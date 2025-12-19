Etatberatungen in Stuttgart: Harter Schlagabtausch und 850 Millionen Euro neue Schulden

Der Gemeinderat stimmt der Auflösung letzter Rücklagen zu, und vervespert innerhalb von fünf Jahren die Bundesmittel aus dem Sondervermögen.
Die Landeshauptstadt begegnet dem Einbruch der Gewerbesteuer im Doppelhaushalt 2026/2027 mit hohen neuen Schulden. 850 Millionen Euro von Banken sollen Investitionen ermöglichen, weitere 200 Millionen sind aus dem kreditfinanzierten Investitionsprogramm des Bundes eingeplant. Das hat der Gemeinderat zum Start der abschließenden Beratungen von 838 Punkten am Freitagvormittag beschlossen.