Mehr und mehr KI-basierte Anwendungen finden den Weg in unseren Alltag. Neben Texten und Bildern kann man mittlerweile auch Musik von der Künstlichen Intelligenz komponieren lassen. Hier sind 16 kostenlose Tools, mit denen das möglich ist.

Hinweis: Je nach Tool werden in der kostenlosen Version nur beschränkte Rechte gewährt. Überprüfen Sie daher immer die Lizenzvereinbarung, bevor Sie einen Song veröffentlichen.

1. Loudly

Loudly verspricht, innerhalb von Sekunden einen Song mithilfe von Künstlicher Intelligenz zu erstellen. Man wählt das Genre, die Dauer und andere Komponenten, die der Song beinhalten soll und drückt anschließend auf „Erstellen“. Schon hat man einen fertigen Song, den man für seine Zwecke verwenden kann. In der kostenlosen Version erhält man bis zu 2.500 Songs.

2. Mubert

Mit Mubert können Sie ganze Songs, Loops, Mixe oder Jingles erstellen. Hierfür können Sie der KI entweder über Text Befehle geben oder anhand von Kriterien wie dem Genre einen Song erstellen lassen. In der kostenlosen Version können Sie bis zu 25 Tracks pro Monat mithilfe der KI erstellen.

3. Soundful

Mit dem AI Music Generator von Soundful können Sie per Knopfdruck neue Songs entstehen lassen, die eine KI speziell für Sie generiert. In der kostenlosen Version erhalten Sie 10 Downloads im Monat zur Verfügung gestellt. Die erstellten Songs dürfen in diesem Fall aber nur für den persönlichen Gebrauch verwendet werden.

4. Databass

Auch mit Databass können Sie Audio mit Künstlicher Intelligenz erstellen. Sie können vorhandene Songs aber auch mithilfe der KI verbessern. Die kostenlose Version bietet jedoch nur eingeschränkte Funktionen. So können Sie zum Beispiel nur 10 Minuten Songmaterial durch Sprachbefehle erstellen.

5. CassetteAI

Mit CassetteAI können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Beschreiben Sie Ihren Wunschsong in einigen Worten und die KI erstellt daraus einen Song für Sie. Aktuell ist das Tool nur über eine Warteliste zugänglich. Sie können sich auf der Webseite durch die Angabe Ihrer Daten darin eintragen.

6. AIbstract

Mit AIbstract sollen auch komplette Laien ohne Vorkenntnisse in der Musikkomposition mithilfe der KI Songs erstellen können. Durch die Eingabe von Sprachbefehlen teilt man dem Tool mit, was für ein Lied man komponiert haben möchte. Die kostenlose Version erlaubt die Erstellung von 3 Songs am Tag.

7. Ecrett Music

Ecrett Musik ist ein weiteres Tool, das es möglich macht, mit der Hilfe von Künstlicher Intelligenz Musik zu erstellen. Man braucht keine Vorkenntnisse und kann die generierten Songs für seine Zwecke verwenden. Allerdings ist die kostenlose Version sehr eingeschränkt.

8. Boomy

Auch mit Boomy können Sie durch den Einsatz von KI Songs aus den verschiedensten Genres generieren. Dazu müssen Sie sich lediglich mit Ihrer E-Mail-Adresse registrieren und können dann direkt loslegen. Lesen Sie sich allerdings die Lizenzvereinbarung gut durch, bevor Sie starten.

9. Aiva.AI

Musik für den eigenen Gebrauch können Sie auch mit der KI von Aiva erstellen. In der kostenlosen Version können Sie die Lieder aber nicht monetarisieren, da das Urheberrecht bei Aiva bleibt. Wollen Sie das Urheberrecht für sich beanspruchen, müssen Sie ein Abonnement abschließen.

10. Lemonaid.AI

Mithilfe von Lemonaid können Sie innerhalb weniger Sekunden neue Songideen in Form von Melodien erstellen lassen. Die Melodien können Sie dann zu einem Song weiterspinnen. Das Tool eignet sich also vor allen Dingen zur Ideenfindung und zur Unterstützung im Schreibprozess.

11. Staccato.AI

Dieses Tool erstellt Musik anhand von hochgeladenen Audio-Dateien. Es kann diese erweitern, verbessern oder daraus neue Songs machen. Zudem können Sie sich mit Staccato.AI auch beim Schreiben von Songtexten unterstützen lassen. Die KI liefert zum Beispiel Vorschläge für einzelne Wörter oder ganze Zeilen.

12. Beatoven.AI

Mit Beatoven.AI können Videoproduzenten, YouTuber oder TikToker eigene Original-Musik für Ihre Filme erstellen. Im ersten Schritt wird das Video hochgeladen und im zweiten die Musik von der KI dazu erstellt. In der kostenlosen Version können Sie bis zu 15 Minuten Videomaterial pro Monat herunterladen.

13. BeatBot.fm

Der BeatBot kann durch eine simple Spracheingabe einen kurzen Song erstellen, der sogar Lyrics enthält. Diese wiederum werden mithilfe von ChatGPT erstellt. Das Tool ist eine nette Spielerei, eignet sich jedoch nicht, um ganze Songs damit zu erstellen.

14. AI Music Melody Generator

Dieser Song-Generator ist wohl der simpelste auf der Liste. Mit ihm lassen sich lediglich einfache Melodien erstellen. Diese werden jedoch direkt in Notenform ausgegeben, sodass Sie den Song auch auf einem Instrument nachspielen können. Insgesamt kann das Tool wohl eher für die Ideenfindung eingesetzt werden als für die Erstellung komplexer Songs.

15. Clip.audio

Clip.audio ist in erster Linie eine Suchmaschine für Audio-Dateien. Davon abgesehen kann die Suchmaske aber auch zur Eingabe von Sprachbefehlen genutzt werden, anhand derer die KI dann eigene Songs erstellt. Diese Funktion befindet sich im Early Access und muss durch Angabe der E-Mail-Adresse beantragt werden.

16. Riffusion

Mit Riffusion können Sie im Browser kostenlos Lieder von einer KI erzeugen lassen. Allerdings können Sie die Songs nicht herunterladen, sondern lediglich den Link zu Riffusion teilen. Als Spielerei ist das Tool aber ganz nett.