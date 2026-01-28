Mercosur im Landtag: Schwarz und Kretschmann halten EU-Abstimmung für „falsch“

Das Mercosur-Abkommen im EU-Parlament sorgt für eine hitzige Debatte im Landtag: Grüne räumen Fehler ein, SPD und CDU warnen vor falschen Signalen.
Die Debatte war noch keine fünf Minuten alt, da war klar, wie aufgeladen diese Sitzung werden würde. „Diese Abstimmung war ein Fehler“, sagte Grünen-Fraktionsvorsitzender Andreas Schwarz am Mittwochvormittag im Landtag von Baden-Württemberg. In diesem Punkt waren Schwarz und Ministerpräsident Winfried Kretschmann sich eindeutig einig: Beide bewerteten die Entscheidung aus Straßburg als falsch.