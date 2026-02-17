Online-Marktplatz: Brüssel nimmt Shein ins Visier

Der Online-Händler sorgte in den vergangenen Wochen für Skandale um Sexpuppen in Kinderoptik und Waffen. Nun erhöht die EU-Kommission den Druck.
Brüssel verliert die Geduld mit dem Onlinehändler Shein. Die EU-Kommission hat ein formelles Verfahren gegen die Plattform eingeleitet. „Grund dafür sind das suchterzeugende Design der Plattform, die mangelnde Transparenz der Empfehlungssysteme sowie der Verkauf illegaler Produkte, darunter kinderpornografisches Material“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde am Dienstag.