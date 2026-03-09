Landtagswahl 2026: Gehring gewinnt Wahlkreis – AfD zieht ein, FDP-Abgeordneter Haußmann raus

Drei Abgeordnete aus dem Wahlkreis Schorndorf ziehen erneut in den Landtag ein – jedoch mit veränderter politischer Zusammensetzung.
Der CDU-Kandidat Christian Gehring hat im Wahlkreis Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) das Direktmandat von den Grünen zurückerobert. Der Landtagsabgeordnete kommt auf 34,1 Prozent der Erststimmen und liegt mit rund 7200 Stimmen vor dem Grünen-Kandidaten Florian Haßler, der 24,0 Prozent erreicht hat. Dahinter folgen Stephan Schwarz (AfD) mit 17,4 Prozent, Jochen Haußmann mit 8,1 Prozent, Peter Hutzel (SPD) mit 8,0 Prozent sowie Avra Emin (Die Linke) mit 4,0 Prozent. Weitere Bewerber waren Dirk Manske (Freie Wähler) mit 2,7 Prozent, Sven Schmidt (Volt) mit 1,2 Prozent und Brigitte Aldinger (die Basis) mit 0,8 Prozent.