Landtagswahlen: Die AfD und der Gipfelsturm

Markus Frohnmaier und Ulrich Siegmund wollen für die AfD Ministerpräsidenten werden. Das Ziel ist das gleiche, die Perspektiven unterscheiden sich.
Mit der Bezeichnung Gipfeltreffen ist es so wie mit dem Begriff regional. Beides ist kein geschützter Begriff, jeder versteht darunter etwas anderes. Es gibt Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs, es gibt Gipfeltreffen von Vertretern der G7, G8 oder G20, und auch wenn der VfB gegen Bayern München kickt ist das für manche ein Gipfeltreffen. Nun hat auch die AfD ihr erstes Gipfeltreffen hinter sich. Den Gipfel der Ministerpräsidentenkandidaten. Markus Frohnmaier (Baden-Württemberg) und Ulrich Siegmund (Sachsen-Anhalt) haben sich am Mittwochabend in Karlsruhe feiern lassen. Wobei es zwischen den Gipfelstürmern natürlich einen beachtlichen Unterschied gibt.