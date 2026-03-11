Landtagswahl im Kreis Göppingen: Erstmals ein halbes Dutzend Abgeordnete im Landtag

Aus den Wahlkreisen Göppingen und Geislingen ziehen erstmals jeweils drei Parlamentarier in den neuen Landtag. Beide Direktmandate gehen wieder an die CDU.
Das hat es noch nie gegeben: Der Landkreis Göppingen ist künftig mit sechs Abgeordneten im Landtag vertreten. In der noch laufenden Legislaturperiode sind es fünf, doch erstmals haben es auch drei Kandidaten aus dem Wahlkreis 11 Geislingen geschafft – und das hängt mit dem neuen Wahlrecht zusammen. Da die Wählerinnen und Wähler zum ersten Mal zwei Stimmen hatten, gab es nun auch Landeslisten, und über die hat es im Wahlkreis 11 auch Uwe von Wangenheim (AfD) geschafft.