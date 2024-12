Offener Brief: Wagenknecht und Promis fordern Frieden

„Wir befinden uns in der vielleicht gefährlichsten Phase dieses Krieges“, heißt es im „Appell der 38“ zum Konflikt in der Ukraine. Unterschrieben haben Peter Maffay, Kati Witt, Wolfgang Grupp, Juli Zeh, Otto Schily und andere.

In einem offenen Brief haben sich BSW-Parteichefin Sahra Wagenknecht und die Publizistin Alice Schwarzer gemeinsam mit 36 weiteren Unterzeichnern an die Öffentlichkeit gewandt. Der Appell der 38 unter dem Titel „Eine Minute vor 12 – Einen großen europäischen Krieg verhindern!“ warnt eindringlich vor einer weiteren Eskalation im Ukraine-Konflikt.

Die Initiatoren bezeichnen den russischen Angriff klar als völkerrechtswidrigen Krieg, betonen aber gleichzeitig die zunehmende Gefahr einer Ausweitung des Kriegs. Besonders kritisch sehen sie die jüngste Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, Angriffe auf russisches Territorium mit amerikanischen Raketen zu genehmigen. Diese Freigabe stelle eine neue Eskalationsstufe dar, der sich bereits Großbritannien und Frankreich angeschlossen hätten.

Foto: Screenshot/mic

„Damit steigt das Risiko für ganz Europa extrem. Deutschland könnte das neue Schlachtfeld werden“, heißt es in dem Offenen Brief. Wagenknecht, Schwarzer & Co. plädieren dagegen für sofortige Friedensverhandlungen und wollen keine Lieferung oder Programmierung von Taurus-Raketen durch die Bundeswehr. „Wir befinden uns in der vielleicht gefährlichsten Phase dieses Krieges“, glauben die Unterzeichner.

Zu den prominenten Unterzeichnern gehören unter anderem der frühere SPD-Innenminister Otto Schily, die ehemalige Eiskunstläuferin Katarina Witt, Unternehmer Wolfgang Grupp, der ehemalige CSU-Politiker Peter Gauweiler sowie die Schriftstellerin Juli Zeh. Sie alle fordern die deutsche Politik auf, sich verstärkt für Deeskalation und einen sofortigen Waffenstillstand einzusetzen.

Der Brief beschreibt die aktuelle Lage in der Ukraine als kritisch, mit einem deutlichen Mangel an Waffen und Soldaten. Die Unterzeichner warnen ausdrücklich davor, dass Deutschland zum „neuen Schlachtfeld“ werden könnte. Sie verweisen auf Friedensinitiativen von Brasilien und China als mögliche Lösungswege.

Unterzeichnerinnen und Unterzeichner „Appell der 38“

Prof. Dr. Peter Brandt, Historiker und Publizist

Reiner Braun, Friedensbewegung

Andrea Breth, Theater-Regisseurin

Prof. Dr. Christoph Butterwegge, Politikwissenschaftler

Prof. Dr. Wolfgang Däubler, Rechtswissenschaftler

Daniela Dahn, Schriftstellerin

Dr. Petra Erler, Publizistin

Dr. Svenja Flaßpöhler, Philosophin

Prof. Dr. Hajo Funke, Politikwissenschaftler

Dr. Peter Gauweiler, Rechtsanwalt und Bayer. Staatsminister a.D. (CSU)

Wolfgang Grupp, Firma Trigema

Prof. Dr. Michael Hartmann, Soziologe

Henry Hübchen, Schauspieler

Prof. Dr. Elisa Hoven, Strafrechtlerin

Prof. Dr. Hans Joas, Mitglied der Grundwertekommission der SPD

Reinhard Klimmt, Ministerpräsident a.D. (SPD)

Uwe Kockisch, Schauspieler

Prof. Dr. Gabriele Krone-Schmalz, Publizistin

Oskar Lafontaine, Ministerpräsident a.D.

Peter Maffay, Sänger

Detlef Malchow, Unternehmer

Prof. Dr. Reinhard Merkel, Rechtsphilosoph

Dr. Hans Misselwitz, Mitglied der Grundwertekommission der SPD

Albrecht Müller, Publizist (SPD)

Michael Müller, NaturFreunde Deutschlands

Willy van Ooyen, Friedensbewegung

Prof. Dr. Frauke Rostalski, Rechtsphilosophin

Oliver Ruhnert, langjähriger Fußballmanager (BSW)

Dr. Otto Schily, Bundesinnenminister a.D.

Michael von der Schulenburg, Abgeordneter EU-Parlament (BSW) und ehemaliger Stellv. UN-Generalsekretär

Alice Schwarzer, Autorin und Emma-Verlegerin

Prof. Dr. Wolfgang Streeck, Soziologe

Günter Verheugen, Vizepräsident der Europäischen Kommission a.D.

Dr. Sahra Wagenknecht, Parteivorsitzende BSW

Dr. Nathalie Weidenfeld, Kulturwissenschaftlerin

Hans-Eckardt Wenzel, Liedermacher

Katarina Witt, Sportlerin

Natascha Wodin, Schriftstellerin

Dr. Juli Zeh, Schriftstellerin

Offene Briefe von Wagenknecht und Schwarzer – Reihe von Friedensinitiativen

Der Appell reiht sich ein in Friedensinitiativen von Wagenknecht und Schwarzer, die bereits in der Vergangenheit mit ähnlichen Aufrufen für Aufsehen gesorgt hatten. So wurde das „Manifest für den Frieden“ schon über 900.000 mal unterschrieben. Die Veröffentlichung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die militärische Situation in der Ukraine immer schwieriger wird und hinter den Kulissen offenbar schon Verhandlungen laufen - während gleichzeitig die Gewalt an der Front eskaliert.