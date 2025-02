Michael Blume: Antisemitismusbeauftragter kritisiert Merz – „Viele in der CDU leiden“

Antisemitismusbeauftragter kritisiert Merz – „Viele in der CDU leiden“

1 Der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung, Michael Blume, ist selbst CDU-Mitglied. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Michael Blume zeigt sich entsetzt über den Kurs der Union – und greift den eigenen Spitzenkandidaten offen an.











Der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung, Michael Blume, selbst CDU-Mitglied, hat sich schockiert darüber gezeigt, dass die Union in der Migrationsdebatte im Bundestag die Zustimmung der AfD in Kauf genommen hat. „Dass es in der Woche des 80. Jahrestages der Befreiung des KZ Auschwitz diese Abstimmungen von Union und FDP mit der AfD im Bundestag gegeben hat, das hat mich als Christ und Demokrat schwer getroffen“, sagte Blume dem SWR.