"Hart aber fair" ist die Devise in der Talk-Sendung von Louis Klamroth. Auch am Montag, 2. September, empfängt der 34-Jährige Gäste im Ersten. Die Diskussionsrunde startet in dieser Woche um 20.45 Uhr.

In der aktuellen Sendung dreht sich bei Louis Klamroth an diesem Montag alles um die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen.

In der heutigen Folge mit dem Titel "Stunde der Wahrheit: Verändern die Wahlen in Thüringen und Sachsen das Land?" diskutiert Klamroth dazu mit folgenden Gästen:

Karl Lauterbach (SPD): Bundesgesundheitsminister

(SPD): Bundesgesundheitsminister Thorsten Frei (CDU): Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

(CDU): Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Jana Hensel : Autorin "Die Zeit" und "Zeit-Online"

: Autorin "Die Zeit" und "Zeit-Online" Christian Leye (BSW): Generalsekretär

(BSW): Generalsekretär Hendrik Bolz : Podcaster "Springerstiefel" und Schriftsteller

: Podcaster "Springerstiefel" und Schriftsteller Markus Feldenkirchen: Hauptstadtjournalist "Der Spiegel"

Fragen bei "Hart aber fair" heute

Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen haben die politischen Parteien vor große Herausforderungen gestellt. Insbesondere die CDU steht vor schwierigen Entscheidungen: Denn aufgrund der Wahlergebnisse scheint es kaum möglich zu sein, eine Regierung ohne die AfD, das neue Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) oder die Linke zu bilden. Allerdings gilt für die CDU im Bund und den Ländern ein Unvereinbarkeitsbeschluss, der eine Zusammenarbeit mit der AfD oder Linken verbietet.

In Thüringen will CDU-Chef Mario Voigt nun Gespräche führen, den Regierungsauftrag sieht er bei seiner Partei. Die bisherige Regierung mit Bodo Ramelow (Linke) als Ministerpräsident bleibt, bis sich ein neuer Landtag gebildet hat. Denn laut Landesverfassung muss nach der Landtagswahl das neu gewählte Parlament innerhalb von 30 Tagen zur ersten Sitzung zusammenkommen – also bis spätestens am 1. Oktober. Erst mit dieser Sitzung endet die Amtszeit des vorherigen Landtags. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erwägt nach der Wahl nun eine Koalition mit der SPD und dem BSW. Das sei möglich, werde aber dauern, sagte er am Tag danach.

Die Runde bei "Hart aber fair" diskutiert deshalb die folgenden Fragen: Welche Auswirkungen haben diese Wahlen für die Ampel und für Deutschland?

"Hart aber fair" wird jeden Montagabend - in der Regel um 21 Uhr - im Ersten ausgestrahlt. Louis Klamroth hat das Format Anfang 2023 von Frank Plasberg als Moderator übernommen. Der hatte im November 2022 die letzte Ausgabe moderiert. Im Jahr 2024 soll der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr in den Fokus der Show rücken. "Veränderungen wird es bei der Gäste- und Themenauswahl und der Dramaturgie sowie bei der Gestaltung des Studios und dem Look der Sendung geben", teilten ARD und Westdeutscher Rundfunk Ende Januar mit.