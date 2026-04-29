Tradwives und Identitäre Bewegung: Netzwerk rechter Frauen trifft sich in Stuttgart

Eine Gruppe, die Verbindungen zu rechtsextremen Organisationen hat, will sich am Samstag in Stuttgart treffen. Was ist „Lukreta“ – und wie versucht der Kanal Frauen anzusprechen?
Schnell wird deutlich, wie die Aufmerksamkeit junger Frauen auf rechte Inhalte gelenkt werden soll. Beispielsweise mit dem Bild einer schwangeren Frau in einem Blumenfeld, der Abbildung vom Hinterkopf einer Frau mit Flechtfrisur oder knackigen Bildunterschriften über Mutterschaft. Alles an sich gewöhnliche Inhalte, wie sie auf Instagram auf unzähligen individuellen Feeds auftauchen. Eines ist auf dem Kanal von „Lukreta“ jedoch anders. Zwischen all der Social-Media-Ästhetik lassen rechte Aktivistinnen unverhofft in Erklärvideos Schlagwörter wie Vergewaltigung, Remigration und Heimatliebe fallen.