Manager beklagen zu viele Krankmeldungen Tausende Jobs nach Ungarn – Spart Mercedes so wirklich 70 Prozent?

Der Stuttgarter Autohersteller will pro Jahr 100 000 Autos in Ungarn statt in Deutschland produzieren. Ein Vergleich zeigt: Die Einsparungen bei den Kosten sind immens. An was liegt das genau?