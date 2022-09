1 Die beliebtesten Campingplätze in Europa im Überblick. Foto: Shutterstock/ Viktor Gladkov

Die beliebtesten Campingplätze in Europa mit den besten Urlauber-Bewertungen in der Übersicht. Ausstattung, Bewertungen und Preise gibt es hier auf einen Blick.

Überblick

Kroatien bietet Urlaubern zehn touristische Regionen, die nicht nur mit Sonne, Meer und Strand, sondern auch mit einer Menge Kultur und Geschichte aufwarten. Ob die beeindruckende Kulisse Dubrovniks, Urlaub am traumhaften Strand von Split, Baden im Meer in Istrien oder das Erkunden zahlreicher wunderschöner Inseln – Kroatien ist wunderschön und nicht ohne Grund ein beliebtes Reiseziel bei Urlaubern aus aller Welt. Da es in Kroatien, wie auch in Deutschland, nicht erlaubt ist wild zu campen, gilt es sich vor dem Campingurlaub einen geeigneten Campingplatz auszusuchen. Die beliebtesten Campingplätze sind hier zusammengefasst.

Umag ist eine Kleinstadt in Kroatien auf der Halbinsel Istrien. Die kleine Stadt gehört zu den beliebtesten Feriendestinationen Kroatiens und lockt jährlich zahlreiche Besucher an. Neben der wunderschönen Altstadt gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu entdecken und viele schöne Strände entlang der Küste. Das Hinterland besticht durch kleine Bergdörfer, Weinberge und Olivenhaine.

Der Campingplatz Umag und seine Ausstattung

Der Camping Park Umag ist ein bei Urlaubern sehr beliebter Campingplatz. Er bietet seinen Besuchern verschiedene Stellplätze, vom Economy-Pitch bis hin zum Superior Stellplatz. Die meisten Stellplätze sind mit Strom- und Wasseranschlüssen ausgestattet. Die Luxus-Stellplätze befinden sich direkt am Meer und verfügen zusätzlich über einen eigenen Grill und eigene Duschen. Familien können sich auf zahlreiche Freizeitangebote auf der Anlage freuen. Mittlerweile bietet der Platz zwei Poolbereiche an. Kinder erfreuen sich hier an Wasserrutschen, einem Piratenschiff und Sprinklern. Auf der Anlage sind zahlreiche Spielplätze vorhanden und die Kleinsten können sich im Mini-Club, gut betreut, austoben.

Auch sportlich können sich die Gäste nach Herzenslust austoben. Neben einem Strandweg zum Radfahren oder Joggen, verfügt die Anlage über Tennisplätze, sowie eine Tennisschule, ein Beachvolleyballfeld, sowie Basketball-, Fußball- und Volleyballplätze. Am Strand sind Wasseraktivitäten wie Windsurfen, Strandkanu oder Tretboot fahren geboten.

Bewertungen

Der vier-Sterne Campingplatz in Umag erreicht bei seinen knapp 4000 Google-Rezensionen eine durchschnittliche Bewertung von rund 4,4 von fünf möglichen Sternen. Auch bei einschlägigen Bewertungsportalen schneidet der Campingplatz gut ab. Auf PinCamp erhält die Anlage fünf Sterne in der ADAC Klassifikation und 4,1 Punkte durch die rund 100 Nutzerbewertungen. Bei Camping.info wird die Anlage mit durchschnittlich 3,7 von fünf Punkten bewertet. Die rund 260 Bewertungen empfehlen den Platz vor allem für Gäste mit Hund und Urlauber mit Zelt. Auch Familien mit Kindern wird der Platz empfohlen.

Preise und Anfahrt

Je nach gewünschtem Reisezeitraum und Stellplatz-Kategorie kostet ein Stellplatz im Camping Park Umag in Kroatien zwischen 9,30 Euro und 60 Euro die Nacht. Eine Übernachtung für einen Erwachsenen kostet zwischen 4,70 und 10,30 Euro. Kinder zwischen fünf und elf Jahren übernachten je nach Zeitraum kostenlos oder für maximal 6,30 Euro die Nacht. Für einen Hund oder eine Katze werden zusätzlich je nach Zeitraum zwischen drei und 7,20 Euro fällig. Kinder bis vier Jahre übernachten kostenlos.

Der Camping Park Umag befindet sich in Ladin gaj 132a (Karigador), 52470 Umag, Istrien, Kroatien.

Mehr zum Campingplatz, den Stellplätzen oder der Buchung des Urlaubs gibt es auf der Webseite des Camping Parks Umag.

Ebenfalls auf der Halbinsel Istrien befindet sich die Stadt Rovinj. Die Altstadt ist geprägt durch die dicht stehenden Häuser entlang der Landzunge direkt am Wasser. Wie zahlreiche Orte in Kroatien besticht Rovinj durch seine direkte Lage am Wasser aber auch die dichten Wälder und beeindruckende Naturvielfalt. In einer Bucht in der Nähe von Rovinj befindet sich der schöne Campingplatz Polari Campsite.

Polari Campsite und die Ausstattung

Auf diesem Campingplatz wachen Urlauber morgens am Meer, umgeben von alten Olivenbäumen, Zypressen und einem Pinienwald auf. Die Anlage bietet seinen Bewohnern zahlreiche Sportangebote, einen großen Pool-Komplex, Naturstrand, sowie Bars und Restaurants. An der Küste entlang führt ein knapp vier Kilometer langer Rad- und Gehweg direkt nach Rovinj. Für Kinder gibt es einen großen Spielplatz und einen extra Poolbereich, Familien erfreuen sich an der Grillstelle, Haustierfreunde können ihre Hunde mitbringen und die Zeit gemeinsam am Hundestrand verbringen. Für die optimale Erholung können sich Gäste Massagen buchen. Das WLAN auf dem Gelände kann kostenlos genutzt werden. Für die Frühstücksbrötchen sorgt eine Bäckerei auf der Anlage.

Bewertungen

Die Campsite Polari erreicht bei knapp 4000 Bewertungen auf Google rund 4,3 von fünf Sternen. Auch bei PinCamp erreicht die Anlage eine gute Bewertung. In der ADAC Klassifikation bekommt der Campingplatz fünf Sterne. Die 100 Bewertenden vergeben im Durchschnitt 3,4 Punkte. Auch bei Camping.info wird der Campingplatz besonders für Gäste mit Hund und für Familien mit Kindern empfohlen.

Preise und Anfahrt

Je nach gewünschtem Zeitraum und gewünschtem Stellplatz kommen auf Urlauber unterschiedliche Kosten zu. Ein Stellplatz kostet je nach Zeitraum zwischen zehn und 53,50 Euro. Zeltplätze sind ab 7,90 Euro zu haben. Kinder unter fünf Jahren dürfen immer gratis übernachten. Kinder zwischen fünf und elf Jahren kosten pro Übernachtung zwischen 2,40 und 7,60 Euro. Das Mitbringen eines Haustiers kostet zwischen vier und acht Euro.

Der Campingplatz befindet sich hier: V. Nazora 6, 52210 Rovinj, Kroatien.

Mehr zur Anlage und zur Buchung eines Stellplatzes gibt es auf der Webseite von Campsite Polari.

Im idyllischen Plitvice befindet sich ein fünf-Sterne-Camp, das Urlauber die Auszeit im Rhythmus der Natur ermöglicht. In der Nähe der bekannten Plitvicer Seen, also in Nachbarschaft atemberaubender Natur, befindet sich das Areal des Campingplatzes.

Der Campingplatz in Plitvice und seine Ausstattung

Camping Plitvice ist nur drei Kilometer vom Nationalpark Plitvicer Seen entfernt. Die Anlage bietet Platz für 17 Mobilheime, 29 Stellplätze für Wohnmobile und acht Zeltplätze. Es gibt einen großen Sanitärbereich mit der Möglichkeit ein Familienbadezimmer zu mieten. Auch eine behindertengerechte Toilette ist vorhanden. Zur gemeinsamen Nutzung stehen eine Waschmaschine, ein Trockner und ein Geschirrspüler bereit. Neben Stellplätzen und zahlreichen verschiedenen Mobilheimen gibt es auf der Anlage des Campingplatzes auch noch einen geräumigen Poolbereich, ein Restaurant, einen Spielplatz für Kinder, sowie einen Sportplatz. Als Alternative zum Restaurant gibt es noch eine Grillstelle. Vierbeiner können in der Außendusche abgebraust werden, wenn sie vom Strand oder dem Spielen zurückkommen.

Bewertungen

Camping Plitvice erreicht bei über 900 Google-Rezensionen eine durchschnittliche Bewertung von rund 4,7 Sternen. Auf Camping.info haben bereits 50 Urlauber eine Bewertung abgegeben und kommen durchschnittlich auf 3,9 von fünf Punkten. Tripadvisor verfügt bereits über 44 Bewertungen, die der Anlage sehr gute 4,5 von fünf Punkten zusprechen.

Preise und Anfahrt

Auf der Webseite können Interessierte einen Stellplatz buchen. Hier gibt es entweder einen Standard-Stellplatz ab 31 Euro, einen Premium Platz oder einen Deluxe Stellplatz ab 45 Euro. Für eine Übernachtung werden pro Person zwölf Euro fällig. Die Preise variieren je nach gewünschtem Reisezeitraum.

Das Camp befindet sich hier: Smoljanac 67, Smoljanac 53231 Plitvička Jezera.

Mehr zur Anlage, der Ausstattung und der Urlaubsbuchung gibt es online auf der Webseite des Campingplatzes.

Krk ist eine kroatische Insel in der Adria. Durch eine Brücke ist sie mit dem Festland verbunden und kann so unkompliziert auch mit dem Auto oder dem Wohnmobil angefahren werden. Die Insel beeindruckt Urlauber nicht nur aufgrund ihrer einzigartig schönen Natur, sondern auch mit ihren zahlreichen schönen Orten wie Dobrinj, Krk Stadt oder Baška.

Krk Premium Camping Resort und seine Ausstattung

Das Camping Resort befindet sich nahe der Stadt Krk und bietet zahlreiche Plätze direkt am Wasser, neben luxuriösen Campingunterkünften. Kinder können sich im Poolbereich und im Wasserpark austoben. Erwachsene finden Ruhe und Erholung im Spa-Bereich, während die Kinder im Mario Mini oder Maxi-Club versorgt sind. In bestimmten Camping-Zonen sind Haustiere erlaubt. Zentral auf der Anlage befindet sich die Piazza, wo Gäste neben Einkaufsmöglichkeiten auch Restaurants, einen Supermarkt und eine Bäckerei finden. Von Mai bis September bietet das Resort seinen Gästen Entertainment-Programm an. Die Besucher können wählen, ob sie mit dem eigenen Wohnwagen anreisen, eines der Camping-Homes der Anlage mieten möchten, oder doch lieber in einem Glamping-Zelt wohnen möchten.

Eine umfangreiche Übersicht über die Ausstattung und Extras findet man auf der Webseite des Resorts.

Bewertungen

Auf Google haben bereits knapp 3000 Gäste eine Rezension hinterlassen. Hier erreicht das Camping Resort eine durchschnittliche sehr gute Bewertung von rund 4,5 von fünf Sternen. Auch bei Camping.info sind die Gäste sehr zufrieden. Hier haben bereits knapp 200 Menschen ihre Bewertung hinterlassen und befinden die Anlage mit durchschnittlich 4,2 Punkten für sehr gut. Über 250 Gäste haben bei Tripadvisor eine Bewertung hinterlassen und vergeben 4,5 von fünf möglichen Punkten an den Campingplatz auf Krk. Auf PinCamp erreicht Das Resort eine ADAC Klassifizierung von rund fünf Sternen und eine durchschnittliche Bewertung von 4,1 Punkten bei rund 100 Bewertungen.

Preise und Anfahrt

Je nach gewünschtem Reisezeitraum variieren die Preise für Stellplätze und Übernachtung. Eine Person über 16 Jahre kostet pro Übernachtung zwischen knapp sieben und knapp 13 Kuna. Kinder unter vier Jahren übernachten zu jeder Zeit kostenlos. Je nach gewähltem Komfort kostet ein Stellplatz zwischen 8,30 Kuna und maximal 153,80 Kuna. Die tägliche Pauschale für das Haustier liegt zwischen 4,50 und acht Kuna.

Das Resort befindet sich hier: Ul. Narodnog preporoda 80, 51500, Krk, Kroatien.

Weitere Infos zum Campingplatz oder einer Urlaubsbuchung findet man online auf der Webseite der Anlage.

Camping in Kroatien: Camp Punta Jerta auf Krk

Der Familiencampingplatz befindet sich in der Bucht Jert in Pinezici auf der Insel Krk. Der Platz ist gesäumt von Pinien und Olivenbäumen, befindet sich am Meer und bietet einen Blick über das Wasser auf die benachbarte Insel Cres. Insgesamt befinden sich 20 Wohneinheiten auf der Anlage.

Punta Jerta und die Ausstattung

Auf der Anlage gibt es sowohl Stellplätze als auch Zeltplätze und Mobilheime. Die Stellplätze sind mit Strom- und Wasseranschluss ausgestattet. Es gibt drei Sanitärbereiche in der Nähe der Stellplätze. Auf dem Gelände oder in unmittelbarer Nähe gibt es neben Stränden auch Restaurants und Bars, einen Aqua Park, sowie einen Bootsverleih und Möglichkeiten Jetski zu fahren. Für Kinder gibt es neben dem Aqua Park auch noch eine Schaukel und ein Klettergerüst mit Rutsche.

Bewertungen

Das Camp wurde auf Google bereits knapp 200 Mal bewertet und erreicht eine durchschnittliche Bewertung von 4,8 von fünf möglichen Sternen. Auch auf Camping.info waren die Urlauber sehr zufrieden und vergeben für die Anlage 4,7 von fünf Punkten. Auch die Tripadvisor-Bewertungen mit durchschnittlichen fünf Sternen decken sich mit diesen Meinungen.

Preise und Anfahrt des Campingplatzes

Die Preise variieren je nach gewünschtem Reisezeitraum. Für einen Stellplatz werden zwischen 10,30 und 16,50 Euro fällig. Personen ab 12 Jahren bezahlen pro Nacht und Kopf zwischen 6,10 und 11,50 Euro. Kinder bis vier Jahre reisen umsonst mit an. Die Waschmaschinennutzung und der Strom müssen extra bezahlt werden. Ein mitgebrachter Hund kostet zwei Euro die Nacht.

Der Campingplatz befindet sich hier: Put svete Fuske 96, 51500, Pinezići, Insel Krk, Kroatien.

Möchte man mehr über die Anlage, die Ausstattung oder die Umgebung erfahren, kann man sich auf der Webseite des Campingplatzes informieren.

Italien ist eines der beliebtesten Reiseziele weltweit. Das Land bietet Urlaubern neben gutem Essen und netten Einheimischen auch zahlreiche antike Städte für einen kulturellen und kulinarischen Städtetrip, sowie wunderschöne Küstenstädte mit pittoresken Häusern und einer zarten Meeresbrise. Viele Urlauber zieht es auch zum Campen nach Italien. Doch wo campen Urlauber gerne und welche guten Campingplätze gibt es in Bella Italia?

Eine beliebte Region Italiens bei den Deutschen Urlaubern ist der Gardasee. Ob flanieren in Malcesine, Eis essen in Limone sul Garda oder ein Städtetrip durch Riva del Garda – die Städtchen entlang des Gardasees sind einen Urlaub definitiv wert. Doch wo am Gardasee kann man am besten campen?

Camping La Quercia am Gardasee

Der Campingplatz La Quercia liegt in Lazise zwischen Bardolino und dem Gardaland. Die Anlage bietet Besuchern die Wahl zwischen einem Stellplatz, einer Wohneinheit oder aber auch einer Glamping-Unterkunft.

Die Ausstattung von La Quercia

Insgesamt bietet der Campingplatz rund 800 Stellplätze. Die Stellplätze auf der Anlage können mit Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt belegt werden. Es gibt verschiedene Kategorien an Stellplätzen, ganz nach Komfortbedarf der Urlauber. Dieser Campingplatz verfügt über einen direkten Zugang zum Strand. Außerdem wirbt die Webseite damit, der einzige Campingplatz am Gardasee zu sein, der Zugang zu einem Sandstrand hat. Für die kleinsten Gäste bietet der Platz einen Mini-Club mit Animation. So wird jeden Abend eine Happy-Disco angeboten, es gibt einen Spielplatz, am Pool ein extra Kinderbecken, ein Poolbecken mit Rutschen, sowie kostenlose Sportkurse. Doch auch Erwachsene sollen in ihrem Urlaub auf ihre Kosten kommen. Die Anlage bietet zahlreiche Turniere und Sportkurse, sowie Zumba an. Abends gibt es Kabarett-Aufführungen und Spiele sowie Musicals und Tanzaufführungen.

Zusätzlich befinden sich auf der Anlage Restaurants, Geschäfte, Waschhäuser und Mietbäder, sowie ein Wellness-Center. Im Wellness-Center können Besucher in der Biosauna oder im Dampfbad verweilen, sich eine Massage gönnen, das Hydromassagebecken genießen oder sich im Fitnessstudio auspowern.

Bewertungen

Auf Google wurde der Campingplatz am Gardasee bereits über 3300 Mal bewertet. Die Gäste sind sich einig und vergeben durchschnittlich sehr gute 4,6 von fünf möglichen Sternen. Auch auf Camping.info erreicht die Anlage eine Bewertung von rund 4,1 Punkten. Auf PinCamp haben bereits über 100 Menschen eine Rezension hinterlassen und vergeben durchschnittlich 4,6 Punkte.

Preise und Anfahrt des Campingplatzes

Die Preise variieren je nach gewünschter Reisezeit. So kostet ein Stellplatz je nach gewünschter Komfort-Kategorie zwischen 13 und 100 Euro pro Tag. Kinder bis vier Jahre übernachten kostenlos. Ältere Kinder bis sieben Jahre zahlen pro Nacht und Kopf zwischen null und 10,80 Euro. Erwachsene ab acht Jahren bezahlen zwischen 6,90 und 17,50 Euro. Für einen Hund werden zusätzlich zwischen 5,50 und zehn Euro fällig.

Der Campingplatz befindet sich in der Localita' Bottona, 37017 Lazise, Verona, Italien.

Weitere Informationen zum Platz, sowie zahlreiche Bilder und weitere Impressionen gibt es auf der Webseite von La Quercia am Gardasee.

Campingplatz Piani di Clodia

Nur wenige Kilometer von Verona und nur einen Katzensprung von Lazise oder Bardolino entfernt liegt der beliebte Campingplatz Piani di Clodia am Gardasee. Auf einem großzügigen Gelände direkt am See finden sich zahlreiche Stellplätze und andere Unterkunftsarten für Urlauber.

Piani di Clodia Ausstattung

Der Campingplatz bietet drei verschiedene Kategorien an Stellplätzen. Urlauber können wählen zwischen einem Standard-Stellplatz, einem Classic-Stellplatz oder der Plus-Variante. In einem anderen Bereich, dem Top-Camping, gibt es wiederum vier verschiedene Stellplatz-Kategorien. Der Campingplatz bietet seinen Bewohner beheizte Sanitäranalgen mit Duschen und Toiletten, zahlreichen Waschbecken und Spülbecken. Zusätzlich gibt es extra Kinder-Sanitäreinrichtungen und Baby-Räume. Auf der Anlage finden sich mehrere Geschirrspül- und Waschstationen, sowie eine Hundedusche. Auf dem Grillplatz finden Anwohner zusammen und lernen sich kennen. Der Campingplatz führt direkt zum Strand. Zusätzlich gibt es einen Wasserpark, sowie Sonnenliegen mit Sonnenschirmen. Auf der Anlage wird den Besuchern Animation geboten. Auch kulinarisch können sich Urlauber in den eigenen Restaurants verwöhnen lassen.

Wer sich körperlich betätigen möchte, kann die zahlreichen Sportanlagen besuchen, die von professionellen Trainern und Trainerinnen geführt werden. Ob Aerobic, ein Workout im Fitnessstudio, auf dem Fußballplatz oder dem Tennisplatz – hier kommt jeder Sport-Fan auf seine Kosten. Zusätzlich gibt es noch ein Basketball- und Volleyballfeld, eine Tischtennisplatte und eine Boccia-Bahn. Auch ein Fahrradverleih steht zur Verfügung oder eine Minigolf-Anlage für die ganze Familie.

Bewertungen

Der Campingplatz Piani di Clodia wurde bei Google bereits über 3600 Mal bewertet und erreicht eine Gesamtbewertung von rund 4,5 von fünf möglichen Sternen. Bei knapp 200 Bewertungen auf Camping.info erreicht er rund 4,2 von fünf Punkten. Bei PinCamp ganze 4,3 von fünf Punkten. Auch bei TripAdvisor haben bereits über 500 Urlauber eine Rezension hinterlassen und bewerten die Anlage mit rund vier von fünf Punkten.

Preise und Anfahrt des Campingplatzes am Gardasee

Die Preise für einen Stellplatz auf dem Campingplatz Piani di Clodia variieren je nach Reisezeitraum. Je nach Saison kostet ein Stellplatz in Abhängigkeit der gewünschten Kategorie zwischen 12,20 und 131 Euro. Private Badezimmer, die zu mieten sind, kosten zwischen 15 und 25 Euro. Pro Person und Nacht werden zwischen 6,30 und 16,70 Euro fällig. Kinder bis neun Jahre kosten pro Nacht zwischen vier und knapp elf Euro.

Der Campingplatz befindet sich hier: Via Fossalta, 42 37017 – Lazise, Verona, Italien.

Weitere Informationen zum Platz sowie zahlreiche Bilder und Eindrücke gibt es auf der Webseite der Campingplatzes Piani di Clodia.

Campingplatz Fornella

Auf der gegenüberliegenden Seite des Sees, zwischen Solarolo und Gardone Riviera befindet sich in San Felice del Benaco der Campingplatz Fornella. Die Anlage befindet sich direkt am See und nur zwei Kilometer von der bezaubernden Altstadt San Felice entfernt. Der Platz bietet zwei Strände und eine malerische Klippe als Urlaubskulisse.

Ausstattung des Campingplatzes Fornella

Im platzeigenen Restaurant werden die Urlauber bekocht, im Laden können sie selbst einkaufen, was sie benötigen und im Wellnessbereich können sie endlich mal die Seele baumeln lassen. Auf dem Campingplatz Fornella können sich Urlauber so richtig verwöhnen lassen und ihre freien Tage in Italien genießen. Im Wellnessbereich warten Saunen, türkische Bäder, Whirlpools und Massageangebote auf die Besucher. Im Poolbereich finden sich zahlreiche verschiedene Becken. Hier gibt es eine Lagune, einen Whirlpool, zahlreiche Wasserspiele und einen beheizbaren Pool mit Seeblick. Auch für die Kleinsten gibt es ein separates Kinderbecken.

Die Anlage bietet Zugang zu zwei Stränden. An den einen Strand dürfen auch die Vierbeiner mitkommen und sich austoben. Während Erwachsene beim morgendlichen Yoga teilnehmen oder im Fitnessraum trainieren können, dürfen sich die Kinder im Mini-Club nach Herzenslust amüsieren. Von einem Ausflug auf die benachbarte Farm, über Turniere bis hin zu spannenden Spielen – im Mini-Club bleiben keine Wünsche offen. Von Fußballfeldern, über Kinderspielplätze, bis zu kindgerechten Badezimmern ist auf dem Campingplatz Fornella am Gardasee alles auf einen Urlaub mit der Familie ausgelegt.

Großzügige Sanitärbereiche mit Kinder-Badezimmern, Wäscheräume mit zahlreichen Waschmaschinen und Camping-Spülmaschinen erleichtern den Camping-Alltag ungemein. Elektrofahrzeuge können auf dem Platz getankt werden.

Bewertungen

Bereits über 1200 Urlauber haben eine Google-Rezension für den Campingplatz Fornella hinterlassen. Hier erreicht die Anlage eine Gesamtbewertung von rund 4,6 von fünf möglichen Sternen. Auch bei TripAdvisor waren die Bewertenden sehr zufrieden und vergeben rund 4,5 Sterne ebenso wie bei Camping.Info und PinCamp.

Preise und Anfahrt ins Camp Fornella

Je nach Saison und Komfortwünschen kostet ein Stellplatz auf dem Campingplatz zwischen 14,50 und 78 Euro. Für einen Erwachsenen werden pro Kopf und Nacht zwischen knapp acht und höchstens 16 Euro fällig. Senioren erhalten in manchen Zeiträumen einen Seniorenrabatt. Kinder zwischen vier und acht Jahren müssen zu machen Zeiten keine Extrakosten zahlen, maximal in der Hochsaison aber neun Euro pro Kopf. Das Mitbringen eines Hundes kostet zwischen vier und acht Euro.

Der Campingplatz befindet sich in der Via Fornella, 1 in 25010 San felice del Benaco, Italien.

Weitere Informationen zum Urlaub auf dem Campingplatz Fornella am Gardasee und zahlreiche Bilder gibt es online auf der Webseite des Campingplatzes.

Die Region Venetien mit ihrer Hauptstadt Venedig liegt im Norden Italiens und ist auf über 100 kleinen Inseln erbaut. Hier gibt es nur wenige Straßen, die Hauptverkehrswege führen übers Wasser. Besonders die Hauptstadt Venedig ist ein beliebtes Urlaubsziel bei Reisenden aus aller Welt. Doch wohnen im Inneren der Stadt ist für den Geldbeutel nicht sonderlich erschwinglich. Deshalb übernachten viele Touristen außerhalb der Stadt. Auch Camping ist eine kostengünstigere Alternative. Denn auch in der Nähe von Venedig kann man campen.

Camping in der Marina di Venezia

Der Campingplatz bietet Platz für über 3000 Wohnmobile, Wohnwagen und Camper. Die Stellplätze befinden sich mitten im Grünen und sind mit Wasser und Strom versorgt. Auch Vierbeiner dürfen in der Marina di Venezia Urlaub machen, hierfür gibt es einen extra Bereich mit Stellplätzen.

Ausstattung der Marina di Venezia

Der Campingplatz bei Venedig bietet geräumige sanitäre Anlagen von bester Sauberkeit. Es gibt extra Kinderbereiche mit Kinderwaschbecken und kindgerechten Duschen und Toiletten. Im Sanitärbereich gibt es außerdem Waschmaschinen und Trockner, für den allgemeinen Gebrauch. Für eine Menge Freizeitspaß sorgt der riesige AquaMarina Park. In über vier Poolbecken gibt es jeden Wasserspaß den sich Adrenalinfreunde nur erträumen können. Außerdem gibt es einen direkten Zugang zum Sandstrand. Das Animationsteam sorgt für gute Stimmung im Resort. Hier werden Fitness- und Tanzkurse angeboten, die kleinen Gäste haben Spaß im Junior- und Teenie-Club, Kinder können Mitmachspaß bei Tanzaufführungen entdecken und Erwachsene lassen sich von Musicalshows und Livemusik verzaubern.

Für das leibliche Wohl und kulinarische Versorgung sind die eigenen Restaurants, Bars und Eisdielen zuständig. Sie sindbesonders vielfältig und stehen den Gästen zur Verfügung. Außerdem gibt es eine eigene kleine Einkaufsmeile. Von Lebensmittelläden über eine Boutique und einen Kiosk bis hin zu einem Fotografen, einem Sportfachgeschäft, einer Parfümerie und einem Schönheitssalon, gibt es alles was das Urlauber-Herz begehrt.

Bewertungen

Schon knapp 6500 Gäste haben auf Google eine Bewertung für den Campingplatz Marina di Venezia verfasst. Insgesamt schneidet die Anlage mit sehr guten 4,7 von fünf Sternen ab. Auch bei Camping.info wurden 1500 Bewertungen abgegeben, die den Campingplatz mit 4,7 von fünf Punkten auszeichnen. Bei TripAdvisor haben 1600 Menschen eine Bewertung hinterlassen. Die Meinung der Gäste deckt sich mit den Meinungen auf den anderen Portalen. Besonders empfohlen wird die Anlage für Familien mit Kindern und Urlauber mit Hund. Herausragend wird die Sauberkeit des Campingplatzes und seiner Anlagen bewertet. Das gesamte Gelände kann in einer virtuellen Tour online besucht werden.

Preise der Marina di Venezia und Anfahrt

Die Preise für das Fünf-Sterne-Camping-Village hängen von der gewünschten Reisezeit ab. Je nach Saison kostet ein Stellplatz zwischen 13,60 und 42,70 Euro. Pro Person und Nacht werden zusätzlich mindestens 5,80 Euro fällig. Für Senioren gibt es einen Rabatt. Das Mitbringen eines Hundes liegt zwischen 2,40 und 7,40 Euro. Für manche Reisezeiträume gilt eine Mindestaufenthaltsdauer.

Der Campingplatz befindet sich hier: Via Montello, 6 Punta Sabbioni 30013 Cavallino Treporti, Italien.

Umfangreiche Bilder und Videos, sowie Informationen zur Anlage gibt es auf der Webseite des Campingplatzes.

Campingplatz Union Lido

Nicht weit entfernt befindet sich ein weiterer, bei Urlaubern überaus beliebter Campingplatz. Der Union Lido Campingplatz befindet sich in Cavallino bei Venedig und bietet vom Stellplatz, über den Zeltplatz bis hin zum Glamping alles was das Herz begehrt. Gewählt werden kann zwischen Stellplätzen im Pinienwald und Stellplätzen mit Meerblick.

Ausstattung von Union Lido

Der Campingplatz bietet seinen Gästen private Badezimmer, die für den Aufenthalt gemietet werden können. Diese sind dann über ein Identifikationsarmband zugänglich. Wer auf einen Teil seines Gepäcks verzichten möchte, kann den Bettwäsche- und Handtuchverleih nutzen. Gäste können sich von Geschirrtüchern über Bettlaken bis hin zu Handtüchern alles ausleihen. Ausflugsfreudige Gäste können sich beim Fahrradverleih einen Drahtesel leihen und sich auf den Sattel schwingen. Nachtschwärmer tummeln sich in der Disco des Campingplatzes. Im PinaColada legen bekannte Djs auf, werden Schaumparties und Themenparties veranstaltet und sowie Tanzabende für Standardtänze.

Auf dem Campingplatz fährt ein kleiner elektrischer Zug auf Rädern als Shuttle. Die Nutzung des Shuttles ist für alle Gäste kostenlos. Auf dem Gelände des Union Lido Campingplatzes befindet sich außerdem eine Kirche. Hier wird jeden Sonntag eine italienische Messe gefeiert. Sollten sich kleine oder große Gäste nicht fit fühlen, im Urlaub krank werden oder Schmerzen haben, steht auf der Anlage auch ärztliche Versorgung zur Verfügung.

Bewertungen

Der Campingplatz Union Lido bei Venedig ist bei seinen Besuchern überaus beliebt. Bereits über 6600 Urlauber haben auf Google eine Rezension hinterlassen und sind von der Anlage begeistert. Ganze 4,5 von fünf möglichen Punkten erreicht Union Lido in der durchschnittlichen Wertung. Auch auf Camping.info haben knapp 600 Besucher eine Bewertung hinterlassen und befinden den Campingplatz mit durchschnittlich 4,3 Punkten für gut. Bei über 600 Bewertungen auf HolidayCheck schneidet die Anlage mit 5,2 von sechs Punkten ab. Und bei TripAdvisor bewerten knapp 4000 Besucher den Campingplatz mit durchschnittlich 4,5 Punkten.

Preise des Campingplatzes und Anfahrt

Bei einem Urlaub auf dem Campingplatz Union Lido richten sich die Preise nach der gewählten Saison. Eine Übernachtung für einen Erwachsenen gibt es ab 5,30 Euro. Kinder zwischen sechs und elf Jahren kosten mindestens 4,30 Euro. Kinder zwischen einem und fünf Jahren kosten pro Kopf und Nacht mindestens 3,20 Euro und Babys übernachten kostenlos. Für einen Stellplatz werden je nach Kategorie und Saison zwischen 10,60 und 154,50 Euro fällig. Der Aufpreis für Hunde liegt zwischen zwei und 6,50 Euro.

Der Campingplatz Union Lido befindet sich in der Via Fausta 258 in 30013 Cavallino-Treporti bei Venedig.

Mehr Informationen zur Anlage, Bilder für genauere Eindrücke und die Möglichkeit zur Buchung gibt es auf der Webseite des Union Lido.

Campingplatz Pra‘ delle Torri bei Venedig

Ebenfalls beliebt und von Besuchern hoch gelobt ist der Campingplatz Pra‘ delle Torri. Die Anlage befindet sich etwa eine Autostunde vom Zentrum Venedigs und etwa 25 Minuten von Jesolo entfernt in Caorle.

Ausstattung des Pra‘ delle Torri

Die Anlage bietet Urlaubern verschiedenste Stellplätze, die allesamt mit Wasser und Strom ausgestattet sind. Alle Plätze liegen maximal 500 Meter vom Strand entfernt und bieten genug Platz für jedes Camper-Herz. Es gibt verschiedene sanitäre Anlagen mit Toiletten und Waschräumen, Warmwasserduschen und Wickeltischen. Es gibt Bereiche zum Wäschewaschen, sowie zum Trocknen und Geschirrspülen. Alle Gäste erhalten Zutritt zum Privatstrand des Campingplatzes und dem eigenen großen Aqua Park. Für Kinder und Erwachsene wird außerdem Animation angeboten. Alle Gäste erhalten Zugang zum Freizeitpark und den Sportanlagen in der Nähe des Campingplatzes. Zusätzlich verfügt der Campingplatz über einen eigenen Golfplatz.

Bewertungen

Auf Google haben bereits über 5500 Urlauber eine Rezension hinterlassen. Insgesamt erhält Pra‘ delle Torri ganze 4,6 von fünf möglichen Sternen. Auch auf Camping.info sind sich die knapp 300 Gäste einig und bewerten den Campingplatz mit 4,5 von fünf Punkten. Dies deckt sich mit den Meinungen auf TripAdvisor und den 5,2 von sechs Sternen bei HolidayCheck.

Preise von Pra‘ delle Torri und Anfahrt

Die Preise für Übernachtungen und Stellplatz variieren je nach Saison. Ein Stellplatz kostet je nach Kategorie und Saison zwischen 9,50 und 60 Euro. Die Übernachtung für einen Erwachsenen kostet zwischen 5,50 und 13 Euro. Kinder bezahlen zwischen vier und 10,50 Euro. Kinder unter fünf Jahren reisen kostenlos mit an. Hunde sind auf der Ferienanlage nicht erlaubt.

Der Campingpark Pra‘ delle Torri befindet sich hier: Viale Altanea 201, Prà delle Torri in 30021 Caorle (Venezia), Italia.

Weitere Informationen zum Campingplatz und den Stellplätzen, der Ausstattung oder Verfügbarkeit gibt es online auf der Webseite der Anlage.

Der Lago Maggiore ist ein See in Oberitalien sowie der Schweiz. Bekannte Orte in der Nähe des Sees sind beispielsweise Locarno, das schöne Cannabio, die Brissago-Inseln oder Premeno. Zahlreiche Urlauber lieben die Regionen des Lago Maggiore, um Urlaub zu machen und bleiben dem Urlaubsziel nicht selten über Jahre treu.

Lago Camp am Lago Maggiore

Das Lago Camp befindet sich in Maccagno con Pino e Veddasca zwischen Tronzano und Luino. Die Anlage bietet Urlaubern verschiedenste Übernachtungsmöglichkeiten. Ob man nun mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil anreisen möchte, im Zelt übernachten will oder doch lieber ein Mobilheim oder eine Ferienwohnung mieten möchte – das Lago Camp erfüllt Urlaubern alle Wünsche.

Ausstattung des Lago Camps

Der Campingplatz besticht durch seine Nähe zum See und wartet mit modernen Sanitäranlagen, sowie behindertengerechten Waschräumen auf. Die Anlage ist ein Ort für den Urlaub mit der ganzen Familie, so sind auch Haustiere explizit erlaubt. In den letzten Jahren wurde kontinuierlich weiter verbessert. So wurde das Sanitärgebäude saniert und ein Kinder- beziehungsweise Babywaschraum angebaut. Es gibt überdies altersgerechte Duschen und Toiletten. Für Vierbeiner wurde ein Hundewasch- und Duschbereich errichtet. Entspannen können Gäste auf der Terrasse der Lagobar. Es wurden zwei neue Kinderspielplätze hinzugefügt und für schlechtes Wetter ein Kinderspielraum eingerichtet. Eine neue Tischtennisplatte wurde aufgebaut und es gibt einen SUP- und Kanu-Verleih.

Bewertungen

Auf Google haben knapp 300 Urlauber ihre Bewertung abgegeben und das Lago Camp am Lago Maggiore mit durchschnittlich 4,6 Sternen für sehr gut befunden. Auch bei Camping.info, TripAdvisor und PinCamp sind die Urlauber überaus zufrieden.

Preise des Campingplatzes und Anfahrt

Je nach Kategorie und gewünschter Reisezeit kostet ein Stellplatz inklusive Übernachtung für zwei Personen zwischen 28 und 54 Euro. Erwachsene zahlen pro Nacht und Übernachtung zwischen sechs und 10,50 Euro. Für Kinder wird ein Betrag zwischen fünf und acht Euro fällig. Hunde kosten zusätzlich zwischen fünf und sechs Euro. Es gibt eine Strompauschale.

Der Campingplatz befindet sich in der Via Corsini 3 in 21061 Maccagno con Pino e Veddasca in Italien.

Mehr Eindrücke durch Bilder, weitere Informationen und Preise findet man auf der Webseite des Lago Camps.

Das Camping Village Conca d’Oro in Baveno

Dieser Campingplatz in Baveno am Lago Maggiore befindet sich nicht nur direkt am See, sondern zeitgleich auch zentral im Ort. Neben zahlreichen Stellplätzen können Urlauber hier auch Hütten und Zelte mieten. Die Anlage liegt an einem Strand der sowohl an den See als auch an einen Fluss grenzt.

Ausstattung

Die Gäste erfreuen sich am eigenen Restaurant und einem Markt, in welchem kleine Besorgungen unkompliziert selbst getätigt werden können. Auf der Anlage befinden sich außerdem noch ein Café, eine Bar und eine Brauerei. Im Juli und August gibt es ein umfangreiches Animationsprogramm für Kinder und Abendshows für Erwachsene. Am See gibt es einen Strand sowie einen Fahrrad-, Kanu- und Tretbootverleih. Zusätzlich verfügt die Anlage über ein Volleyball- und Fußballfeld, eine Bocciabahn und eine Tischtennisplatte. Im Waschsalon des Campingplatzes können Gäste ihre Wäsche waschen und trocknen.

Bewertungen

Das Camping Village Conca d’Oro wurde auf Google bereits über 600 Mal bewertet und kann mit einer durchschnittlichen Zufriedenheit von ganzen 4,5 von fünf Sternen glänzen. Auch bei PinCamp erreicht der Campingplatz sehr gute 4,3 von fünf Punkten. Bei Camping.info wurde die Anlage mit durchschnittlich 4,2 Punkten bewertet.

Preise des Campingplatzes und Anfahrt

Je nach Saison, gewünschtem Komfort und Reisedauer variieren die Preise des Camping Village Conca d’Oro. Ein Stellplatz kostet pro Nacht zwischen 27 und 72,80 Euro. Ein Zeltplatz mit Auto kostet zwischen 18,70 und 36,30 Euro. Bei diesen Preisen ist die Übernachtung für zwei Personen bereits inkludiert. Erwachsene ab zwölf Jahren kosten zusätzlich pro Nacht zwischen 5,53 und 9,90 Euro. Kleine Kinder reisen umsonst mit an, während Kinder ab sechs Jahren zwischen 3,49 und acht Euro kosten. Der Aufpreis für einen Hund liegt bei 3,49 bis 7,40 Euro.

Der Campingplatz Camping Village Conca d’Oro befindet sich in der Via 42 Martiri in 28835 in Feriolo di Baveno in Italien.

Weitere Informationen und mehr Eindrücke erhalten Interessierte auf der Webseite des Campingplatzes.

Deutschlands Nachbarland Frankreich ist ein weltweit beliebtes Reiseziel. Das Land bietet verschiedenste Landschaften und Städte. Ob mittelalterliche kleine Dörfer, endlose Lavendelfelder, beeindruckende Großstädte wie Paris oder wunderschöne Mittelmeerstrände – Frankreich ist ein vielseitiger und beeindruckender Urlaubsort. Auch wenn viele Frankreich zu aller erst mit Städten wie Paris oder Luxusurlaub an der Côte d’Azur verbinden, ist Deutschlands Nachbarland auch ein erstklassiges Reiseziel für Camping-Fans.

Camping in der Nähe von Paris

In Versailles, ganz in der Nähe von Paris, befindet sich der Huttopia Campingplatz. Camping-Freunde, die Paris oder auch das Schloss Versailles erkunden möchten, finden hier ihren idealen Übernachtungsplatz.

Ausstattung von Huttopia Versailles

Bei Huttopia können die Gäste wählen, ob sie mit dem eigenen Wohnwagen oder Wohnmobil anreisen möchten, im Zelt übernachten oder doch eher ein Chalet oder Zelt mieten möchten. Für Wohnwagen oder Wohmobile bietet der Platz drei verschiedene Arten von Stellplätzen für bis zu sechs Personen an. Der Komfort-Stellplatz-Plus verfügt über einen eigenen Picknick-Tisch, während der Naturstellplatz völlig naturbelassen ist. Für alle Gäste stehen drei Sanitärbereiche zur Verfügung, die auch für Familien mit Babys geeignet sind.

Camper profitieren außerdem von nützlichen Serviceleistungen wie einer Kühlschrank- oder Grillvermietung, einer Waschküche mit Waschmaschinen und Trocknern oder auch dem kostenlosen Baby-Set, das ein Bett und einen Hochstuhl beinhaltet. Entspannen können die Urlauber auf der Terrasse neben dem Pool mit ein paar Drinks oder einem erfrischenden Eis. Im eigenen Restaurant finden Besucher leckere Gerichte und Snacks. Über den Frühstückservice bestellen sich die Gäste am Vorabend die Brötchen für den nächsten Morgen. Restliche Besorgungen können im Lebensmittelladen getätigt werden. Im Gemeinschaftsbereich finden Menschen zusammen, können gemeinsam fernsehen, Gesellschaftsspiele spielen, ein Buch ausleihen oder sich im Tischfußball duellieren.

Bewertungen

Auf Google haben bereits knapp 1000 Menschen eine Rezension hinterlassen und bewerten Huttopia Versailles mit knappen vier Sternen. Bei PinCamp erreicht der Campingplatz eine durchschnittliche Bewertung von 3,8 Punkten.

Preise und Anfahrt

Die Preise für einen Stellplatz im Huttopia Versailles variieren je nach Saison und gewähltem Komfort. Auf der Webseite von Huttopia können Interessierte ihre gewünschten Reisedaten angeben und erhalten die entsprechenden Preise.

Der Campingplatz befindet sich in der Rue Berthelot Nummer 31 in 78000 Versailles.

Für zahlreiche Bilder, genaue Preisinformationen und Buchungsanfragen kann der Service auf der Webseite von Huttopia Versailles genutzt werden.

Camping Le Paradis Dordogne

Nur etwa zwei Autostunden von Bordeaux und knappe drei Stunden von Toulouse entfernt befindet sich der Campingplatz Le Paradis Dordogne. Der Fünf-Sterne-Campingplatz liegt am Ufer der Vézère in der Nähe von Mantignac-Lascaux und bietet sowohl Camping-Stellplätze als auch zahlreiche Glamping-Optionen an.

Ausstattung von Le Paradis Dordogne

Der Campingplatz wartet mit dem Charme eines kleinen, traditionellen Dorfes auf. Ein altes Bauernhaus beherbergt sowohl die Rezeption als auch ein Restaurant und ein Lebensmittelgeschäft. An der Rezeption werden zahlreiche Sportutensilien verliehen. Ihre Wäsche können Gäste im Waschsalon waschen, trocknen und bügeln. Für das leibliche Wohl sorgen das Restaurant sowie eine Snackbar. Möchten Gäste die Umgebung erkunden, können auf dem Campingplatz auch Elektroautos gemietet werden. Die Freizeit vertreiben sich kleine und große Gäste auch gerne an beiden Außenpools oder im Hallenbad oder Spa.

Bewertungen

Knapp 700 Urlauber haben auf Google bereits eine Rezension für den Campingplatz hinterlassen und bewerten die Anlage mit durchschnittlich 4,7 von fünf möglichen Sternen. Auf Camping.info erreicht die Anlage sogar 4,8 Punkte und auf TripAdvisor sehr gute 4,5 von fünf Punkten in der Bewertung.

Preise des Campingplatzes und Anfahrt

Die Preise für Übernachtungen und Stellplätze variieren je nach gewünschtem Reisezeitraum und Komfort. Ein Stellplatz kostet zwischen 25 und 74 Euro die Nacht. Zusätzliche Personen ab sieben Jahren kosten mindestens 6,50 Euro. Kinder bis sechs Jahre mindestens 4,50 Euro. Kinder bis zwei Jahre übernachten kostenlos. Hunde dürfen mit anreisen, sind aber an der Leine zu führen. Für sie wird ein zusätzlicher Betrag von drei Euro fällig.

Der Campingplatz befindet sich hier: La Rebeyrolle, 24290 Saint-Léon-sur-Vézère.

Weitere Eindrücke und Informationen finden sich auf der Webseite des Campingplatzes.

Im schönen Elsass genauer in Masevaux-Niederbruck befindet sich der Campingplatz Camping Les Rives Doller. Auch diese Anlage ist bei Urlaubern sehr beliebt. Nur etwas mehr als eine Stunde von Freiburg im Breisgau entfernt finden Urlauber hier einen idyllischen Campingplatz im Elsass in Frankreich.

Ausstattung von Les Rives Doller

Der Campingplatz bietet neben über 100 Stellplätzen auch noch Mobilheime zur Miete, einzelne Chalets und Hütten, sowie zwei Schlaffässer zum Übernachten an. Urlauber erhalten kostenlosen Eintritt für das örtliche Schwimmbad. Alternativ können auch die zahlreichen Seen in der nächsten Umgebung besucht werden. Der Campingplatz ist sehr ruhig, am Ufer eines Sees gelegen und ist somit die ideale Kulisse für einen erholsamen Urlaub in der Natur.

Bewertungen

Bei über 200 Bewertungen von Urlaubern auf Google erhält der Campingplatz Les Rives Doller durchschnittlich rund 4,5 von fünf möglichen Sternen. Dies deckt sich mit den Bewertungen auf TripAdvisor. Auf Europcampings erreicht die Anlage eine durchschnittliche Bewertung von 8,2 von zehn möglichen Punkten.

Preise und Anfahrt

Ein Stellplatz auf dem Campingplatz Les Rives Doller kostet in Abhängigkeit der Saison zwischen acht und 21,10 Euro. Pro Kopf werden für Erwachsene zusätzlich 4,50 Euro und für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren 3,50 Euro fällig. Das Mitbringen von Hunden kostet zwei Euro pro Tag extra. Die genauen Preise sind auf der Webseite des Campingplatzes zu finden.

Der Campingplatz befindet sich in der Rue du Stade Nummer 14 in 68290 Masevaux in Frankreich.

Weitere Informationen zur Anlage, Bilder und Preise finden sich auf der Webseite des Campingplatzes Les Rives Doller.

Besonders beliebt bei Campern ist auch die Region am Atlantik. Viele Urlauber möchten ihre Ferien gerne in der Nähe des Meers verbringen. Auch in Frankreich finden sich zahlreiche Campingplätze am Atlantik.

Arnaoutchot Camping naturiste

Mitten in einem Kiefernwald unweit des Meers befindet sich der FKK-Campingplatz Arnaoutchot. Neben einem FKK-Strand bietet die Anlage noch eine große Wasserwelt, zahlreiche Sportaktivitäten und weitere Annehmlichkeiten.

Ausstattung des Campingplatzes

Der Wasserpark des Campingplatzes besteht aus drei Schwimmbädern, eines überdacht und zwei im Außenbereich. Für die kleinen Gäste gibt es ein Planschbecken und einen Wasserspielplatz. In der Hochsaison werden auch Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene angeboten. Zur Entspannung bietet die Anlage ein Spa mit Sauna, Hammam und Solarium. Der Campingplatz Arna wartet mit zahlreichen Sportangeboten auf. Inklusive im Urlaub sind Gymnastik und Wassergymnastik, Stretching, Qigong, Yoga und Pilates, Tanz und Zumba, Minigolf, Basketball, Badminton, Tischtennis und Boule. Gegen einen Aufpreis können Surf- und Schwimmkurse belegt werden.

Außerdem werden auf der Anlage zahlreiche kreative Workshops angeboten. Von der Herstellung von Perlenschmuck über Modellieren bis hin zu Theater-, Kurzfilm- oder Orchesterworkshops ist alles dabei. Während die Erwachsenen neue Hobbies kennenlernen oder sich erholen, sind die Kinder im Mini-Club bestens aufgehoben. Durch seine Lage inmitten der Natur organisiert der Campingplatz auch zahlreiche Naturworkshops, wie Wanderungen und Abfallsammeltage.

Bewertungen

Der FKK Campingplatz Arnaoutchot am Atlantik wurde bei Google bereits über 800 mal bewertet und erhält eine Gesamtbewertung von 4,5 von fünf möglichen Sternen. Dies deckt sich mit den Bewertungen bei TripAdvisor. Auf weiteren Camping-Portalen wird die Anlage mit 8,6 von zehn Punkten, 8,5 von zehn Punkten und nochmals 8,6 von zehn Punkten bei über 2600 Bewertungen für sehr gut befunden.

Preise und Anfahrt

Die Preise unterscheiden sich je nach gewünschtem Komfort und gewünschter Saison. Ein Stellplatz kostet zwischen 17 und 69 Euro pro Nacht inklusive ein bis zwei Personen. Personen über drei Jahren kosten zusätzlich pro Kopf und Nacht zwischen fünf und zehn Euro. Das Mitbringen eines Haustiers kostet sieben Euro extra.

Der FKK-Campingplatz befindet sich hier: Domaine naturiste Arnaoutchot - 5006, Route de Pichelèbe 40560 Vielle-Saint-Girons in Frankreich.

Weitere Bilder, Eindrücke, Serviceleistungen und Buchungsmöglichkeiten findet man auf der Webseite des Resorts.

Camping Sainte-Anne am Atlantik

Wasser, die Meeresbrise, die um die Nasenspitze weht und jede Menge Natur – wer seine Ferien gerne auf einem Campingplatz am Meer verbringen möchte, sollte Sainte-Anne am Atlantik einen Besuch abstatten.

Ausstattung

Der Campingplatz Sainte-Anne befindet sich nur zehn Meter vom Strand entfernt. Besonders beliebt ist der Strand bei Familien und Windsurfern. Für kühlere Tage steht den Besuchern auch ein Indoor-Schwimmbad zur Verfügung. Auf dem ganzen Gelände kann das WLAN genutzt werden. Wenn sich der Magen zu Wort meldet, führt der Weg Besucher zur Snack-Bar oder zur Bäckerei. Kinder toben sich auf dem Spielplatz aus oder duellieren sich im Tischtennis. Auch ein Spiele-Raum sorgt für genug Freizeitbeschäftigung. Die Wäsche können Urlauber vor Ort gegen Gebühr waschen. Wer sich Wäsche und Gepäck sparen möchte, nutzt den Wäscheverleih.

Bewertungen

Mit knapp 500 Bewertungen und durchschnittlich 4,6 von fünf Sternen ist der Campingplatz Sainte-Anne sehr beliebt bei seinen Besuchern. Auch bei TripAdvisor bewerten knapp 200 Urlauber die Anlage mit 4,5 Punkten.

Preise und Anfahrt

In Abhängigkeit der Saison kostet ein Stellplatz in Sainte-Anne zwischen 21,50 und 28 Euro. Der Preis gilt für ein bis zwei Personen inklusive eines Caravans oder einem Zelt plus Auto. Inklusive sind Strom, Wasser und Abwasserleitung. Zusätzliche Personen kosten zwischen 6,50 und 7,60 Euro. Ein zusätzliches Kind bis zum Alter von fünf Jahren kostet zwischen 4,35 und 5,10 Euro.

Der Campingplatz Sainte-Anne befindet sich in der Rue Rampillon Nummer 1 in 85360 La Tranche-sur-Mer in Frankreich.

Weitere zahlreiche Eindrücke durch Bilder, Informationen oder Buchungsoptionen gibt es online auf der Webseite des Campingplatzes.

Die Niederlande sind vor allem bekannt für ihre flache Landschaft, die das Land besonders Fahrrad-freundlich macht, zahlreiche beeindruckende Tulpenfelder, Kanäle und Windmühlen, die die Felder säumen. Die Niederlande scheinen außerdem nahezu endlose Möglichkeiten zum Campen zu bieten, ob in der Nähe beliebter Städte oder auch direkt am Meer.

Besonders beliebt bei Urlaubern ist natürlich auch die Hauptstadt Amsterdam. In Städten kann man nicht gut campen? Falsch gedacht. Wer in oder in der Nähe von Amsterdam campen möchte, muss gar nicht lange nach einem tollen Campingplatz suchen.

Das Outside Inn – Indoor Camping in Amsterdam

Ob bei gutem oder schlechtem Wetter, diese Indoor-Camping-Anlage ermöglicht es Urlaubern einen Städtetrip und Camping zu egal welcher Jahreszeit ganz einfach zu verbinden. Die Gäste können aus verschiedensten Wohnwagen wählen, spüren Gras unter ihren Füßen, haben eine eigene Terrasse vor dem Wohnwagen und Bäume vor der Nase.

Ausstattung des Indoor-Campingplatzes

Besucher dürfen sich ihre Unterkunft auswählen. Im Outside Inn gibt es zahlreiche Vintage-Camper im nostalgischen Stil mit bequemen Betten. Ebenfalls himmlisch schlafen lässt es sich in den Wohnwägen im 70er-Jahre Stil mit detailgetreuer Deko. Wem nach Strandfeeling ist, übernachtet im eigenen kleinen Beach-House mit eigener Terrasse und Strand vor der Türe. Im Häuschen befinden sich zwei Einzelbetten, die auch zusammengerückt werden können. Zusätzlich gibt es noch zahlreiche Specials, die stetig erweitert werden. Vom alten Bauwagen aus Holz bis zum knalligen türkisenen Bus.

Die Anlage bietet den Besuchern getrennte, moderne Sanitärbereiche mit Fußbodenheizung und Hotelhandtüchern. Das WLAN können alle Gäste nutzen und somit ihr Urlaubserlebnis in den sozialen Netzen teilen. Es werden zahlreiche Aktivitäten geboten: ein Pop-Up-Outdoor-Indoor-Kino oder auch Badminton auf dem Indoor-Rasen, eine kleine Disco auf dem Campingplatz oder zahlreiche Spiele mit Freunden.

Bewertungen

Das Outside Inn in Amsterdam ist bei seinen bisherigen Besuchern mehr als beliebt. Über 60 Bewertungen hat der Indoor-Campingplatz bereits erhalten und wird mit ganzen fünf von fünf möglichen Sternen bewertet. Bei Booking.com wurden bereits knapp 500 Bewertungen hinterlassen und auch hier erreicht der Indoor-Campingplatz rund 9,2 von zehn Punkten.

Preise und Anfahrt

Alle Unterkünfte von Strandhuis über Modern Vintage bis hin zu den Specials gibt es bereits ab 79 Euro.

Der Campingplatz befindet sich in der Ellermanstraat Nummer 31 in 1114 Amsterdam in den Niederlanden.

Zahlreiche Bilder und Informationen gibt es online auf der Webseite des Outside Inn Amsterdam.

Campingplatz Amsterdam Gaasper

Nur 15 Minuten vom Zentrum Amsterdams entfernt befindet sich dieser tolle Campingplatz. Trotz der Nähe zur Stadt liegt der Campingplatz mitten im Grünen, direkt am schönen Gaasperpark.

Ausstattung

Der Campingplatz ist bestens auf Touristen ausgerichtet und bietet seinen Gästen kostenloses WLAN und die Möglichkeit Tickets für berühmte Sehenswürdigkeiten bereits vor Ort auf dem Campingplatz zu kaufen. So sparen sich die Camper die langen Schlagen bei den Attraktionen. Doch auch auf dem Campingplatz wird einiges an Freizeitangeboten geboten. In der Bar kann man sich bei einem Drink entspannen, es können Spiele gespielt oder Tischtennis-Duelle gestartet werden.

Für das leibliche Wohl sorgt das Gaasper Bistro, das vom schnellen Drink über das Frühstück am Morgen bis hin zum kompletten Abendessen alles bieten kann. Der Camping Shop bietet neben zahlreichen Drogerieartikeln auch Medikamente oder Lebensmittel zum Kauf an. Und wie sollte es anders sein, wer Amsterdam mit dem Fahrrad erkunden möchte, kann sich direkt am Campingplatz ein Rad ausleihen.

Bewertungen

Der Campingplatz wurde auf Google bereits knappe 2000 Mal bewertet und glänzt mit ganzen 4,2 von fünf möglichen Sternen. Auch bei PinCamp oder TripAdvisor hat sich die Anlage gute vier Sterne verdient und ihre Besucher begeistert.

Preise und Anfahrt

Die Preise für das Camping am Gaasperpark variieren je nach gewählter Saison. Ein Zeltplatz kostet zwischen 12,50 und 15 Euro für eine Person. Ein Stellplatz für einen Camper oder Caravan liegt zwischen 23,50 und 30 Euro pro Nacht für zwei Personen. Für Strom wird eine Pauschale von vier Euro pro Tag fällig. Zusätzliche Personen kosten zwischen sieben und acht Euro. Kinder bezahlen rund 4,50 Euro und Hunde vier Euro pro Nacht.

Der Campingplatz befindet sich am Loosdrechtdreef Nummer 7 in 1108 Amsterdam in den Niederlanden.

Weitere Bilder, Eindrücke und mehr Informationen gibt es auf der Webseite des Campingplatzes bei Amsterdam.

Texel ist eine Nordseeinsel, die zu Nordholland gehört und bei Urlaubern überaus beliebt ist. Besonders beliebt bei Touristen ist der Ort De Koog. Ganz im Norden der Insel befindet sich ein traumhafter Sandstrand mit Leuchtturm.

Campingplatz De Waddenster Texel

Der Campingplatz De Waddenster liegt in der Nähe des Dorfs Het Horntje fußläufig von Mok Bay. Die Umgebung eignet sich ideal für einen Strandurlaub oder zum Wandern und Radfahren.

Ausstattung

Der Campingplatz verfügt über 15 Stellplätze mit rund 100 Quadratmetern. Jeder Stellplatz verfügt über einen eigenen Sanitärbereich, einen Stromanschluss, sowie Wasseranschluss und kostenloses WLAN. Einige der Campingstellplätze verfügen zusätzlich über einen Picknicktisch. Nach Absprache dürfen auch Hunde ihren Urlaub auf dem Campingplatz verbringen. Im Aufenthaltsraum können sich die Gäste der Anlage vernetzen, im Hängesessel entspannen, ein Buch lesen und die kleinsten Gäste können malen. Gegen einen kleinen Aufpreis können Waschmaschine und Trockner des Campingplatzes benutzt werden. Gegen Bestellung erwartet Urlauber morgens ein frisches Frühstück, dank des Brotbackservices des Campingplatzes.

Bewertungen

Auf einschlägigen Webseiten wie Texel.net oder auch Jetcamp zeigen sich Urlauber sehr angetan von der Anlage. 26 Bewertungen befinden den Campingplatz mit 9,2 von zehn Punkten für sehr gut, während 25 weitere Rezensenten ganze 9,7 von zehn Punkten vergeben. Die knapp 25 Google-Rezensionen spiegeln ebenfalls vollste Zufriedenheit mit dem Campingplatz De Waddenster wider. Hier erhält die Anlage eine Gesamtbewertung von rund 4,9 von fünf Sternen.

Preise vom Campingplatz auf Texel und Anfahrt

Der Campingplatz ist von April bis Anfang Oktober geöffnet. Die Preise variieren je nach gewünschter Saison. Online muss man mindestens sechs Nächte buchen. Möchte man einen kürzeren Zeitraum buchen, so kann man sich telefonisch an die Betreiber wenden. Pro Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt werden pro Nacht für zwei Erwachsene 34 Euro fällig. Jede weitere Person kostet knappe sieben Euro Aufpreis. In der Nebensaison wird pro Stellplatz inklusive zwei Erwachsener eine Pauschale von 28 Euro fällig. Für einen Hund kommen zusätzlich 1,50 Euro pro Nacht hinzu.

Der Campingplatz befindet sich hier: Van der Sterrweg Nummer 6 in 1797 SV Den Hoorn auf Texel.

Zahlreiche Bilder, Campingbestimmungen und detaillierte Preise finden sich auf der Webseite des Campingplatzes.

Charme Camping Texel in t‘ Woutershok

Der Campingplatz t‘ Woutershok ist bei seinen Gästen für seine Gastfreundschaft und den persönlichen Kontakt beliebt. Die Betreiber setzen auf eine persönliche Note, die Gäste genießen die Geselligkeit und gleichzeitige Ruhe auf der Anlage.

Ausstattung von t‘ Woutershok

Der Campingplatz eignet sich als idealer Ausgangspunkt, um die Insel zu entdecken. Inmitten der Natur, nahe der Dünen und des Meers liegt Woutershok besonders ruhig. Jeder Stellplatz verfügt über eine eigene Grasfläche. Das Wohnmobil steht auf einer gepflasterten Fläche. Zusätzlich stehen auch einige unbefestigte Stellplätze zur Verfügung. Alle Stellplätze verfügen über einen Wasser- und Stromanschluss. Wünschen sich Urlauber ein Glamping-Erlebnis, können sie in einem der vier Luxuszelte übernachten.

Die beheizten Sanitäranlagen sind sehr zentral gelegen. Die separaten Waschkabinen bieten Urlaubern genug Privatsphäre. Im Außenbereich gibt es einen Waschsalon. Für Kleinkinder und Babys gibt es ein separates und kindgerechtes Badezimmer. Für Kinder bietet der Campingplatz neben der grenzenlosen Natur auch einen Spielplatz und das Spieleparadies mit Sandkasten, Kletterschaukel und vielem mehr.

Bewertungen

Bei knapp 200 Bewertungen erreicht der Campingplatz ganze 4,6 von fünf möglichen Sternen. Beim Camping.info wird die Anlage mit rund 4,8 Punkten bewertet und auch bei Eurocampings werden 8,2 von zehn möglichen Punkten vergeben.

Preise und Anfahrt

Die Preise für einen Stellplatz auf dem Campingplatz hängen von der gewünschten Reisezeit und dem gewünschten Komfort ab. Auf der Webseite der Anlage können die genauen Preise anhand der gewünschten Reisezeiten berechnet werden.

Der Campingplatz befindet sich am Rozendijk 38 in 1791 PE Den Burg in den Niederlanden.

Weitere Informationen zum Campingplatz gibt es auf der Webseite der Anlage.

Zandvoort ist eine Gemeinde in den Niederlanden, die nicht nur bei den Niederländern selbst, sondern auch bei Urlaubern sehr beliebt ist. Besonders Badeurlauber werden in die Region gelockt, da Zandvoort über einen sehr langen Sandstrand an der Nordsee verfügt.

De Ruigenhoek

Der Campingplatz Ruigenhoek bietet Camping inmitten der Natur. Die Anlage ist ein anerkannter Naturcampingplatz am Rande eines Dünengebiets, das sich bis Zandvoort erstreckt. In der Umgebung sind wunderschöne Wanderungen und Radtouren möglich.

Ausstattung

Das Naturcamping Ruigenhoek bietet seinen Besuchern verschiedene Zonen an, sodass sich Wohnmobile, Camper und Zelte nicht in die Quere kommen. Es gibt zwei Hängemattenbereiche und bei schönem Wetter gibt es mittwochs und samstags ein Lagerfeuer. Das Sanitärgebäude wurde für die Gäste modernisiert. Besonders im Frühling treibt es viele Blumen-Fans nach Holland. Der berühmte Keukenhof befindet sich nur fünf Kilometer vom Campingplatz entfernt. Nur zehn Minuten mit dem Fahrrad entfernt befindet sich der weite Sandstrand. Sowohl Zandvoort als auch Noordwijk sind über die Fahrradwege durch die Dünen zu erreichen.

Bewertungen

De Ruigenhoek Goed Kamp hat auf Google bereits über 200 Rezensionen erhalten und wird von seinen Besuchern als sehr gut bewertet. Ganze 4,6 von fünf möglichen Sternen erreicht der Campingplatz. Auch auf Jetcamp wurde die Anlage von knapp 150 Rezensenten bewertet und erreicht auch hier sehr gute neun von zehn Punkten.

Preise und Anfahrt

Für einen Zeltplatz werden rund drei Euro fällig. Ein Wohnmobilstellplatz kostet nur drei Euro die Nacht. Eine Übernachtung pro Kopf liegt bei etwas über sieben Euro. Kinder zahlen etwas über drei Euro. Kinder bis zwei Jahre übernachten kostenlos. Es kommt eine Strompauschale, sowie eine Reservierungsgebühr und die Kurtaxe hinzu.

Der Campingplatz befindet sich hier: Vogelaardreef 31 in 2204 AA Noordwijk in den Niederlanden.

Weitere Bilder und Informationen zum Campingplatz gibt es auf der Webseite vom Ruigenhoek Goed Kamp.

Kennemer Duincamping de Lakens

Bereits seit 1952 heißt der Campingplatz de Lakens zahlreiche Besucher willkommen. Familien, Freunde, Paare und Surfer bleiben dem Campingplatz teilweise jahrelang treu und verbringen ihre Urlaube auf der Anlage.

Ausstattung

Auf dem Gelände des Campingplatzes finden Urlauber eine beeindruckende Saunalandschaft, einen Fitness-Bereich, einen Wellness-Bereich, ein Restaurant und einen Supermarkt. Wer die Umgebung mit dem Fahrrad erkunden möchte, leiht sich seinen Drahtesel im Fahrradverleih. Für Kinder werden verschiedenste Unternehmungen und Aktivitäten angeboten. Außerdem gibt es einen großen Spielplatz. Für Sportbegeisterte steht ein Strandfußballfeld zur Verfügung.

Das WLAN wird auf der Anlage kostenlos genutzt. Die Sanitärgebäude sind zentral gelegen und bieten außerdem einen Babywaschraum und behindertengerechte Badezimmer. Die Wäsche können Urlauber im Waschsalon waschen. Urlauber können auf diesem Campingplatz zwischen verschiedensten Stellplätzen wählen: ob im Spieleland für junge Familien, mit einer Hängematte, mitten in den Dünen oder direkt am Strand – hier findet jeder Camping-Fan seinen perfekten Stellplatz.

Bewertungen

Auf Google wurde der Campingplatz bereits knappe 2000 mal bewertet. Kennemer Duincamping de Lakens erreicht eine Gesamtbewertung von rund 4,4 von fünf möglichen Sternen. Auch auf anderen Bewertungsportalen sind sich die Gäste einig. Bei Camping.info wurden durchschnittlich 4,2 Punkte und bei PinCamp 4,4 Punkte vergeben.

Preise und Anfahrt

Je nach gewünschtem Stellplatz und gewählter Reisezeit variieren die Preise für einen Übernachtungsplatz beim Dünencamping de Lakens. Für einen Stellplatz werden mindestens 24,35 Euro und höchstens 338,75 Euro pro Nacht fällig. In diesem Preis sind bereits die Übernachtungen für vier Personen inklusive.

Camping de Lakens befindet sich im Zeeweg 60 in 2051 EC Bloemendaal an Zee.

Weitere Informationen zum Campingplatz, sowie zahlreiche beeindruckende Bilder und Impressionen gibt es online auf der Webseite von Camping de Lakens.

Die Schweiz ist ein Nachbarland Deutschlands und bekannt durch seine gebirgige Landschaft, die zahlreichen Seen und zauberhaften Alpendörfer. Auch für ihre Wanderwege und Skigebiete ist die Schweiz besonders bekannt. Aufgrund der wunderschönen, weiten Natur eignet sich das Land auch ideal als Urlaubsziel für einen Campingurlaub.

Camping Jungfrau Lauterbrunnen

Mitten im Staubbachfall, ein Tal umgeben von steilen Felswänden und mit bunten Wiesen, befindet sich der Campingplatz Jungfrau. Die Anlage wirbt mit Bergluft und Natur pur und trotzdem einer einwandfreien Infrastruktur.

Ausstattung des Campingplatzes in der Schweiz

Beim Camping Jungfrau gibt es verschiedene Stellplatz-Möglichkeiten. Vom einfachen Zeltplatz, über den Standard-Stellplatz bis hin zum Winter-Saisonplatz gibt es alles. Zusätzlich bietet die Anlage zahlreiche Mobilheime, Hütten und Bungalows zur Miete an. In der Weinstübli-Bar können sich Urlauber mit Bier, Cocktails oder kalten Getränken erfrischen. Im Restaurant Weinstübli kümmert sich das Restaurant um das leibliche Wohl der Gäste. Zum Camping gehört auch das Grillen dazu – deshalb gibt es mehrere Grill- und Feuerstellen, die den Gästen offenstehen.

Die kleinsten Gäste können sich auf dem großen Abenteuerspielplatz austoben. Im Einkaufsladen können Besucher eigene Besorgungen machen und Souvenirs und Campingzubehör kaufen. Wer sich in einer großen Küche richtig austoben möchte, kann die voll ausgestattete Gemeinschaftsküche nutzen. Die Sanitäranlagen des Campingplatzes sind modern und hervorragend ausgestattet. In der Lounge finden Besucher des Campingplatzes zusammen und können gemeinsame Abende am Kamin verbringen.

Bewertungen

Mit knapp 1500 Bewertungen auf Google erreicht Camping Jungfrau eine Gesamtbewertung von rund 4,7 von fünf möglichen Sternen. Auch auf TripAdvisor haben bereits über 500 Camper eine Bewertung hinterlassen und befinden die Anlage mit 4,5 von fünf Punkten für sehr gut.

Preise und Anfahrt

Wie bei allen Campingplätzen variieren die Preise je nach gewählter Saison. Zeltplätze gibt es hier ab 27,70 Schweizer Franken. Einen Standard-Stellplatz gibt es bereits ab 41,70 Schweizer Franken. Noch günstiger ist ein Van-Platz.

Der Campingplatz befindet sich hier: Weid 406, in 3822 Lauterbrunnen in der Schweiz.

Zahlreiche Bilder und nähere Informationen gibt es online auf der Webseite von Camping Jungfrau.

Der Ferienhof Rüti

In Morschach am Vierwaldstädtersee in der schönen Schweiz befindet sich dieser schöne und bei Urlaubern überaus beliebte Campingplatz.

Ausstattung

Der Campingplatz der Familie Schuler befindet sich in ruhiger Lage und bietet Urlaubern eine herrliche Panoramasicht. Kinder finden Beschäftigung auf dem großen Spielplatz und haben Freude an den zahlreichen Kleintieren auf dem Hof. Neben den Stellplätzen für Zelte und Wohnwagen gibt es auch noch Familien-Zimmer zur Miete und die Möglichkeit im Stroh zu schlafen. Die Badewünsche der Gäste erfüllen die zahlreichen Seebäder am Ufer des Vierwaldstädtersees und der nahegelegene Swiss Holiday Park. Hunde sind auf dem Campingplatz nicht erlaubt, da dort einige Tiere frei herumlaufen. Der Hofkiosk bietet den Urlaubern einen Brötchenservice zum Frühstück an.

Bewertungen

Bei rund 200 abgegebenen Bewertungen wurde der Ferienhof Rüti mit ganzen 4,9 von fünf Sternen ausgezeichnet. Auch bei Camping.info erhält der Hof ganze 4,9 Punkte. Die bisher wenigen Bewertungen bei HolidayCheck und PinCamp zeichnen den Campingplatz mit jeweils voller Punktzahl aus.

Preise und Anfahrt

Eine Parzelle für ein Zelt, einen Camper, Wohnmobil oder Wohnwagen kostet pro Nacht rund zwölf Schweizer Franken. Erwachsene bezahlen pro Kopf und Nacht sieben Franken, für Kinder zwischen vier und 16 Jahren werden 3,50 Franken fällig. Der Stromanschluss kostet drei Euro. Zusätzlich wird noch eine Kurtaxe pro Kopf fällig.

Der Campingplatz befindet sich im Rüti 4 in 6443 Morschach in der Schweiz.

Weitere Bilder und Informationen zum Urlaub auf dem Ferienhof Rüti befinden sich auf der Webseite des Campingplatzes.

Camping Morteratsch in der Schweiz

Mitten in einer wunderschönen alpinen Landschaft befindet sich im Engadin der Campingplatz Morteratsch. Urlauber wohnen zwischen Bächen, Wäldern, Seen und genießen die Aussicht auf die Gipfel des Berninamassivs.

Ausstattung

Neben der beeindruckenden Kulisse hat der Campingpatz noch vieles mehr zu bieten. Gäste profitieren vom kostenlosen High-Speed-Internet. Die Betreiber werben sogar mit der Möglichkeit des Home-Office auf dem Campingplatz. Im Aufenthaltsraum kreuzen sich die Wege der Gäste. Im Bistro sind kleine Snacks und Getränke verfügbar. Für den großen Hunger besuchen Urlauber das eigene Restaurant. Neben den modernen sanitären Anlagen gibt es außerdem noch eine Sauna zum Entspannen. Für die Wäsche können Gäste des Campingplatzes den Waschraum nutzen.

Bewertungen

Auf Google wurden bereits über 700 Bewertungen für den Campingplatz abgegeben und die Gäste befinden ihn mit durchschnittlich 4,7 von fünf möglichen Sternen für sehr gut. Dies deckt sich mit weiteren Bewertungen auf PinCamp und Camping.info.

Preise und Anfahrt

Ein Stellplatz auf dem Campingplatz Morteratsch kostet zwischen 15 und 24 Schweizer Franken pro Nacht. Einen Zeltplatz gibt es bereits ab fünf Franken. Die Übernachtung für einen Erwachsenen kostet in der Nebensaison 13 und in der Hochsaison 16 Franken pro Kopf und Nacht. Für Jugendliche werden neun Franken fällig und für Kinder zwischen sechs und elf Jahren fünf Franken. Die Hundetaxe liegt bei vier Franken pro Tag.

Der Campingplatz der Familie Käch befindet sich hier: Plauns 13 in 7504 Pontresina in der Schweiz.

Weitere Bilder und umfangreiche Informationen zum Urlaub auf dem Campingplatz Morteratsch finden sich online auf der Webseite der Anlage.

Alle Informationen und Preise sind den Webseiten der Campingplätze entnommen und sind auf dem Stand des Monats Juli 2022. Die angegebenen Preise sind meist nur für die aktuelle Saison gültig. Die Bewertungen der Nutzer sind ebenfalls auf dem Stand des Monats Juli 2022.