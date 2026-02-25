Stoch besucht Tafel – dann soll Fahrer für ihn Delikatessen in Frankreich holen

SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch schießt bei einem Filmporträt ein Eigentor. Erst besucht er eine Tafel, bei der Weiterfahrt gibt er den Auftrag, Entenpastete in Frankreich zu kaufen.
Als Wahlkämpfer ist Andreas Stoch (56) eigentlich ein alter Hase. Schon zum zweiten Mal führt der Jurist aus Heidenheim die Südwest-SPD in die Landtagswahl. Nach zehn Jahren als Fraktionschef und drei Jahren als Kultusminister kann ihm so leicht niemand etwas vormachen, die Chancen und Gefahren des politischen Geschäfts kennt er aus dem Effeff.