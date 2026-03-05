Die geplante LEA in Stuttgart-Weilimdorf sorgt für Diskussionen. Diese Meinungsverschiedenheiten spiegeln sich auch bei den Landtagskandidierenden im betroffenen Wahlkreis III wider.
Es ist beschlossen: 2029 soll in Stuttgart-Weilimdorf eine Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Geflüchtete in Betrieb gehen. Sie soll 1300 Plätze umfassen und zusätzliche 500 Notplätze bieten. In den folgenden Videos werfen wir einen genaueren Blick auf die verschiedenen Positionen der Landtagskandidierenden der Grünen, CDU, AfD, SPD, FDP und der Linken im Wahlkreis III. Dieser umfasst Botnang, Feuerbach, Mühlhausen (Neugereut), Münster, Stammheim, Weilimdorf und Zuffenhausen.