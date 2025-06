1 Tobias Kaphegyi, Gewerkschaftssekretär beim DGB, spricht über Ursachen des Rechtrucks. Foto: privat

Über den Rechtsruck in der Gesellschaft und seine Ursachen spricht Tobias Kaphegyi, Gewerkschaftssekretär beim DGB, am Montag, 23. Juni, in Winnenden.











Link kopiert



Über den Rechtsruck in der Gesellschaft und seine Ursachen spricht Tobias Kaphegyi, Gewerkschaftssekretär beim DGB, am Montag, 23. Juni, 19 Uhr, in der Awo-Begegnungsstätte in Winnenden. (Rems-Murr-Kreis)