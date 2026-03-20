Verfassungsschutz und LKA: Frieren ohne Heizung – Boden unter Gebäuden bewegt sich

In zwei wichtigen Sicherheitsbehörden des Landes wird seit Jahren unter widrigen Bedingungen gearbeitet. Jetzt wurde bei LKA und Verfassungsschutz die Heizung abgestellt.
Öfter mal was Neues, könnte man mit ironischem Unterton sagen. Kummer sind Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA) und des Landesamts für Verfassungsschutz (LfV) in Stuttgart gewöhnt. Die beiden wichtigen Sicherheitseinrichtungen sind in der Taubenheimstraße in Bad Cannstatt direkte Nachbarn. Die maroden Gebäude machen allerdings seit Jahren Probleme. Immer wieder gibt es Stromausfälle oder Wasserschäden, die auch die Arbeit direkt beeinflussen.