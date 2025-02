Bundestagswahl 2025: Die Wahl in Stuttgart-Hedelfingen

Zeugensuche in Stuttgart-Hedelfingen 95-Jähriger Mercedes-Fahrer und VW-Fahrerin kollidieren – wer hatte grün?

In Stuttgart-Hedelfingen kommt es am Montagmittag zu einem Unfall. Die beiden Unfallbeteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Unklar ist, wer an einer Ampel grün hatte. Die Polizei sucht nun Zeugen.