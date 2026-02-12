Die CDU will die Vormachtstellung der Grünen beenden und Muhterem Aras das Direktmandat abnehmen. Für die FDP ist es eine Schicksalswahl.
Die Landtagswahl vor fünf Jahren glich einem Triumphzug der Grünen im Land mit einem Vorsprung von 8,5 Prozentpunkten vor der CDU. Vor allem in Stuttgart war der Jubel groß, wo man mit 39 Prozent den stärksten Konkurrenten um 17,8 Prozentpunkte distanzierte. Die Grünen holten alle vier Direktmandate. Mit der Landtagspräsidentin Muhterem Aras, Wissenschaftsministerin Petra Olschowski und Verkehrsminister Winfried Hermann haben seitdem gleich drei Stuttgart-Bewerber bedeutende Ämter inne. Hermann wird dieses Mal durch den Spitzenkandidaten Cem Özdemir ersetzt, der im südlichen Wahlkreis II antritt.