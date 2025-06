Mit VfB-Star Nick Woltemade: Rudi Völler freut sich auf das U21-„Traumfinale“

1 Rudi Völler freut sich auf das Finale. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Deutschlands Jungfußballer treffen im Endspiel der EM auf England. Aus Sicht von Sportdirektor Rudi Völler ist es ein würdiges Duell. Für den Bundestrainer hat er „noch ein Kärtchen“.











Die deutsche U21-Nationalmannschaft will die Europameisterschaft in der Slowakei mit dem vierten EM-Titel krönen. „Man ist jetzt im Finale und will dann logischerweise auch Europameister werden“, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler nach dem 3:0 der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes im Halbfinale gegen Frankreich.