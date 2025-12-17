Der Verwaltungschef appelliert kurz vor der entscheidenden Sitzung des Gemeinderates, Kürzungen zuzustimmen. Der Caritas-Verband schlägt massiven Einschnitt beim Personal vor.
Der Gemeinderat der Landeshauptstadt entscheidet am Freitag, 19. Dezember, endgültig über die Streichlisten zum Doppelhaushalt 2026/2027. Bis dato ist der Etat nicht genehmigungsfähig, im Ergebnishaushalt müssen weitere rund 225 Millionen Euro eingespart werden, auch die hohe Verschuldung wird vom Regierungspräsidium (RP) kritisiert. Kurz vor der entscheidenden Sitzung hat OB Frank Nopper (CDU) Kürzungen verteidigt und in einem eindringlichen Appell um Verständnis geworben.