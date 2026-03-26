Länderspiel in der MHP-Arena: Die DFB-Elf kommt nach Stuttgart – der VfB profitiert

Der Bundesligist macht durch das Spiel der deutschen Mannschaft am Montag gegen Ghana Kasse. Ein Blick auf die Zahlen und den Stand bei der Vermarktung der MHP-Arena.
Mittlerweile ist die deutsche Nationalelf fast schon zum Stammgast in Stuttgart geworden. Nach den Partien der Europameisterschaft 2024 und der Nations League 2025 wird die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits das dritte Jahr in Folge in der MHP-Arena auflaufen, wenn am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Bad Cannstatt gegen Ghana das letzte Testspiel vor dem WM-Sommer steigt.