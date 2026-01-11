Landtagswahl 2026: Haustür oder Tiktok – wenn der Politiker zwei Mal klingelt

Die EU hat die Möglichkeiten für gezielte Ansprachen auf sozialen Netzwerken erschwert. Viele Parteien besinnen sich wieder auf analoge Methoden – und klingeln an den Haustüren.
Es ist längst mehr als ein Experiment. Schon vor Weihnachten hatte die Linke im Land „Haustüraktionswochenenden“ ausgerufen. In Heidelberg zog Spitzenkandidatin Kim Sophie Bohnen mit ihrem Team von Tür zu Tür. Das ist spätestens seit dem Bundestagswahlkampf im vergangenen Jahr erklärte Strategie der Linken. 100 000 Haustüren hat sich die Partei vor der Landtagswahl im Südwesten vorgenommen. An rund 65 000 standen sie seit Ende 2024.