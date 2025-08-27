Volker Kauder: „Die CDU war nie eine konservative Partei“

Im Gespräch mit unserer Zeitung warnt der langjährige Unionsfraktionschef im Bundestag, Volker Kauder, seine Partei vor einer Abkehr von den christdemokratischen Wrzeln
Die CDU ist im Wandel. Unter Parteichef Friedrich Merz und Generalsekretär Carsten Linnemann ist sie konservativer geworden. Der Kurs ist nicht unumstritten in der Union. Im Interview redet Volker Kauder, der langjährige Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, seiner Partei ins Gewissen. Er warnt eindringlich vor einer Abkehr von den christdemokratischen Wurzeln.