Städtebau bei Stuttgart21: Neue Zweifel am Rosensteinviertel

Der Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel sieht die Bebauung der Gleisflächen in Stuttgart auch nach neuer Rechtslage teilweise in Frage gestellt. Wie reagiert die Stadt?
Geht die rechtliche Hängepartie um die Gleisflächen in Stuttgart in die nächste Runde? Im Rahmen des Projekts Stuttgart21 soll auf den bisher von der Bahn genutzten Arealen unter anderem das Rosensteinviertel und in direkter Nachbarschaft zum Bahnhof das Europaquartier entstehen. Allerdings hatte eine Änderung des einschlägigen Paragrafen im Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) durch die damalige Ampel-Koalition seinerzeit die Nachnutzung von Bahnflächen bundesweit erschwert – und damit natürlich auch jene in Stuttgart, wo die Betroffenheit mit Blick auf die Dimension der von der Stadt erworbenen Bahnflächen besonders groß war.