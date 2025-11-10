Haushalt Stuttgart: Wo soll die Stadt sparen? – Frontlinien im Gemeinderat werden deutlich

Am 17. November beginnt das Ringen um den Etat 2026/2027. Im Gemeinderat haben die Fraktionen ihre Vorstellungen skizziert. CDU und Grüne brauchen zur Mehrheit nur zwei Stimmen.
Vom 17. November an laufen die drei Lesungen des Stuttgarter Doppelhaushalts 2026/2027. Bis zur entscheidenden dritten und letzten am 19. Dezember ist das Verfahren nicht öffentlich. Bei der allgemeinen Aussprache des von CDU und Grünen (mit OB Frank Nopper 29 von 61 Stimmen) mit der Verwaltung seit Monaten beratenen Etats im Gemeinderat wurden Trennlinien offensichtlich.