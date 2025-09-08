Mercedes-Chef Ola Källenius: „Niemand hat mehr Interesse am Erfolg der E-Autos als die Autoindustrie“

Vorstandschef Ola Källenius will Mercedes bis 2039 klimaneutral machen. Warum kämpft er dann gegen das EU-Verbrennerverbot? Und macht er sich eigentlich Sorgen um seinen Job?
Ola Källenius macht einen optimistischen Eindruck. Dafür sorgen die aktuellen Zulassungszahlen. Der Trend in Deutschland geht in Richtung Elektroauto, und Mercedes belegt in diesem Absatz-Ranking hinter VW derzeit Platz zwei. Noch eine Sorge weniger hätte der Mercedes-Chef, wenn jetzt noch das „Verbrenneraus 2035“ von der EU gekippt werden würde. Für Ola Källenius „eine absolutistische Vorgabe“, was ihn die rhetorische Frage aufwerfen lässt, ob es nicht intelligentere Lösungen gebe, um zu einer grünen Autoindustrie zu kommen.