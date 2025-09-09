IAA im Klimastreit: Der Kampf ums Verbrennerverbot geht am Kernproblem vorbei

Wenn es Herstellern und Politik nicht gelingt, den Umstieg aufs Elektroauto zu meistern, verlieren alle. Die Konkurrenz wartet nicht auf Deutschland, meint unser Autor.
Über das Kernproblem muss eigentlich nicht mehr diskutiert werden: Ohne die Abkehr von fossilen Brennstoffen wird es nicht gelingen, die Erderwärmung zu bremsen und damit den Lebensraum des Menschen zu schützen. Trotzdem ist dies in der heutigen Debattenlage keine Selbstverständlichkeit mehr. Viele bestreiten die wissenschaftlich fundierte Erkenntnis vom menschengemachten Klimawandel – von Trump bis zur AfD. Die Sicht der Populisten lässt sich argumentativ kaum entkräften, da sie Fakten höchstens selektiv zur Kenntnis nehmen. Über die beste Strategie beim Klimaschutz aber lässt sich berechtigt streiten – auch über das EU-Verbrennerverbot ab 2035. Solange klar ist, dass es dabei um eine Neben- und nicht um die Hauptfrage geht.