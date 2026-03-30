Der Druck wächst, bis 2031 soll die Landeshauptstadt 700 Millionen Euro einsparen. Damit stehen nicht mehr nur weitere freiwillige Leistungen zur Debatte.
Die Landeshauptstadt wird in diesem Jahr jeden Tag 1,33 Millionen Euro mehr ausgeben, als sie einnimmt. Besserung durch mehr Steuern oder Zuweisungen von Bund und Land ist nicht in Sicht. „Es gibt keinerlei Anzeichen, dass die Gewerbesteuereinnahmen steigen“, sagte Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) am Mittwoch bei der kontroversen Debatte um den weiteren Sparkurs im Verwaltungsausschuss.