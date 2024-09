Dänemark ist ein beliebtes Reiseziel für Camper. Doch wo gibt es die schönsten Campingplätze und was muss man beim Autofahren in Dänemark beachten? Alle wichtigen Tipps und Informationen rund um den Campingurlaub in Skandinavien gibt es hier im Überblick.

Dänemark ist ein Land mit vielfältiger Natur, das besonders für Urlauber eine Menge zu bieten hat. Umfragen zufolge gehören die Dänen zu den glücklichsten Menschen der Welt – wer etwas Lebensgefühl und Glück in Dänemark abgreifen möchte, verbringt seinen Urlaub im wunderschönen Nachbarland. Doch wo gibt es die besten Campingplätze, was kostet Camping in Dänemark und was muss man beachten?

Übersicht

Die Preise für einen Campingurlaub in Dänemark variieren je nach Saison und Standort stark. In der Regel muss man mit 20 bis 40 Euro pro Nacht rechnen. Der durchschnittliche Preis für einen Stromanschluss liegt zwischen 2,60 und 3,90 Euro. In der Vor- und Nachsaison kann man meist etwas günstiger campen, da die Campingplätze besondere Angebote anbieten.

In Sachen Wildcamping fügt sich Dänemark in die Reihe der anderen europäischen Länder ein. Wer mit seinem Wohnmobil oder Camper in der freien Natur steht, ob im Wald oder am Strand, muss mit Geldstrafen zwischen fünf und 500 Euro rechnen. In Bereichen in welchen geparkt werden darf, ist der vorübergehende Aufenthalt erlaubt, allerdings darf die Campingausstattung nicht vor dem Camper aufgestellt werden.

Ist es in Dänemark erlaubt, im Auto zu schlafen?

Dient es der Verkehrssicherheit, ist es erlaubt sich im Auto auf Rastplätzen oder am Straßenrand auszuruhen. Allerdings gelten auf Parkplätzen Beschränkungen für die Parkzeit und das Stehen über die ganze Nacht ist in der Regel polizeilich untersagt. Meist ist ausgeschildert, ob und wie im jeweiligen Bereich geparkt werden darf. In öffentlichen Räumen, wie dem Strand oder der Straße, ist das Parken über Nacht untersagt.

Campingplätze in Dänemark sind heiß begehrt. Besonders die Stellplätze am Wasser sind gefragt und schnell ausgebucht. Aber zum Glück gibt es zahlreiche Campingplätze im Nachbarland. Ob an der Nordsee, der Ostsee oder im Landesinneren – Dänemark ist ein wunderschönes Land mit vielfältiger Natur, die es zu entdecken gilt.

Hillerød Camping

Besonders beliebt bei seinen Besuchern ist der Campingplatz in Hillerød. Die Anlage befindet sich mitten in der Stadt und bietet Platz für Wohnwagen, Zelte und Wohnmobile. Außerdem können auch kleine Hütten und sogenannte Komforthütten angemietet werden. Die Sanitäranlagen sind modern und bieten geschlechtergetrennte Bereiche sowie Familienbäder und eine behindertengerechte Toilette und Badewanne. Kleidung kann gegen Münzgeld im Waschraum gewaschen und getrocknet werden, hier gibt es auch die Option zu bügeln.

Zum Essen finden sich die Gäste in der Gemeinschaftsküche zusammen, wo man zahlreiche neue Kontakte knüpfen kann. Im geräumigen Ess- und Wohnzimmer gibt es außerdem eine Spielecke für die kleinen Gäste, eine Bibliothek und einen Fernseher. Wer gerne grillen möchte und keinen Grill an Bord hat, kann sich einen Holzkohlegrill mieten. Auf dem Platz gibt es außerdem WLAN. Kinder freuen sich über den Spielplatz mit Sandkasten und Trampolin. Es gibt einen Tischkicker und einen Bereich für Ballspiele. Gäste des Campingplatzes bekommen kostenlosen Eintritt ins Schwimmbad der Stadt.

Bewertung

Auf Google wurden bereits über 700 Bewertungen abgegeben und der Campingplatz überzeugt mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,7 von fünf möglichen Sternen. Auch die über 100 Bewertungen auf Tripadvisor sind sich einig und vergeben ganze fünf von fünf Punkten in der Gesamtbewertung. Auf den Campingportalen PinCamp und Camping.info wurden ebenfalls fünf und 4,9 Punkte vergeben.

Adresse

Der Platz ist von April bis September geöffnet. Die Adresse lautet: Blytäckervej 18 in 3400 Hillerød. Weitere Informationen zum Campingplatz gibt es auf der Webseite.

Billund Stellplatz

Mitten im Herzen von Billund finden Camper diesen beliebten Stellplatz an einem Bauernhof. Besonders begehrt ist der Stellplatz aufgrund seiner Nähe zum Legoland, Lalandia und dem WOW Park. Eine Nacht auf dem Gelände kostet Urlauber rund 15 Euro, vorher reservieren braucht man laut Anbieter nicht. Auch Hunde sind gern gesehen Gäste auf dem Stellplatz. Vor Ort finden Urlauber einen Stromanschluss, sowie Frischwasserversorgung und einen Abwasseranschluss. Der nächste Supermarkt und die nächste Tankstelle sind rund drei Kilometer entfernt und nur einen Kilometer findet sich ein Spielplatz. In der näheren Umgebung gibt es außerdem ein Hallenbad mit Sauna, einen Grill- und Lagerfeuerplatz sowie die Option, Tennis und Golf zu spielen.

Bewertungen

Auf Google erhält der Stellplatz im Schnitt rund 4,7 von fünf Sternen bei knapp 100 Bewertungen. Über Facebook wurde der Stellplatz ebenfalls bewertet und erhält dort fünf von fünf Sternen.

Adresse

Grenevej 1 in 7190 Billund, Dänemark. Weitere Informationen gibt es auf der überschaubaren Webseite des Stellplatzes.

Blåvand Camping: Vejers Strand Camping

Dieser Campingplatz liegt beim Hvidbjerg Strand Feriepark in Blåvand an der Nordsee. Auf diesem Naturcampingplatz ist jeder Stellplatz in die Natur integriert und individuell gestaltet. Mitten in der dänischen Dünenlandschaft campen? Das ist hier möglich. Es bieten sich zahlreiche Unternehmungen für Kinder und jene, die im Herzen noch immer Kinder sind. Ob Hüpfspaß im Trampolinland, Wasserspaß im Erlebnisbad oder Erholung im Wellnesscenter. Gäste des Campingplatzes können täglich umsonst ins tropische Spaßbad gehen und den Wellnessbereich nutzen.

Es stehen verschiedene Preiskategorien zur Verfügung, sodass jeder Gast einen individuellen Urlaub planen kann. Ob naturverbundenes Standard-Camping oder ein Urlaub in der Natur ohne Verzicht auf Luxus und Komfort. Wer es gerne luxuriöser mag, bekommt hier einen Outdoor-Whirlpool auf der Terrasse und ein eigenes Bad. Auch Fellnasen sind beim Camping in Blåvand willkommen. Für das kulinarische Wohl und besondere Abende sorgt das platzeigene Restaurant mit Blick auf den Nordseestrand. Wer selbst kochen möchte, kann die Küche nutzen oder im Outdoor-Bereich grillen. Kleine Besorgungen können im platzeigenen Mini-Markt erledigt werden, gewaschen wird in der Münzwäscherei und auf dem Platz stehen modernste Sanitäranlagen zur Verfügung.

Bewertungen

Bei über 1500 Google-Rezensionen schneidet das Vejers Strand Camping mit durchschnittlichen 4,6 von fünf möglichen Sternen sehr gut ab. Auch bei PinCamp erhält der Campingplatz eine sehr gute Bewertung mit 4,3 von fünf Punkten, was sich mit den Rezensionen auf Camping.info deckt.

Adresse

Vejers Sydstrand3 in 6853 Vejers Strand. Weitere Informationen und Einblicke in den Campingplatz gibt es auf der Webseite von Vejers Strand Camping.

Henneby Camping

Dieser schöne Familiencampingplatz in Henne bietet Urlaubern in Dänemark über 200 Stellplätze. Skandinavien-Freunde können hier entweder mit dem eigenen Wohnwagen anreisen, einen Wohnwagen vor Ort mieten oder aber auch eine der Campinghütten anmieten. Pro Nacht und Kopf werden auf dem Stellplatz rund 91 Dänische Kronen fällig. Auch Fellnasen dürfen ihren Urlaub hier genießen. Es gibt eine bunte Auswahl an Aktivitäten für die Urlaubsgestaltung: Für die kleinen Gäste gibt es einen Spielplatz mit Hüpfkissen und Trampolin, für Klein und Groß stehen ein Fußball- und ein Volleyballfeld zur Verfügung. Die ganze Familie kann sich auf dem Minigolfplatz duellieren. Am Kiosk gibt es Eis und kalte Getränke.

Dank des Fahrradverleihs muss der eigene Drahtesel nicht aus Deutschland mitanreisen, sondern die Umgebung kann vor Ort mit einem Leihfahrrad erkundet werden. Innerhalb weniger Kilometer ist man zu Fuß oder mit dem Rad am Strand und auch ein Hallenbad ist nicht weit entfernt. Wäsche und Geschirr können in den Einrichtungen vor Ort gewaschen werden und auch WLAN ist auf dem gesamten Gelände vorhanden. Es gibt einen Lebensmittelladen und einen Brötchenservice. In der näheren Umgebung gibt es sowohl einen Supermarkt als auch ein Restaurant und einen Imbiss.

Bewertungen

Auf den einschlägigen Portalen wie PinCamp und Camping-info schneidet der Campingplatz sehr gut ab. Auf PinCamp wurden durchschnittliche 4,8 Punkte vergeben. Bei rund 300 Rezensionen auf Google erreicht der Campingplatz eine sehr gute Durchschnittsbewertung von 4,7 von fünf möglichen Sternen.

Adresse

Hennebysvej 20 in 6854 Henne, Dänemark. Weitere Informationen, Buchungsmöglichkeiten und Einblicke erhalten Interessierte auf der Webseite von Henneby Camping.

Tranum Klit Camping

Ebenso beliebt ist auch Tranum Klit Camping, das seinen Gästen einen malerischen und erholsamen Urlaub inmitten Dänemarks idyllischer Natur bietet. Hier liegen die Stellplätze umgeben von zahlreichen Bäumen, weshalb man auf dem eigenen Platz viel Privatsphäre genießen kann. Die Plätze sind über CEE-Stecker mit Strom versorgt. Alternativ gibt es auch verschiedene Camping-Hütten, die angemietet werden können. Wer im Zelt übernachten möchte, kann sich einen Platz auf dem Zeltplatz buchen. Es gibt mittlerweile auch einen autofreien Zeltplatz. Wer gerne unter freiem Himmel schlafen möchte, kann einfach eine Hängematte spannen und im Freien schlafen. Zusätzlich gibt es zwölf weitere Plätze im FKK-Bereich. Keine zwei Kilometer entfernt befindet sich der weite Nordseestrand.

Auf dem Gelände gibt es zwei Gebäude mit Toiletten, Badezimmern, zwei Küchen und einer Waschküche. Die Räumlichkeiten sind renoviert und neu eingerichtet. Kleine Gäste können sich auf dem Campingplatz über zwei Spielplätze freuen, die Spaß beim Rutschen, Klettern und Toben versprechen. Fehlt zum persönlichen Glück noch etwas, kann man allerlei im platzeigenen Geschäft erwerben, von Gummibärchen über Wein und Outdoorspiele gibt es eine große Auswahl.

Bewertungen

Auch Tranum Klit Camping erreicht auf Google eine ausgezeichnete Bewertung von ganzen 4,7 Sternen bei knapp 300 Bewertungen. Auch auf TripAdvisor erhielt die Anlage sehr gute Bewertungen mit durchschnittlich 4,5 Punkten.

Adresse

Sandmosevej 525 in 9460 Brovst, Dänemark. Weitere Informationen und Einblicke gibt es uf der Webseite von Tranum Klit Camping.

First Camp Lakolk Strand Rømø

Auf der bei Urlaubern sehr beliebten Insel Rømø finden sich zahlreiche Campingplätze. Basierend auf den Rezensionen, lässt sich feststellen, dass das First Camp Lakolk Strand bei den Besuchern besonders beliebt ist. Nicht zu weit von der deutschen Grenze entfernt, finden Urlauber in Südjütland auf der größten Insel der dänischen Westküste einen modernen Campingplatz mitten in den Dünen. Ob Hütte, Zelt. Wohnwagen oder Wohnmobil – hier verbringen Urlauber ihre freien Tage in der Natur. Hier können sich Urlauber Fahrräder mieten, Minigolf spielen oder sich am Strand sonnen und das Wattenmeer genießen. Kinder toben auf dem Spielplatz oder erfreuen sich beim Dragefestival an den zahlreichen Drachen. Auch Hunde sind auf diesem Campingplatz herzlich willkommen. Wer gerne im Internet surfen möchte, kann das kostenlose WLAN nutzen. Auf dem Gelände befinden sich drei große Sanitärgebäude mit Duschen, Toiletten und einer Küche. Auch Waschmaschinen und Trockner stehen zur Verfügung.

Bewertungen

Knapp 2000 Bewertungen hat Lakolk Strand auf Rømø bereits bekommen und kann mit einem sehr guten Durchschnitt von 4,1 Sternen überzeugen.

Oasen Rømø

Dieser Stellplatz befindet sich an einem Ferienhof auf Rømø. Hier bietet sich Stellfläche für bis zu 200 Wohnmobile, Wohnwagen sind hier nicht erlaubt. Nur einen Kilometer vom Strand entfernt liegt der gepflegte Campingplatz auf dem auch Hunde ihre Ferien verbringen dürfen. Der Platz hat ganzjähig geöffnet und bietet Urlaubenden einen Stellplatz für 17 Euro pro Nacht und Fahrzeug. Vor Ort gibt es Sanitärgebäude mit Duschen und Toiletten sowie Einzelwaschkabinen und barrierefreien Sanitärkabinen. Auch die Wäsche kann vor Ort gewaschen und getrocknet werden. Auf dem gesamten Platz gibt es kostenfreien WLAN-Zugang. Nur 500 Meter von der Anlage entfernt, gibt es einen Supermarkt und die Möglichkeit, frische Brötchen zu besorgen.

Bewertungen

Über Google erhielt Oasen Rømø bereits über 500 Rezensionen, die den Stellplatz durchschnittlich mit 4,6 Sternen bewerten. Diese Bewertung deckt sich mit den Rezensionen auf Stellplatz.info. Mehr als zehn frühere Besucher haben dem Campingplatz auf TripAdvisor eine sehr gute Bewertung mit fünf von fünf Punkten gegeben.

Adresse

Der Stellplatz befindet sich im Rømersvej 9 in 6792 auf Rømø, Dänemark.

Sønderby Strand Camping

Mit guten Bewertungen überzeugt auch Sønderby Strand Camping in Kegnæs. Unter dem Motto „Camping wie früher – ganz einfach“ können Urlauber hier mit dem eigenen Wohnwagen anreisen, eine Campinghütte, eine Ferienwohnung oder eines der Ferienhäuser mieten. Sønderby Strand Camping bietet bis zu 350 Personen die Möglichkeit Urlaub auf der Halbinsel Kegnæs zu machen. Wer hier einen Dauercampingplatz möchte, kann sich unkompliziert auf die Warteliste setzen lassen. Direkt an den Campingplatz grenzt ein malerischer Sandstrand für einen Bade- oder Angelurlaub.

Verbringt man seine Freizeit auf dem Campingplatz und ist gerade nicht dabei die Gegend zu erkunden, kann man sich im Aufenthaltsraum treffen und Tischtennis spielen. Kinder können sich auf dem Spielplatz austoben. Die sanitären Anlagen bieten Familienwaschräume sowie einen Wickelraum mit Duschwanne. Gewaschen wird in der Münzwäscherei. Für kleinere Besorgungen steht der Kiosk zur Verfügung und den kleinen Hunger stillen die Snacks des Imbisses. Wer das platzeigene WLAN nutzen möchte, kann den Zugang am Kiosk erwerben. Pro Erwachsener kostet eine Übernachtung knappe 14 Euro.

Bewertungen

Bei knapp 300 Bewertungen erreicht Sønderby Strand Camping rund 4,6 von fünf möglichen Sternen. Auf Camping.info schneidet die Anlage bei den ersten Bewertungen mit 4,5 Punkten ab und bei PinCamp mit 4,7 Punkten.

Adresse

Sønderbygade 6 in 6470 Sydals, Dänemark. Weitere Informationen und Impressionen bekommen Interessierte auf der Webseite des Campingplatzes.

Gilleleje Camping & Cottages

Ebenfalls in Nähe zum Meer befindet sich der Campingplatz Gilleleje Camping & Cottages. Hier bieten sich Wohnmobilstellplätze mit Strom- und Frischwasseranschlüssen sowie sanitären Anlagen für die tägliche Hygiene. Neben normalen Duschen gibt es auch Familienkabinen. Für rund 20 Euro bekommen zwei Personen einen Stellplatz auf der Anlage. Auch Haustiere sind hier gerngesehene Gäste und dürfen gegen eine kleine Pauschale miturlauben. In der Nähe befinden sich ein Vogelpark, den es zu entdecken gilt und der Strand ist in wenigen Minuten zu erreichen. Vor dem Haupthaus findet sich eine gemütliche Outdoor-Lounge zum Verweilen. Urlaubende können hier mit dem eigenen Wohnmobil anreisen oder auch eine Hütte, ein Familienzelt oder ein Glamping-Zelt mieten.

Bewertungen

Bei rund 150 Google-Bewertungen erreicht der Campingplatz eine durchschnittliche Bewertung von 4,6 von fünf möglichen Sternen. Die ersten Bewertungen auf TripAdvisor vergeben ganze fünf von fünf Punkten.

Adresse

Der Campingplatz befindet sich im Bregnerødvej 21 in 3250 Gilleleje, Dänemark. Weitere Informationen und zahlreiche Bilder von der Anlage gibt es auf der Webseite von Gilleleje Camping & Cottages.

Ulslev Strand Camping

Dieser Campingplatz befindet sich in Idestrup direkt am Meer. Zahlreiche Stellplätze auf der Anlage bieten Urlaubenden einen direkten Meerblick. Ob Sonnenbad, Erholung pur oder Auspowern beim Windsurfen oder Beachvolleyball – den Strand direkt vor dem Zelt oder Wohnwagen zu haben, macht echte Urlaubsqualität aus. Der Campingplatz ist in viele kleinere Berieche unterteilt und bietet so, auch bei voller Besetzung eine intime und private Atmosphäre. Die Kleinsten können sich außerdem auf dem Spielplatz mit Hüpfkissen austoben, während sich die älteren Gäste an Tischtennis, Billard und weiteren Einrichtungen erfreuen. Auf dem Platz gibt es einen Einkaufsladen für kleine Besorgungen und ein Café für eine Kaffeepause.

Bewertungen

Auf Google erreicht der Campingplatz bei über 300 Bewertungen rund 4,5 von fünf möglichen Sternen. Auch bei Camping.info bewerten die Urlaubenden die Anlage mit 4,4 Punkten. Bei TripAdvisor schneidet Ulslev Strand Camping mit vier von fünf Punkten ab.

Adresse

Der Campingplatz befindet sich im Strandvejen 3 in 4872 Idestrup, Dänemark. Weitere Informationen, Möglichkeiten zur Buchung und zahlreiche Bilder finden sich auf der Webseite des Campingplatzes.

Tårup Strand Camping

Auf Fünen befindet sich der Campingplatz Tårup Strand Camping ganz nah am Meer. Zahlreiche Stellplätze bieten einen beeindruckenden Blick auf das Meer und die Insel Langeland. Neben dem Strand, der nur wenige Meter entfernt liegt, gibt es hier für Kinder einen Spielplatz, die Möglichkeit Beachvolleyball oder Fußball zu spielen, Angelmöglichkeiten und vieles mehr. Auch Hunde sind auf dem Campingplatz herzlich willkommen. Wer nicht im eigenen Wohnwagen anreist, hat die Option sich eine Hütte zu mieten. Auf dem Platz befindet sich außerdem ein Lebensmittelladen für die kleinen Einkäufe. Wer keine Wellen reiten, sondern lieber im Internet surfen möchte, kann das kostenlose WLAN nutzen.

Bewertungen

Über 400 Urlaubende haben auf Google bereits eine Rezension verfasst und Tårup Strand Camping mit 4,5 Sternen für gut befunden. Auf Camping.info punktet der Campingplatz mit 4,3 Punkten und auf Eurocampings.de erzielt er eine durchschnittliche Bewertung von acht von zehn Punkten.

Adresse

Der Campingplatz befindet sich in der Lersey Alle 25 in 5871 Frørup, Dänemark. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten gibt es online auf der Webseite des Campingplatzes.

Laerkelunden Camping

Wer bei Ruth und Henrik auf dem Campingplatz Laerkelunden einkehrt, findet eine familiäre Atmosphäre und Ausblick aufs Wasser vor. Wer nicht mit dem eigenen Wohnmobil anreist, kann hier auch eine von zahlreichen Campinghütten mieten. Im Haupthaus befinden sich die Rezeption, der Kiosk und die sanitären Anlagen wie Duschen und WCs. Auch ein Hundebad für Fellnasen steht den Gästen zur Verfügung. Die kleinen Gäste toben sich auf dem Spielplatz aus und vergnügen sich in der Multiarena bei Fuß- oder Basketball. Erwachsene vertreiben sich die Zeit mit Krolf oder Petanque. Sollte das Wetter mal nicht so ganz mitspielen, gibt es im Spielhaus allerlei Indoor-Beschäftigungen wie Tischkicker und Playstations. Für Wasserspaß sorgt das Hallenbad.

Bewertungen

Auf Google haben bereits über 700 frühere Gäste eine Rezension hinterlassen und bewerten den Campingplatz mit sehr guten 4,5 Sternen. Auf PinCamp erreicht die Einrichtung ganze 4,4 Punkte und Bei Camping.info eine sehr gute Bewertung von 4,1 Punkten.

Adresse

Der Campingplatz befindet sich im Nederbyvej 25 in 6300 Gråsten, Dänemark. Weitere Informationen und zahlreiche Einblicke bekommen Interessierte auf der Webseite von Laerkelunden Camping.

Camping und Städtetrip unter einen Hut bekommen? Das ist möglich – auch in Dänemark. Wer sich die wunderschöne Hauptstadt des skandinavischen Landes nicht entgehen lassen möchte und trotzdem nicht auf das Campingplatz-Feeling verzichten will, findet auch einige Campingplatze in nächster Nähe von Kopenhagen.

Camono Camp – We do Glamping

Brandneu und deshalb noch nicht viel besucht ist Camono Camp in Kopenhagen. Hier werden unter anderem spannende Themencamps angeboten, wie Cocktail Camps oder Kreativ-Camps. Übernachtet wird auf diesem Campingplatz in stilvoll eingerichteten Glamping-Zelten, die den Begriff Hygge großschreiben. Das Camping-Areal befindet sich mitten in Kopenhagen im Stadtteil Holmen, ganz nah am Wasser. Eine offizielle Eröffnung scheint noch nicht stattgefunden zu haben, über neue Informationen kann man sich aber jederzeit auf der Webseite vom Camono Camp informieren.

Copenhagen Camping

Nur zwölf Kilometer vom Zentrum Kopenhagens entfernt, befindet sich ein weiterer Campingplatz. An bezaubernden Strandwiesen können Urlauber hier in Dragør campen. Die Lage ermöglicht Ausflüge nach Kopenhagen aber auch nach Schweden. Doch auch auf dem Campingplatz wird es nie langweilig, denn hier sind einige Aktivitäten geboten: Minigolf, Pétanque, Swimmingpool, Spielplatz. Auch Fahrräder werden kostenlos verliehen oder man schnappt sich eines der Mooncars. Spielt das Wetter einmal nicht ganz mit, muss man nicht Trübsal blasen, denn auch die Indoor-Einrichtung hat es in sich. Hier stehen Tischfußball und Billard zur Verfügung. Wer sich sportlich betätigen will, kann sich in den platzeigenen Fitnessraum bewegen und die Hanteln schwingen.

Adresse

Bachersmindevej 11 in 2791 Dragør. Weitere Informationen und Einblicke gibt es auf der Webseite des Campingplatzes.

In großen Teilen decken sich die Vorschriften der dänischen Straßenverkehrsordnung mit den deutschen Regelungen. Und trotzdem schadet es nie, vor dem Urlaub einen Blick ins Netz zu werfen und sich zu belesen, ob besondere Vorschriften beachtet werden müssen. Um in Dänemark ein Auto fahren zu dürfen, muss man mindestens 17 Jahre alt sein und einen Führerschein haben. Die Scheinwerfer müssen auch am Tag immer eingeschaltet und auf Abblendlicht eingestellt sein. Wer sich in Dänemark hinters Steuer setzt, benötigt eine Haftpflichtversicherung. Auf Autobahnen gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde. Um Kopenhagen und andere Großstädte herum ist diese Geschwindigkeit auf 110 Kilometer pro Stunde heruntergesetzt. PKW mit Anhängern dürfen bis zu 80 Kilometer pro Stunde fahren. Auf Haupt- und Landstraßen gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80, für PKW mit Anhängern 70 Kilometer pro Stunde.

Hinweis: Alle Informationen und Preise sind auf dem Stand von Juni 2023 und den Webseiten der Campingplätze entnommen.