Verwaltungsgericht Berlin: Zurückweisungen für rechtswidrig erklärt: Wie es jetzt weitergeht

1 Trotz der Gerichtsentscheidung hält der Innenminister an seinem Vorgehen fest. Foto: Patrick Pleul/dpa

Deutschland hat drei Schutzsuchende rechtswidrig zurückgewiesen: Das hat ein Gericht nun festgestellt. Was bedeutet das für den neuen asylpolitischen Kurs der Regierung? Ein Überblick.











Link kopiert



Deutschland darf Asylsuchende auf deutschem Boden nicht zurückweisen, ohne ihren Antrag vorher geprüft zu haben: Das hat das Verwaltungsgericht Berlin am Montag entschieden. Ist das Vorgehen der Bundesregierung damit rechtswidrig? Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte die Beamten zu entsprechenden Zurückweisungen angewiesen – und sich dabei eigentlich auf eine Ausnahmeklausel berufen wollen. Wie begründet das Gericht seine Entscheidung? Was folgt daraus? Das Wichtigste in Fragen und Antworten.