SPD-Parteitag: SPD-Landesspitze im geistigen Tiefflug

Politik als Comicstrip: Die neue SPD-Spitze weiß keine Antwort auf die Krise der Landespartei, kommentiert Reiner Ruf
Ihr wichtigstes Ziel haben Isabell Cademartori und Robin Mesarosch mit der Wahl zum Führungsduo der Landes-SPD erreicht: Ein Sitz im nächsten Bundestag scheint gesichert. Cademartori hatte im vergangenen Jahr den Wiedereinzug ins Parlament auf einem Listenplatz knapp geschafft, Mesarosch jedoch nicht. Er verlor nach vier Jahren sein Mandat. Als SPD-Landeschefs entscheiden die beiden, sofern sie sich im Amt halten, über die vorderen Listenplätze für die Bundestagswahl und damit auch über ihre eigene Zukunft. Dieser Mechanismus fördert seit jeher das Interesse von Bundestagsabgeordneten für den Landesvorsitz.