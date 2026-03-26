Länderspiel in der MHP-Arena: Die DFB-Elf kommt nach Stuttgart – der VfB profitiert

Der Bundesligist macht durch das Spiel der deutschen Mannschaft am Montag gegen Ghana Kasse. Ein Blick auf die Zahlen und den Stand bei der Vermarktung der MHP-Arena.

Mittlerweile ist die deutsche Nationalelf fast schon zum Stammgast in Stuttgart geworden. Nach den Partien der Europameisterschaft 2024 und der Nations League 2025 wird die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits das dritte Jahr in Folge in der MHP-Arena auflaufen, wenn am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Bad Cannstatt gegen Ghana das letzte Testspiel vor dem WM-Sommer steigt.

Unsere Empfehlung für Sie Stürmer des VfB Stuttgart Die Vertragsgespräche laufen – wie viel ist Undav dem VfB wert? Julian Nagelsmann hält den Angreifer für unverzichtbar – doch in Stuttgart stellt man sich die Frage, zu welchen Bedingungen verlängert werden soll. Das sind die Knackpunkte. Der VfB Stuttgart gibt dafür seine Heimspielstätte vorübergehend in die Hände des DFB, in dessen Zuständigkeit der Ticketverkauf liegt. Allerdings profitiert auch der Fußball-Bundesligist finanziell, da er als Betreiber der MHP-Arena eine Pacht vom jeweiligen Veranstalter der dort stattfindenden Events erhält. Hierfür wird in jedem Einzelfall ein individueller Vertrag abgeschlossen, der zum Beispiel eine Beteiligung an den Catering-Einnahmen und dafür eine etwas geringere Pacht beinhalten kann. Grundsätzlich aber gilt: Der VfB kann mit rund einer halben Million Euro Einnahmen rechnen bei einer Großveranstaltung wie dem kommenden Länderspiel, bei dem das ganze Stadion und nicht nur ein Teilbereich gebucht wird.

Lesen Sie auch

Im Juni tritt Helene Fischer in Stuttgart auf

Ein weiteres Event dieser Größenordnung abseits der VfB-Heimspiele steht für dieses Jahr noch im Terminkalender: Am 16. Juni tritt Schlagerstar Helene Fischer im Rahmen ihrer Stadiontour in der Stuttgarter Arena auf, der Kartenverkauf läuft mit Preisen zwischen 71 und 171 Euro. Aber: Mit dem DFB-Länderspiel und dem Fischer-Konzert liegt man hinter dem Jahr 2025, was Großevents abseits des Fußballs angeht.

Ed Sheeran gab 2025 zwei Konzerte in Stuttgart. Foto: IMAGO/Bestimage

Rückblick: Gleich dreimal trat im Vorjahr Comedian Tedros „Teddy“ Teclebrhan in Stuttgart auf, zweimal Popstar Ed Sheeran. Hinzu kamen zwei Fußball-Länderspiele im Rahmen des Final Four der Nations League sowie das Endspiel der europäischen Football-Liga, wobei letzteres etwas aus der Reihe fällt: Der VfB stellte das Stadion zu besonderen Konditionen für rund 350 000 Euro zur Verfügung, auf mehr als die Hälfte der Summe wartet er bis heute – inzwischen ist ein Gerichtsverfahren anhängig. Das aber ändert nichts daran, dass 2025 mit Blick auf die Vermarktung der Arena ein besonderes Jahr war. 1 818 489 Menschen kamen dem Medium „Stadionwelt“ zufolge insgesamt ins Stuttgarter Stadion, davon gut 300 000 zu Events außerhalb des Sports.

Dennoch bewegt sich auch das Jahr 2026 innerhalb der Planungen und Erwartungen des Bundesligisten. Die Zielmarke von zwei bis drei Großevents abseits der VfB-Spiele ist erreicht, 2025 herrschte zudem eine nicht alltägliche Dichte mit Einmal-Ereignissen wie dem Final Four oder kurzfristig hinzugebuchten Zusatzshows wie im Fall des dritten Teddy-Auftritts.

Seit 2024 bietet die runderneuerte Haupttribüne neue Möglichkeiten

Hinzu kommt: Die Vermarktung der MHP-Arena umfasst nicht nur große Shows, sondern auch viele weitere Veranstaltungen. Messen, Firmenfeiern oder Wirtschaftstagungen zum Beispiel. 8500 Quadratmeter zusätzliche Fläche sind durch den 2024 fertiggestellten Umbau der Haupttribüne hinzugekommen, acht Veranstaltungen können seitdem gleichzeitig und getrennt voneinander in den Innenräumen des Stadions stattfinden. Mit jeweils bis zu 200 Personen.

Das Ziel eines mittleren einstelligen Millionenbetrags an Einnahmen durch Veranstaltungen abseits der VfB-Spiele befindet sich daher auch in diesem Kalenderjahr in Reichweite – wobei klar ist: Großevents wie das Länderspiel am Montag tun der Bilanz hier besonders gut.