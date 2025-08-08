Wahlen in Stuttgart: Wie viel „Typischdeutschland“ in Stuttgart steckt

Ein Soziologe erklärt, warum gemischte Nachbarschaften besser wählen als grün-linke oder solche mit Hang zur AfD. Am Stuttgarter Ostendplatz kommt all das zusammen.
Ansgar Huddes Stuttgartkarte zeigt, wo Typischdeutschland beginnt, zumindest wahltechnisch: Am Berliner Platz, auf dem Haigst und da, wo es in Gablenberg den Hügel hinaufgeht in Richtung Filderebene. Ab hier wählt die Landeshauptstadt so wie viele andere, oft deutlich kleinere Städte und Gemeinden in Deutschland: Hier hat die Union die Wahl gewonnen, liegt die AfD bei 20, die SPD bei 16, die Grünen um die 12 Prozent.