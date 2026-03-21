Umstrittene Vorsorge: Kind mit Trisomie – nur schwer vorstellbar?

Immer mehr Schwangere lassen ihr ungeborenes Kind per Bluttest auf eine Trisomie testen. Politiker wollen dem Einhalt gebieten. Dabei bräuchte es mehr Hilfen.
Guter Hoffnung. So hieß es früher, wenn eine Frau ein Kind erwartete. Doch werdende Mütter wollen heute mehr Klarheit, wenn es um ihre Schwangerschaft geht – und greifen dabei auf die Möglichkeit der vorgeburtlichen Untersuchungen zurück. Eine besondere Rolle spielt dabei ein einfacher Bluttest, mit dessen Hilfe man vor der zwölften Schwangerschaftswoche mit hoher Wahrscheinlichkeit abgelesen kann, ob bei dem ungeborenen Kind die Chromosomenstörungen Trisomie 13, 18 und 21 vorliegen.