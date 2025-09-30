Streit um Stuttgart 21: Das wurde aus diesen 5 Protagonisten des Schwarzen Donnerstags

Die Eskalation im Streit um Stuttgart 21 am Schwarzen Donnerstag ist 15 Jahre her. Einige Protagonisten traten danach unfreiwillig in den Vordergrund, andere traten ab.
Am Schwarzen Donnerstag, dem 30. September 2010, ist der Konflikt um das Bahnprojekt Stuttgart 21 endgültig aus dem Ruder gelaufen. Bei der Räumung des Schlossgartens durch ein massives Polizeiaufgebot gab es Hunderte Verletzte. Damals spielten viele Beteiligte auf beiden Seiten eine Rolle. Manche davon konnte nie ganz abschließend geklärt werden. Doch was ist eigentlich aus einigen der Protagonisten geworden?