camper in ganz Europa profitieren und zusätzlich auch beim Kauf zahlreicher Campingartikel sparen. Gültig ist die Karte zwölf Monate ab Kaufdatum. Die Karte ersetzt außerdem den eigenen Ausweis, da sie als Identitätsnachweis auf Campingplätzen genutzt werden kann. Zu welchen Zeiträumen die Campingplätze Rabatte gewähren ist den Betreibern überlassen, jedoch sind sie – wie bei der ADAC Campcard auch – verpflichtet die Rabatte an mindestens 50 Tagen im Jahr zu gewähren.

Die teilnehmenden Campingplätze sind in einer PDF gelistet und die App „My Camping Key“ erweitert dieses Angebot. Zusätzlich ist die gesamte Reisegruppe von bis zu sechs Personen über Haftpflicht- und Unfallversicherung abgesichert. Alle Informationen zur CKE gibt es online beim ADAC.

Was kostet Camping Key Europe?

Vertrieben wird die in Deutschland über den ADAC, Mitglieder können sie für zwölf Euro erwerben. Nichtmitglieder zahlen 18 Euro für die begehrte Rabattkarte.

Besondere Merkmale:

Rabatte auch in der Hauptsaison möglich

Versicherungspaket

Keine einheitlichen Rabatte

Die Campingcard International

Mit der Campingcard International, kurz CCI, erhalten Camper Rabatte bei mehr als 3000 Campingplätzen. International Reisende können sich mit dieser Karte Ermäßigungen in über 40 Ländern sichern; unter anderem auch in Island oder Japan. Auch bei dieser Campingcard erhält man einen prozentualen Rabatt auf den Aufenthalt. Je nach Campingplatz und Zeit kann man sich bis zu 40 Prozent Rabatt sichern, in manchen Fällen sogar in der Hauptsaison. Die Karte kann bei verschiedenen Automobil-Clubs beantragt werden und kostet für Nichtmitglieder mindestens zehn Euro. Für die Dauer des Aufenthalts auf dem Campingplatz ist man als Besitzer einer CCI außerdem haftpflichtversichert. Darüber hinaus sind Besitzer der CCI, ebenso wie Besitzer der CKE, in der Lage, sich mit der Karte auf dem Campingplatz auszuweisen. Eine genaue Übersicht der teilnehmenden Campingplätze und der möglichen Rabatte gibt es auf der Webseite des CCI.

Was kostet die CC?

Ab zehn Euro ist die Karte für Nichtmiglieder der Automobilclubs zu erwerben.

Besondere Merkmale:

Rabatte auch in der Hauptsaison möglich

Haftpflichtversicherung für Aufenthalt

Mein-Platz-Clubkarte

Eine weitere Möglichkeit zu sparen, bietet sich mit der Mein-Platz-Clubkarte. Der Club bietet Vorteile bei erlesenen Stell- und Campingplätzen aus zehn europäischen Ländern. Die Mitgliedsplätze bieten Sonderaktionen an, bei welchen man sich mit der kostenlosen Mitgliedskarte Ersparnisse sichern kann. Zusätzlich kann man sich bei einigen Clubkartenpartnern rund ums Thema Camping weitere Rabatte sichern.

Besondere Merkmale:

Kostenlos

Fazit: Wer günstiger campen möchte, hat mit den oben genannten Vorteilskarten die Chance beim Urlaub zu sparen – vor allem in der Nebensaison. Wer das Beste herausholen will, sollte sich vor der Urlaubsplanung einige Gedanken machen:

Mit vielen Personen man verreist

Zu welcher Zeit man verreisen möchte

In welches Land man reisen möchte

Ob der bevorzugte Campingplatz unter den kooperierenden Campingplätzen ist

Wer bereits Mitglied in einem Automobilclub ist, der greift idealerweise zur clubeigenen Campingcard.