Die Landeshauptstadt wird in diesem Jahr jeden Tag 1,33 Millionen Euro mehr ausgeben, als sie einnimmt. Besserung durch mehr Steuern oder Zuweisungen von Bund und Land ist nicht in Sicht. „Es gibt keinerlei Anzeichen, dass die Gewerbesteuereinnahmen steigen“, sagte Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) am Mittwoch bei der kontroversen Debatte um den weiteren Sparkurs im Verwaltungsausschuss.

Bei Fuhrmann nimmt der Frustration zu, die Geduld ab. Die bisherigen Einsparungen seien „bei weitem nicht ausreichend“, es dürfe beim Sparen „keine Denkverbote geben“, appellierte er. Man werde „unpopuläre Entscheidungen treffen müssen“, dazu brauche die Verwaltung „den Auftrag des Gemeinderates“. Der hat die Abstimmung über das weitere Konzept zur Haushaltssicherung aber am Mittwoch um vier Wochen vertagt.

Stadt plant hohe Verschuldung

Auf die Frage von SPD/Volt-Fraktionschefin Jasmin Meergans, ob 700 Millionen Euro Einsparungen bis Ende 2031 „realistisch sind“, antwortete Fuhrmann gereizt: „Die Frage stellt sich nicht, wir müssen sie erreichen!“ Ansonsten würden die Etats durch das Regierungspräsidium nicht mehr genehmigt werden. Mangels Masse will die Stadt nahezu alle Investitionen in ihrer Mittelfristplanung über Kredite finanzieren – 2,78 Milliarden Euro. Das gleicht einem Vabanquespiel, denn „die Zinsen steigen“, heißt es aus der Stadtkämmerei. „Wir müssen die Tilgung erwirtschaften“, so Fuhrmann.

Stuttgart ist seit der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2026/2027 am 19. Dezember 2025 (mit geplant 848 Millionen neuen Schulden) bei der stark eingebrochenen Gewerbesteuer offenbar weiter unter Druck. Zu einzelnen Firmen äußert sie sich auf Anfrage unserer Zeitung nicht, da ist die Misere bei der Energie Baden-Württemberg (EnBW) eingeschlossen. Die Städte Karlsruhe – mit EnBW-Hauptsitz – und Esslingen haben wegen Rückforderungen des Energiekonzerns inzwischen einen Einstellungsstopp verhängt. Natürlich muss auch Stuttgart zurückzahlen.

Erstmals fallen Stellen weg

Das Haushaltssicherungskonzept sieht erstmals Stellenstreichungen vor, und zwar 500 Arbeitsplätze bis Ende 2028. „Theoretisch wären mehr möglich“, sagte OB-Büroleiter Winfried Klein. Würde man die Demografie nutzen, könnte man noch mehr Stellen abbauen, so Klein. Dem Vernehmen nach wurde um die nun bekannt gegebene Größenordnung verwaltungsintern wochenlang heftig gerungen. Es gibt Stimmen, die die 500 als nicht ausreichend ansehen. 1800 Stellen seien momentan nicht besetzt, sagte Fuhrmann. Zur Einordnung: Bei der Stadt arbeiteten Ende 2024 rund 16 500 Menschen. Wer Beschäftigte abbaue, müsse „Aufgaben im selben Umfang reduzieren“, fordert der Personalratsvorsitzende Tomas Brause. Brause will noch mehr, nämlich eine „Stellensicherungsvereinbarung“.

Mehrheit für Etat war dünn

Den jüngsten Doppeletat hatte eine dünne Haushaltsmehrheit aus CDU, Grünen, Freien Wählern, dem Einzelstadtrat Thomas Rosspacher (Werteunion) und OB Frank Nopper (CDU) verabschiedet. In der Debatte zeigte sich, dass diese Gruppe kaum mit Zuwachs rechnen kann. SDP/Volt fordert eine genaue Aufschlüsselung der geplanten Einsparungen (in 2028 sind es 250, danach pro Jahr weitere 150 Millionen) auf jedes Amt. Fraktionschefin Johanna Tiarks für Linke/SÖS-plus sieht durch die Kürzungen die Demokratie bedroht, Christoph Ozasek (Puls) mit dem „Wechsel vom Rasenmäher zur Motorsäge“ ein „Sterben freier Träger und Raubbau an der Daseinsvorsorge“. Der Verwaltung warf er Versagen vor, weil sie es nicht schaffe, über eine Milliarde an bereitgestelltem Geld tatsächlich zu investieren. Fuhrmann räumte ein, dass die so genannten Ermächtigungsübertragungen 2025 sogar noch zugenommen haben.

Ringt mit Bund und Land um mehr Geld für die Kommunen: OB Frank Nopper (CDU) Foto: Lichtgut

An diese von Jahr zu Jahr weitergeschobene Summe „müssen wir rangehen“, so CDU-Fraktionschef Alexander Kotz. Das gelte auch für die Standards bei Pflichtaufgaben und Bauten. Um das Beratungschaos aus dem Dezember nicht zu wiederholen, sollten „große Entscheidungen bereits vor den nächsten Etatberatungen getroffen werden“. Welche das sein könnten, sagte Kotz nicht, die Einsparungen würden aber „ins Mark der Stadt gehen“. „Wir müssen den Verzicht erträglich halten und diskutieren, welche freiwilligen Leistungen beendet werden“, sagte Rose von Stein (FW), die das Thema Konnexität, also die Kostenübernahme für von Bund und Land verfügte kommunale Aufgaben ansprach.

OB-Büroleiter: Nopper kämpft um Geld

Winfried Klein nahm das Stichwort und die Kritik von Plus und Linke/SÖS-plus an Noppers Abwesenheit in der Sitzung zum Anlass, die Aktivitäten des Verwaltungschefs zu benennen. Vieles geschehe im „diskreten Dialog“, dazuhin gebe es den dringenden Appell des Städtetages zur Finanzierung der Kommunen und um einen Termin bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Nopper sei „laut und leise unterwegs“, und bringe sich auch „in die Koalitionsverhandlungen im Land mit eigenen Forderungen ein“, so Klein. Bei den Grünen führte das zur Erheiterung – Nopper hatte Wahlgewinner Cem Özdemir (Grüne) dazu aufgefordert, sich im Amt des Ministerpräsidenten mit Manuel Hagel (CDU) abzuwechseln. Özdemir hatte zum Jobsharing geantwortet, die Situation des Landes sei „zu ernst für Quatsch“.