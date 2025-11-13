Der Umweltverband DUH hatte nur Außenseiterchancen, als er Mercedes zum Verbrenner-Aus ab 2030 zwingen wollte. Nach vier Jahren ist er nun zum Bundesgerichtshof durchgedrungen.
Der Bundesgerichtshof Karlsruhe, das oberste deutsche Instanzengericht in Straf- und Zivilprozessen, wird am 2. März 2026 über eine spektakuläre Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) verhandeln, die Mercedes den Verkauf von Verbrennerfahrzeugen ab 31. Oktober 2030 endgültig verbieten lassen will. Eine Sprecherin des Gerichts bestätigte unserer Zeitung die Ansetzung des Termins über die Klage.