Etatberatungen in Stuttgart: Harter Schlagabtausch und 850 Millionen Euro neue Schulden

Der Gemeinderat stimmt der Auflösung letzter Rücklagen zu, und vervespert innerhalb von fünf Jahren die Bundesmittel aus dem Sondervermögen.

Die Landeshauptstadt begegnet dem Einbruch der Gewerbesteuer im Doppelhaushalt 2026/2027 mit hohen neuen Schulden. 850 Millionen Euro von Banken sollen Investitionen ermöglichen, weitere 200 Millionen sind aus dem kreditfinanzierten Investitionsprogramm des Bundes eingeplant. Das hat der Gemeinderat zum Start der abschließenden Beratungen von 838 Punkten am Freitagvormittag beschlossen.

Um für das Zahlenwerk, das pro Jahr rund fünf Milliarden Euro umfasst, überhaupt die Genehmigung des Regierungspräsidiums (RP) zu bekommen, setzt Stuttgart letzte Rücklagen in Höhe von 184,5 Millionen Euro ein, die bisher für das Klinikum, die SSB, eine Wohnraumoffensive und kulturelle Infrastruktur (Oper, Lindenmuseum etc.) gebunden waren. Damit wird der Saldo im Ergebnishaushalt wie vom RP gefordert positiv.

Die Fraktion Linke/SÖS-Plus stimmte gegen die Auflösung des Wohnraum-Geldes. SPD/Volt und die Gruppe Puls enthielten sich. Die Linke will das Geld für den Kauf des Stöckach-Areals im Osten vom Energieversorger EnBW nutzen. Insgesamt erhält Stuttgart in den nächsten zwölf Jahren 381 Millionen aus der Investitionsoffensive des Bundes. Die FDP votierte gegen den Einsatz von 200 Millionen daraus in 2026/2027.

Beratung mit „inakzeptablem Tiefpunkt“

Hannes Rockenbauch, der Fraktionschef von Linke/SÖS-Plus, Jasmin Meergans für SPD/ Volt und Christoph Ozasek (Gruppe Puls) kritisierten den von Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) kurzfristig ins Spiel gebrachten Einsatz der Rücklagen. Dieses Manöver sei der inakzeptable Tiefpunkt einer chaotischen Beratung. Sie sahen damit das Haushaltsbündnis aus CDU und Grünen (je 14 von 60 Stimmen), das in den Vorberatungen nahezu alle seine Anträge durchgebracht hatte, in einem unfairen Vorteil. Das Bündnis genieße Herrschaftswissen, hieß es, weil es auf den Etat zusammen mit der Verwaltung bereits vor der Einbringung Einfluss nehmen konnte – letztlich deckten die Rücklagen vor allem die Wünsche des Bündnisses ab. Das RP lasse keine Wahl, verteidigte Fuhrmann die Entscheidung.

Haushaltsbündnis: Björn Peterhoff (li., Grüne) und Alexander Kotz, CDU. Foto: Lichtgut

48 Stunden hatten die 60 Bürgervertreter mit der Verwaltungsspitze vor der dritten Lesung bereits beraten und unter der Führung von CDU und Grünen zahlreiche Kürzungen, Steuer- und Gebührenerhöhungen, zum Beispiel auch bei der Gewerbesteuer, die um zehn Punkte angehoben wird, beschlossen. Dafür ernteten sie am Freitag im Rathaus erneut heftigen Protest, auch von städtischen Beschäftigten, deren Stuttgart-Zulage von 150 auf 70 Euro pro Monat reduziert wird .

Es gibt im Haushalt 70 neue Stellen

Verwaltungsbürgermeister Fabian Mayer (CDU) relativierte die Lage beim Personal: Die Stadt habe in den letzten Jahren fast 4000 sichere Stellen geschaffen. Zum Doppelhaushalt gibt es einen Pool von 70 neuen Stellen. In der Stadtgesellschaft bestehe „die Erwartung, dass die Kommune auch in eigenen Angelegenheiten spart“, so Mayer.

Nopper mit Kritik an Neubauprojekt

„Wir verschieben Finanzierungsprobleme in die Zukunft“ räumte OB Frank Nopper (CDU) in seinem Statement ein. Bis 2028 braucht die Stadt laut Plan insgesamt 2,8 Milliarden Euro an neuen Krediten. Auch dazu gibt es dem Vernehmen nach warnende Worte aus der Rechtsaufsicht (RP). Nopper sagte, Stuttgart biete „trotz Konsolidierung überdurchschnittliche Standards“. Ein Neubauprojekt würde er gern stoppen: Das rund 120 Millionen Euro teure Haus für Film und Medien, für das bei der Leonhardskirche bereits eine Baugrube besteht. Dann allerdings, so Nopper, ginge ein einstelliger Millionenbetrag an bisherigen Aufwendungen verloren.

Höhere Gewerbesteuer befristet

Man habe gegenüber den ersten Zahlen rund 250 Millionen Euro pro Jahr gewonnen, 90 Prozent seien Einsparungen, nur zehn stammten aus Einnahmeerhöhungen, so CDU-Fraktionschef Alexander Kotz. „Wir schleifen keine Bäder, wir sanieren weiter Schulen, wir bauen den Nahverkehr aus ohne neue Abgabe“, so Kotz. Die Gewerbesteuererhöhung sei bis 2030 befristet. Kotz sah SPD und Linksbündnis in der Verantwortung, falls zur Schlussabstimmung für den Haushalt Stimmen der AfD nötig seien. CDU, Grünen und OB fehlen zwei Stimmen zur Mehrheit.

„Wir sind in einer Zwangslage, es kommt zu wenig Geld vom Bund “, verteidigte Petra Rühle von den Grünen Kürzungen. Stuttgart sei aber „kein zweites Detroit“, denn man habe zum Beispiel die Schulsozialarbeit gesichert. Eine Nahverkehrsabgabe hält sie, anders als Kotz, künftig für „unumgänglich“. Ein Haushalt, bei dem man auf die AfD angewiesen sei „geht nicht“, so Rühle.

SPD sieht Etat in Schieflage

Ganz anders die Einschätzung von Stefan Conzelmann, der für die SPD eine „deutliche soziale Schieflage“ des Etats sieht. Es gebe „unter Federführung der Grünen Kürzungen bei den Stadtwerken und beim Klimaschutz“. Wenn die Koalition die AfD zur Verabschiedung brauchen sollte, „tragen sie die Verantwortung“, so Conzelmann an Kotz gerichtet.

Für Hannes Rockenbauch ist der Etat wegen Kürzungen mit dem Rasenmäher ein „absurder Rückschrittshaushalt“ mit „Profiteuren am rechten Rand“. Der Horizont von OB Nopper und der CDU ende am eigenen Parkplatz, so der Fraktionschef. Er übte scharfe Kritik an den Grünen.

FDP: Stadt muss in kalten Entzug

Auch Rose von Stein (Freie Wähler) kritisierte das Haushaltsbündnis. Sparen müsse erst wieder gelernt werden, es gebe bei den Kürzungen keine Solidarität, von einem „Kahlschlag“ bei freiwilligen Leistungen könne man aber nicht sprechen.

„Die Stadt muss in den kalten Entzug“, diagnostizierte der Apotheker und FDP-Chef Mathias Oechser. Das Haus für Film und Medien sei schlicht „nicht machbar“, für die FDP sei mit der Gewerbesteuererhöhung eine rote Linie überschritten.

AfD-Fraktionschef Michael Mayer nutzte die Aussprache zu Breitseiten gegen die Grünen und die CDU, die er mit „alternden Diven“ verglich. Bei den Grünen führe das „Märchen von grüner Transformation und Energiewende in die Pleite“, sagte er. Die Verwaltung müsse Stellen abbauen.

Ina Schumann zählte für die Puls-Gruppe (drei Sitze) „Prestigeprojekte, Luftschlösser und Leuchttürme“ von CDU und Grünen auf wie das Stuttgart-Sign, 45 Millionen Euro als Anfangsfinanzierung für eine neue Schleyerhalle, einen Zuschuss für die Wirtschaftsvereinigung, die sie als „ausgelagertes Fraktionsbüro der CDU“ bezeichnete. Ein mit den Stimmen der AfD beschlossener Haushalt sei kein Schönheitsfehler – als den ihn CDU-Fraktionschef Kotz im Gespräch mit unserer Zeitung bezeichnet hatte. Ein solcher Haushalt trage dann „große braune Flecken“.