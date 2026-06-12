Generation Deutschland: Protest vor Gründung von Landesverband der AfD-Jugendorganisation angekündigt

Die AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland steht kurz vor der Gründung des baden-württembergischen Landesverbands. Was in Donzdorf im Kreis Göppingen zu erwarten ist.
Die Gründung des Landesverbands der Generation Deutschland (GD) in Baden-Württemberg, der neuen Jugendorganisation der AfD, wird von Protesten begleitet sein. Während die GD am Sonntag in der Stadthalle in Donzdorf (Kreis Göppingen) einen Landesvorstand wählen will, ruft ein breites Bündnis dazu auf, Lärm vor dem Versammlungsort zu machen. Grüne Jugend in Baden-Württemberg, Gewerkschaften, Jusos, Kirchen, der Kreisverband Göppingen der Linkspartei, Linksjugend solid und andere wollen der AfD-Jugend die Gründungsveranstaltung so unangenehm wie möglich machen.