Promi-Schmuck in Stuttgart: Dunja Rajter versteigert hochkarätige Andenken an Les Humphries

Es sind die letzten materiellen Erinnerungen an ihre Ehe mit Popstar Les Humphries: Nun trennt sich Dunja Rajter von einem Brillantring und einer Piaget-Uhr.

Sie hat mit Mario Adorf, Pierre Brice und Lex Barker vor der Kamera gestanden, spielte beim Traumschiff mit und durfte in der ZDF-Hitparade auftreten: Es geht um Dunja Rajter, die ihr bewegtes Leben mittlerweile in einer Autobiografie festgehalten hat. Nun ist die 79 Jahre alte Schauspielerin und Sängerin in Stuttgart zu Gast. Es wird wohl einer ihrer letzten öffentlichen Auftritte werden. Sie hat beschlossen, sich von der Bühne und ihren Fans zu verabschieden.

In Stuttgart werden im Rahmen der Auktion „Schmuck & Edelsteine“ beim Auktionshaus Eppli am 6. Dezember zwei besondere Preziosen aus dem privaten Besitz von Dunja Rajter versteigert. Aufgerufen werden ein funkelnder Brillant-Solitärring sowie eine elegante Vintage-Uhr von Piaget in Weißgold. Beide Kostbarkeiten erhielt die Künstlerin in den 1970er Jahren von ihrem damaligen Ehemann Les Humphries, einem erfolgreichen Komponisten, Popmusiker und Gründer der „Les Humphries Singers“.

Der Solitärring aus Weißgold (18 Karat) ist mit einem großen, dreikarätigen Brillanten besetzt, der auf rund 20.000 Euro geschätzt wird. Bei Eppli geht das Schmuckstück mit einem Startpreis von 13.000 Euro inklusive Aufgeld in die Auktion. Les Humphries überreichte den Ring Dunja Rajter 1974 zur Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Danny.

Die Uhr von Piaget in 18-karätigem Weißgold bekam Dunja Rajter 1975 von Les Humphries zu ihrem Geburtstag geschenkt. Das edle Vintage-Modell mit einem Gewicht von 61,2 Gramm verfügt über das ultraflache Handaufzugswerk Kaliber 9P. Der Startpreis liegt bei 5500 Euro inklusive Aufgeld, der Schätzpreis bei 7500 Euro.

Auftritt in Stuttgart offen: Corona-Erkrankung setzt Dunja Rajter außer Gefecht

Es sind die beiden letzten Schmuckstücke, die Dunja Rajter an ihre Zeit mit Les Humphries erinnern. Seit der Trennung wurden Ring und Uhr nicht mehr getragen. Die Konsequenz daraus ist, dass die Schauspielerin und Sängerin die Geschenke nun versteigern möchte. „Sie liegen schon 40 Jahre herum. Es ist Zeit, sich davon zu trennen“, sagt sie auf Nachfrage unserer Zeitung. Vieles von früher soll den Besitzer wechseln. „Als wir vor zwei Jahren die Wohnung meiner Schwiegereltern ausgeräumt haben, war das für mich eine gute Schule. Zwei Lkw mussten her, um alles abzutransportieren. Vieles haben wir verschenkt, vieles mussten wir entsorgen. Das war sehr traurig.“ So ein Erlebnis, so eine Tortur wolle sie ihrem Sohn, dessen Frau und ihren Enkeln nicht antun.

Les Humphries und Dunja Rajter im März 1976. Sie waren vier Jahre lang verheiratet. Foto: dpa

Dunja Rajter plant, bei der Auktion selbst vor Ort zu sein, ihre Schätze zu präsentieren und nach einer erfolgreichen Versteigerung dem Käufer auf Wunsch ein persönliches Schreiben inklusive Widmung zu übergeben. Allerdings hat sie seit Tagen mit einer Corona-Erkrankung zu kämpfen und muss erst einmal wieder positiv getestet werden, ehe sie die Reise auf sich nehmen kann. „Gesundheit geht vor“, betont sie. Wie wichtig es sei, auf den eigenen Körper zu hören, habe man erst jüngst bei Entertainer Thomas Gottschalk gesehen. „Wir kennen uns. Seine Krebserkrankung hat mich wirklich traurig gemacht.“

Die Versteigerung findet im Rahmen der Auktion „Schmuck & Edelsteine“ statt – am Samstag, 6. Dezember, 11 Uhr, im Eppli Haus Stuttgart, Sporerstraße 8. Weitere Informationen gibt es unter: www.auktionen.eppli.com