Nach der Landtagswahl: AfD will einen Vizepräsidenten im neuen Landtag stellen

Der AfD-Landesverband will bei der Konstituierung der AfD-Fraktion im neuen Landtag mitmischen und fordert, dass das Land die Beobachtung durch den Verfassungsschutz zurücknimmt.
Die AfD will in der neuen Wahlperiode im Landtag einen stellvertretenden Landtagspräsidenten stellen und erhebt Anspruch darauf, mehrere Ausschussvorsitze aus ihren Reihen zu besetzen. Das erklärten die beiden Vorsitzenden des AfD-Landesverbands Emil Sänze und Markus Frohnmaier, der als Spitzenkandidat zur Landtagswahl angetreten war, bei einer Pressekonferenz.