Neuer Bundestag: Das Parlament entfernt sich von der Bevölkerung

1 Reichstagsgebäude in Berlin: Im neu gewählten Parlament beträgt der Anteil der Abgeordneten mit Migrationsgeschichte 11,6 Prozent. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Im neuen Bundestag sind Abgeordnete mit Migrationshintergrund deutlich unterrepräsentiert. Damit verspielt die deutsche Politik eine ihrer Stärken, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.











Link kopiert



Vergleicht man Politiker in Deutschland mit denen anderer Ländern, so fallen einem viele Unterschiede auf. In Frankreich waren gleich mehrere Staatspräsidenten Absolventen derselben Universität. In den USA ist ein großer Teil der Abgeordneten Millionäre. Oft sind Herkunft, die richtigen Verbindungen oder Geld eine entscheidende Eintrittskarte in die Politik.